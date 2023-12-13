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В Одессе скончался мужчина, госпитализированный с ранениями в результате вчерашней атаки "Шахедов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Умер 42-летний мужчина, госпитализированный с ранениями в результате вчерашней атаки российских "Шахедов" на Одессу.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы областной военной администрации Олега Кипера.
"К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчины повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения умер в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…", - написал он.
Напомним, 13 декабря ночью россияне атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру в Одесской области – все 9 дронов удалось сбить, однако в результате падения обломков пострадали 2 человека и есть разрушение.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.12.2023 21:50 Ответить Мне нравится 6
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