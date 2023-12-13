На Ставке бывает горячо, но это не свидетельствует о разногласиях между Зеленским и Залужным, - Данилов
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На каждом заседании Ставки проходят горячие дискуссии, но это не значит, что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным есть напряжение.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская Федерация пытается всеми возможными способами, даже с использованием полезных идиотов на территории Украины, использовать ситуацию и трактовать по своему усмотрению те или иные события. Что касается ситуации, связанной с генералом Залужным, то я хочу сказать, что 121 заседание Ставки главнокомандующего президент нашей страны провел с начала российской агрессии. На каждом заседании ставки проходят дискуссии, доклады и, конечно, там бывает очень горячо, потому что ответственная тема войны. Мне обидно, что кто-то из коллег, являющихся членами Ставки, как-то другому трактует всю эту ситуацию. Но имейте в виду, если нет дискуссии, то нет и положительных качественных решений", - сказал Данилов, отвечая на вопрос о возможной отставке Залужного.
Информацию о том, что между президентом и Главнокомандующим ВСУ есть определенные разногласия, Данилов назвал "безосновательной кампанией".
Секретарь СНБО отметил, что у России нет возможности захватить Украину военным путем, но "у них есть план "Б", чтобы устроить внутреннюю дестабилизацию".
Пожалуйста, подождите...
І правильно робить.
не права - відкраскались. Вгадала - як у воду дивилась.
https://www.youtube.com/watch?v=O01TVT8YbQc
Але ж воно зажадало наступати по 500 метрів на день... Ампіратор-воювака... ща Баканову подзвоню...
Чи то турист - "який нада турист"? А яка його посада, хто його обирав для представництва?
Хирурги в своей среде
Шахтеры в своей среде
А о чем могут вести дикуссии военные с комиком?
Какой сериал круче ?
Где больше ржали?
Данилов однозначно брешет
Как и все во власти,впрочем....
Зрада на Півдні України та інших напрямах держави, просто перестать стрелять, відведення військ ЗСУ з 2019 року, та ще ціла купа зрад по вагнерівцях…
Данилов, подивися на наслідки КРИВАВІ… Ставка…Життя Українців, ось СТАВКА!
чи знов шашлики
потеряли весь авторитет как бі не распинались а вері уже нет