Израиль сообщил об одной из самых больших боевых потерь с начала операции в Газе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Израиль 13 декабря объявил об одной из самых больших боевых потерь за сутки во время операции против боевиков экстремистской группировки "Хамас" (признанной террористической в ЕС и США) в Секторе Газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.
Израиль сообщил о 10 погибших военных, в том числе полковнике и подполковнике.
Интенсивные бои продолжаются как на севере, так и на юге Сектора Газа через день после того, как ООН призвала к немедленному гуманитарному прекращению огня, и после того, как президент США Джо Байден заявил, что "неизбирательная" бомбардировка гражданских лиц Израилем влияет на международную поддержку .
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военные будут продолжать бои, несмотря на международное давление по прекращению огня.
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10 загиблих і міровая рефлексія,
а тут кожного дня сотні і пох
і це мабуть таки так, наскільки я знаю від своїх товаришів звідти.
я не про цифри, а про масштаб
під Мар'їнкою з окопа пишеш чи з бліндажа з Авдіївки ?
тобі ж не сцикотно ?
Є життєва правда - Україну треба захищати.
Приклад захисту - діти влади.
Бо якшо діти влади України не на передку захисту - то кого захищати ?
Moжет быть себя, своих детей? Я не помню, чтобы мэр Бучи пострадал во время оккупации, например. А простых граждан кацапье не щадило. Кошовой сядет в свой самолет и улетит, и кацап придет к вам домой, а не к нему.
хохли, перестаньте посипати свої дурнуваті голови попелом і порівнювати ізраїльську "зарніцу" з нашою війною!
Ще будуть?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-izrail-hamas/32729482.html
Чому ж не розказати про те, що ЦАХАЛ також затоплює в тунелях арабських терористів як щурів?
От мовчати тижнями про успіхи Ізраїлю, а потім видати якусь порізану всраmy лівацьку хню -- це так по цензорівськи.
https://detaly.co.il/
Хуситы, которые вконец утратили всякие берега (извините за каламбур) объявили Красное море «морем смерти».
Напали на очередной танкер, который шел Баб-Эль-Мандебским проливом по своим делам и как водится, никакого отношения к Израилю не имел и попытались взять его на абордаж. На борту оказалась вооруженная охрана, которая отбилась, но пираты XXI века на этом не успокоились - шарахнули двумя крылатыми ракетами, но не попали. Тогда пустили по танкеру дрон-камикадзе, которого благополучно сбил американский эсминец, подоспевший к месту этой Трафальгарской битвы.
Как то надо уже решать что то с ними, а то на «мелкое недоразумение» это уже совсем не похоже.
Война между Израилем и ХАМАСом сильно отразилась на американской образовательной среде. После проводимых студентами пропалестинских акций президенток Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института (MIT) вызвали в Конгресс на слушания по делу об антисемитизме в учебных заведениях.
Уклончивые ответы спикеров вызвали недовольство у сенаторов, те потребовали уволить президенток. Глава Пенсильванского университета ушла в отставку, но преподаватели вступились за руководительниц Гарварда и MIT.
Спонсоры американских университетов "закрывают свою чековую книжку", сообщает Bloomberg. Студентам, поддерживающим палестинцев, угрожают "волчьим билетом", а учебные заведения лишаются многомиллиардного финансирования. Меценаты дали понять, что свобода слова в США имеет свою цену.
Подобные шаги подчеркивают важную роль спонсоров, которые в прошлом году выделили американским университетам 60 миллиардов долларов, а также усиливающееся давление со стороны соцсетей в чувствительных вопросах.
Администраторы университетов, оказавшиеся под мощным давлением, обнаруживают, что за попытки отстоять свободу слова нужно платить.
«Виноват только режим апартеида. Израильское насилие структурирует каждый аспект существования палестинцев на протяжении 75 лет. От систематического захвата земель до регулярных авиаударов, от произвольных задержаний до военных блокпостов, от насильственного разделения семей до целенаправленных убийств - палестинцы вынуждены жить в состоянии смерти, как медленной, так и внезапной», - говорилось в заявлении.
Студенты подчеркивали, что миллионы палестинцев в Газе «вынуждены жить в тюрьме под открытым небом», и призывали руководство Гарварда «принять меры, чтобы остановить продолжающееся истребление палестинцев».
«Реальные антисемитские прецеденты (которые были четко осуждены руководством всех университетов) и лозунги поддержки Палестины намеренно представляются как одно целое, а попытки отделить одно от другого пресекаются».
Але цього було їм мало, в дупі свербіло, так хотілося розваг.
Тепер живуть так.
На найближчі 50 років свербіж у дупі знімається гарантовано