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Данилов (1057) Зеленский (16567) Залужный (535) Ставка (61)

На Ставке бывает горячо, но это не свидетельствует о разногласиях между Зеленским и Залужным, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський,залужний

На каждом заседании Ставки проходят горячие дискуссии, но это не значит, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть напряжение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация пытается всеми возможными способами, даже с использованием полезных идиотов на территории Украины, использовать ситуацию и трактовать по своему усмотрению те или иные события. Что касается ситуации, связанной с генералом Залужным, то я хочу сказать, что 121 заседание Ставки главнокомандующего президент нашей страны провел с начала российской агрессии. На каждом заседании ставки проходят дискуссии, доклады и, конечно, там бывает очень горячо, потому что ответственная тема войны. Мне обидно, что кто-то из коллег, являющихся членами Ставки, как-то другому трактует всю эту ситуацию. Но имейте в виду, если нет дискуссии, то нет и положительных качественных решений", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможной отставке Залужного.

Информацию о том, что между президентом и Главнокомандующим ВСУ есть определенные разногласия, Данилов назвал "безосновательной кампанией".

Секретарь СНБО отметил, что у России нет возможности захватить Украину военным путем, но "у них есть план "Б", чтобы устроить внутреннюю дестабилизацию".

Читайте также: "Слуга народа" Безуглая снова требует отставки Залужного: Увидела фото - поплавило. Не могу уже. Старалась, держалась
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Топ комментарии
+31
Було таке, щоб він не збрехав?
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13.12.2023 21:40
+24
Ветеринар-браток из 90-х с рояльным членограем из нулевых спорят с профессиональным военным на военные темы и ещё гордятся этим.
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13.12.2023 21:43
+21
Шо четырежды уклонист стал вдруг разбираться в ратном деле, чтоб иметь наглость вести "жаркие дискуссии" с профессиональным генералом, уже ни раз доказавшим свою военную граммотность? ******* хренов.
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13.12.2023 21:47
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Було таке, щоб він не збрехав?
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13.12.2023 21:40 Ответить
Про колір свого пінжака
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13.12.2023 21:48 Ответить
🤣
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14.12.2023 00:26 Ответить
Клоун привів у владу гопніків, які є маріонетками кремля, але патріотичні українці 24.02.2022 пере*рали всі плани кремля.
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13.12.2023 21:51 Ответить
Залужний не хоче йти у партизани?

І правильно робить.
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14.12.2023 07:35 Ответить
Вони начальник і підлеглий,що ти мелеш?
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13.12.2023 21:43 Ответить
вони - бригада гопників
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13.12.2023 22:35 Ответить
Ветеринар-браток из 90-х с рояльным членограем из нулевых спорят с профессиональным военным на военные темы и ещё гордятся этим.
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13.12.2023 21:43 Ответить
І розповідає, що розбіжностей немає..
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13.12.2023 21:51 Ответить
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13.12.2023 21:44 Ответить
значить Безугла - це такий ваший типу жириновського? Ляпа, що попало, але в тему з політикою партії.
не права - відкраскались. Вгадала - як у воду дивилась.
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13.12.2023 21:46 Ответить
Залужний виписував 3,14здюлей шапітолію?
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13.12.2023 21:47 Ответить
Шо четырежды уклонист стал вдруг разбираться в ратном деле, чтоб иметь наглость вести "жаркие дискуссии" с профессиональным генералом, уже ни раз доказавшим свою военную граммотность? ******* хренов.
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13.12.2023 21:47 Ответить
які можуть бути розбіжності у клоуна і Главкома під час війни?
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13.12.2023 21:49 Ответить
НЕ ВСЕ ПРОПАЛО: КОНГРЕС США ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ ЩЕ НА ТИЖДЕНЬ Дзъеркало тижня
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13.12.2023 21:51 Ответить
Не забувай Данілов - Звіздун твоя друга фамілія ...люди все бачать і розуміють після 19 р,настало прозріння,тільки вам щюрам потрібне ,ваше зеленське бла бла
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13.12.2023 21:51 Ответить
БЕРЕЗА: Зеленський на зустрічах ОТРУЙНО ЖАРТУЄ З ЗАЛУЖНОГО.
https://www.youtube.com/watch?v=O01TVT8YbQc
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13.12.2023 21:55 Ответить
Те недолуге не розуміє що: наскільки недоотримали від держави, від партнерів та від МО - зброї, техніки, БПЛА та дронів, ***********, палива, поповнення особового складу - на стільки й "відступили".
Але ж воно зажадало наступати по 500 метрів на день... Ампіратор-воювака... ща Баканову подзвоню...
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13.12.2023 22:08 Ответить
Данілов! А ну згадай-но свій спіч про "туристів" і розкажи: хто такий дєрьмак і за які кошти воно побувало двічі в США, а також в Кабо Вереде, Аргентині, Норвегії і збирається до Брюселя?
Чи то турист - "який нада турист"? А яка його посада, хто його обирав для представництва?
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13.12.2023 21:55 Ответить
опікун...
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13.12.2023 22:18 Ответить
Тоді той, кого воно опікує є або дитиною, або недієздатною особою... От цікаво: хто ж це?
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13.12.2023 22:21 Ответить
Я могу понять- когда профессиональную дискуссию ведут профессиональные военные
Хирурги в своей среде
Шахтеры в своей среде
А о чем могут вести дикуссии военные с комиком?
Какой сериал круче ?
Где больше ржали?
Данилов однозначно брешет
Как и все во власти,впрочем....
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13.12.2023 21:58 Ответить
То заткніть нарешті ту ідіотку свою Безуглу. Позорище на весь світ.
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13.12.2023 22:03 Ответить
Данилов вроде и грамотный мужик а туда же...................Умеров уже в этом поставил точку ***................................и нахера ты снова эту ***** подымаешь?не будь безулой-конченной торпедой.....................................................................................................
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13.12.2023 22:04 Ответить
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13.12.2023 22:07 Ответить
Андрюха, жару всем задает?
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13.12.2023 22:15 Ответить
Хто цей "Андрюха" і навіщо там кома?
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13.12.2023 22:20 Ответить
Ставка це для освідчених військових стратегів, а не на увесь отой мотлох, з відказників, ветеринарів, торгашів по сірим пивним ларькам, незрозумілих представників від «фінансово-економічного та енергетичного комплексу держави»…., без РЕАЛЬНОГО допуску до таємних матеріалів!
Зрада на Півдні України та інших напрямах держави, просто перестать стрелять, відведення військ ЗСУ з 2019 року, та ще ціла купа зрад по вагнерівцях…
Данилов, подивися на наслідки КРИВАВІ… Ставка…Життя Українців, ось СТАВКА!
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13.12.2023 22:18 Ответить
Шавку зеленського марьяну безумну туда привезіть.. вона лаяти буде як єрмак наказав.. тварини зеленського..
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13.12.2023 22:19 Ответить
далекие от войны раздают коментарии налево и направо будет гарячая ставка шо країну будете ставити на кон ставка сделана
чи знов шашлики
потеряли весь авторитет как бі не распинались а вері уже нет
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13.12.2023 22:20 Ответить
Зе взагалі й близько немає бути біля війскових стратегій та тактик. Воно що у тому розуміє щось..... пздц.
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13.12.2023 22:24 Ответить
Слухай звиздьож Зельоних, і розумій, що все з точністю до навпаки.
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13.12.2023 22:25 Ответить
Що таке зеленський? Про що з ним може дискутувати така людина, як Залужний? зеленський це шут олігарха. До непристойності тупий шут. Ссикливий. Мстиве, злопамятне чмо. Про що з ним можна говорити?
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13.12.2023 22:27 Ответить
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13.12.2023 22:29 Ответить
Не було б розбіжностей - не було б і гаряче.
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14.12.2023 00:01 Ответить
Залужний - мужик. Про iншого не буду, бо тут дами читають.
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14.12.2023 00:30 Ответить
Мужикі за парєбріком. В нас козаки.
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14.12.2023 07:13 Ответить
Для ветеринара хорошая поговорка есть: "молчи, дурак, за умного сойдешь".
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14.12.2023 08:09 Ответить
 
 