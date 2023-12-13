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Новости За рубежом
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Израиль (1760) Сектор Газа (159)

Израиль сообщил об одной из самых больших боевых потерь с начала операции в Газе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

цахал,ізраїль

Израиль 13 декабря объявил об одной из самых больших боевых потерь за сутки во время операции против боевиков экстремистской группировки "Хамас" (признанной террористической в ЕС и США) в Секторе Газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радіо Свобода.

Израиль сообщил о 10 погибших военных, в том числе полковнике и подполковнике.

Интенсивные бои продолжаются как на севере, так и на юге Сектора Газа через день после того, как ООН призвала к немедленному гуманитарному прекращению огня, и после того, как президент США Джо Байден заявил, что "неизбирательная" бомбардировка гражданских лиц Израилем влияет на международную поддержку .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военные будут продолжать бои, несмотря на международное давление по прекращению огня.

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Топ комментарии
+27
То в Ізраїлі повідомляють, а в нас як на росії - має бути таємницею, не треба турбувати Рожевих Поні, нехай вони дивляться "Тихий вечір" з кумою Лєнкою...
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13.12.2023 22:13
+26
це 3,1417 !!!

10 загиблих і міровая рефлексія,

а тут кожного дня сотні і пох
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13.12.2023 22:10
+25
У світі тільки можуть приблизно оцінити наші втрати. Найвеличніший пабєдун з "телемарафєтом" від самого початку засекретили ці дані заради власного рейтингу і переможних реляцій абдристовича про "2-3 тижні максимум". А тепер їм сцикотно назвати ту цифру, бо тоді їм і їхньому рейтингу - "тризда" (с)
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13.12.2023 22:19
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Правила форума Совет форумчан
це 3,1417 !!!

10 загиблих і міровая рефлексія,

а тут кожного дня сотні і пох
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13.12.2023 22:10 Ответить
У світі тільки можуть приблизно оцінити наші втрати. Найвеличніший пабєдун з "телемарафєтом" від самого початку засекретили ці дані заради власного рейтингу і переможних реляцій абдристовича про "2-3 тижні максимум". А тепер їм сцикотно назвати ту цифру, бо тоді їм і їхньому рейтингу - "тризда" (с)
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13.12.2023 22:19 Ответить
світові аналітики оцінюють десь в 85 тисяч загиблих, тисяч 200 безповоротно поранених.

і це мабуть таки так, наскільки я знаю від своїх товаришів звідти.
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13.12.2023 22:22 Ответить
Безповоротно поранених, мабуть, меньше. Десь тисяч 70, але до них добавляють тих, хто по різним причинам звільнився з армії за ці 2 роки, можливо таких і набереться 130 тисяч
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13.12.2023 22:27 Ответить
можливо.

я не про цифри, а про масштаб
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13.12.2023 22:29 Ответить
Нікого не звільняють! Знайомий, тяжко поранений, після виписки з лікарні - на наступний день подзвонили з'явитися в частину! Зараз "байдики" б'є, але додому не відпускають..... І таких з ним багато.
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13.12.2023 22:33 Ответить
а ти чому не з ним?61 рік? чи сцикотно?
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13.12.2023 22:55 Ответить
прівєт тобі.

під Мар'їнкою з окопа пишеш чи з бліндажа з Авдіївки ?

тобі ж не сцикотно ?
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13.12.2023 23:12 Ответить
Що правда в очі в'їлася? А який "совок" в армії чув - чи теж про сцикотно будеш розказувати?
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13.12.2023 23:20 Ответить
Боюся, що бойові втрати і загиблі серед цивільного населення з 24.02.22 вже давно перевищили 100тис.
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13.12.2023 22:30 Ответить
ну якщо цивільне населення добавити, то тільки Марік дасть тисяч 50
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13.12.2023 22:32 Ответить
Доки йде війна, втрати і мають бути засекречені. Річ не в рейтингах, а в моральному дусі тих, хто ще буде мобілізований. Якщо ж припустити, що "їм тризда", то це майже те саме, що й Україні "тризда". Безвладдя, хай і недовгий час, - це ще більші затримки зі зброєю від Заходу. Тому поки що треба терпіти зе-бабуїнів. Тиск громадськості все-таки змушує їх хоча б дивитися у правильному напрямку.
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13.12.2023 22:45 Ответить
ти дурак ?

Є життєва правда - Україну треба захищати.

Приклад захисту - діти влади.

Бо якшо діти влади України не на передку захисту - то кого захищати ?
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13.12.2023 23:15 Ответить
" якшо діти влади України не на передку захисту - то кого захищати ?"

Moжет быть себя, своих детей? Я не помню, чтобы мэр Бучи пострадал во время оккупации, например. А простых граждан кацапье не щадило. Кошовой сядет в свой самолет и улетит, и кацап придет к вам домой, а не к нему.
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14.12.2023 00:02 Ответить
Дурак у твоєму дзеркалі.
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14.12.2023 09:40 Ответить
Ізраїлем керують євреї і їх болить кожна смерть єврейського солдата...
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14.12.2023 04:31 Ответить
так тож еврей- их убивать мировая катастрофа
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14.12.2023 08:03 Ответить
То в Ізраїлі повідомляють, а в нас як на росії - має бути таємницею, не треба турбувати Рожевих Поні, нехай вони дивляться "Тихий вечір" з кумою Лєнкою...
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13.12.2023 22:13 Ответить
Дурні, коли в нас були втрати по 1...10 на добу, у нас також повідомляли.

хохли, перестаньте посипати свої дурнуваті голови попелом і порівнювати ізраїльську "зарніцу" з нашою війною!
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14.12.2023 00:36 Ответить
Два Рожевих Поні прийшло.
Ще будуть?
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14.12.2023 01:21 Ответить
Та як сказати лохторату зеленского ,що вони де..родати на всю голівоньку , перервати хочь поржом ...ніззя ааа, вони ж можуть піти... на Раду ..бо з того місця де зеленске чмо їх послав ,вони вже почали оглядатися
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13.12.2023 22:21 Ответить
ЦН взяв інфу тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-izrail-hamas/32729482.html

Чому ж не розказати про те, що ЦАХАЛ також затоплює в тунелях арабських терористів як щурів?

От мовчати тижнями про успіхи Ізраїлю, а потім видати якусь порізану всраmy лівацьку хню -- це так по цензорівськи.
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13.12.2023 22:27 Ответить
краще брати тут
https://detaly.co.il/
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13.12.2023 22:42 Ответить
угу, все кацапы на этот сайт ссылаются тоже. Совпадение наверно?
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14.12.2023 00:04 Ответить
І хвамілія юзера "Москаленко". - Точно, совпадєніє!
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14.12.2023 01:02 Ответить
ну та й хер з ними!
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14.12.2023 02:28 Ответить
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хуситы, которые вконец утратили всякие берега (извините за каламбур) объявили Красное море «морем смерти».

Напали на очередной танкер, который шел Баб-Эль-Мандебским проливом по своим делам и как водится, никакого отношения к Израилю не имел и попытались взять его на абордаж. На борту оказалась вооруженная охрана, которая отбилась, но пираты XXI века на этом не успокоились - шарахнули двумя крылатыми ракетами, но не попали. Тогда пустили по танкеру дрон-камикадзе, которого благополучно сбил американский эсминец, подоспевший к месту этой Трафальгарской битвы.

Как то надо уже решать что то с ними, а то на «мелкое недоразумение» это уже совсем не похоже.
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13.12.2023 22:41 Ответить
но возможности хуситов удивляют
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13.12.2023 22:43 Ответить
Кому ж вигідно це.......ааааа.... даже незнаю, що сказати ракети......дрони.....зброя........хто ж спонсор....
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13.12.2023 23:23 Ответить
Іран
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14.12.2023 00:10 Ответить
там ручка поглибше
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14.12.2023 08:31 Ответить
ну то, такое, Иран страна не бедная, наука-техника на достаточно высоком уровне, накачать своих йеменских шестерок современным оружием в состоянии.
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14.12.2023 00:07 Ответить
імпортозамєщєніє опять жьі на вьісотє, своя кола/фанта/свинина
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14.12.2023 08:22 Ответить
Сомали недалеко было от Йемена.
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14.12.2023 01:19 Ответить
Ніхто й не сперечається, що терористи - це дикуни і звірі, але як називати тих, хто щоб помститися і залякати готовi вбити в десять разів більше невинних цивільних?
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13.12.2023 22:57 Ответить
Їх можна назвати Хамас, можна назвати кацапами, можна назвати арабами. Вибирайте шо вам більше подобається.
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13.12.2023 23:03 Ответить
Не забываем, что о потерях палесинцев нам сообщает министерство здравохранения Хамаса.
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14.12.2023 00:08 Ответить
Невинних цивільних? Ну-ну.
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14.12.2023 00:13 Ответить
а там вони є?
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14.12.2023 02:30 Ответить
коли почую що сини синючого данилова на фронті, то зміню думку а так - лісом...
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13.12.2023 22:58 Ответить
Думку про що?
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13.12.2023 23:04 Ответить
Так це ж ти - ухилянт
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14.12.2023 00:16 Ответить
А не слышал много детей депутатов убили в буче,бородянке,Ирпене,изюме,лимане, боровой и т.д? Или кацапня убивает и насилует обычный мирняк ? Ну смотри и жди когда в твой дом зайдут буряты ,жди помощь в виде сына Данилова или умерова,или ещё кого нибудь.
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14.12.2023 06:11 Ответить
novayagazeta.eu

Война между Израилем и ХАМАСом сильно отразилась на американской образовательной среде. После проводимых студентами пропалестинских акций президенток Гарварда, Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института (MIT) вызвали в Конгресс на слушания по делу об антисемитизме в учебных заведениях.

Уклончивые ответы спикеров вызвали недовольство у сенаторов, те потребовали уволить президенток. Глава Пенсильванского университета ушла в отставку, но преподаватели вступились за руководительниц Гарварда и MIT.
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13.12.2023 23:02 Ответить
Сторонники свободы слова и представители университетов, пытаются защитить идеи, которые были изложены в так называемом "докладе Калвена", подготовленном в 1967 году Чикагским университетом, и согласно которым колледжи должны придерживаться принципа академической свободы и соблюдать "институциональный нейтралитет в политических и социальных вопросах".

Спонсоры американских университетов "закрывают свою чековую книжку", сообщает Bloomberg. Студентам, поддерживающим палестинцев, угрожают "волчьим билетом", а учебные заведения лишаются многомиллиардного финансирования. Меценаты дали понять, что свобода слова в США имеет свою цену.

Подобные шаги подчеркивают важную роль спонсоров, которые в прошлом году выделили американским университетам 60 миллиардов долларов, а также усиливающееся давление со стороны соцсетей в чувствительных вопросах.

Администраторы университетов, оказавшиеся под мощным давлением, обнаруживают, что за попытки отстоять свободу слова нужно платить.
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13.12.2023 23:04 Ответить
Комитет солидарности студентов Гарвардского университета с Палестиной и 33 другие студенческие организации в октябре опубликовали письмо, в котором возложили всю ответственность за жертв войны на Израиль.

«Виноват только режим апартеида. Израильское насилие структурирует каждый аспект существования палестинцев на протяжении 75 лет. От систематического захвата земель до регулярных авиаударов, от произвольных задержаний до военных блокпостов, от насильственного разделения семей до целенаправленных убийств - палестинцы вынуждены жить в состоянии смерти, как медленной, так и внезапной», - говорилось в заявлении.

Студенты подчеркивали, что миллионы палестинцев в Газе «вынуждены жить в тюрьме под открытым небом», и призывали руководство Гарварда «принять меры, чтобы остановить продолжающееся истребление палестинцев».
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13.12.2023 23:09 Ответить
Tрамписты приравнивают критику Израиля к антисемитизму. При этом, исламофобия имеет в США свою традицию - «давление на американских мусульман после 11 сентября, а также идея Трампа, высказанная в 2017 году: полностью запретить обучение студентов из арабских стран в американских университетах».

«Реальные антисемитские прецеденты (которые были четко осуждены руководством всех университетов) и лозунги поддержки Палестины намеренно представляются как одно целое, а попытки отделить одно от другого пресекаются».
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13.12.2023 23:13 Ответить
Cолидарность с палестинцами не может быть антисемитизмом или призывами к геноциду, а многие пропалестинские активисты - сами евреи, состоящие в организации Jewish Voice for Peace.
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13.12.2023 23:17 Ответить
Шо ты постиш лівацьку хєрню, яка не відповідає реальним обставина конфлікту?
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14.12.2023 00:19 Ответить
Ага, генерал-фельдмаршал Эрхард Мильх был евреем - значит в нацистской Германии не было антисемитизма. Логика экспертов по нон-бинарной пост-колониальной астрологии.
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14.12.2023 01:27 Ответить
Жили так.
Але цього було їм мало, в дупі свербіло, так хотілося розваг.



Тепер живуть так.
На найближчі 50 років свербіж у дупі знімається гарантовано


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14.12.2023 06:44 Ответить
це їх "єстєствіна сріда абітанія"
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14.12.2023 08:33 Ответить
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13.12.2023 23:10 Ответить
.. Для некоторых потеря 10 военных - это огромная потеря, а для расеи 1000 чел. в день - это просто фигня..
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13.12.2023 23:44 Ответить
 
 