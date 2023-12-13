РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14507 посетителей онлайн
Новости Происшествия
7 277 75
судья (2576) Алексей Тандыр (20)

Судья Тандыр, который насмерть сбил нацгвардейца, находясь в СИЗО, получает ежемесячно 63 тыс. грн зарплаты

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

олексій,тандир

Находясь полгода в следственном изоляторе, судья Алексей Тандыр получает заработную плату в Макаровском районном суде Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

В Территориальном управлении Государственной судебной администрации в Киевской области сообщили, что с момента аварии на блокпосте в Киеве судье насчитывают должностной оклад. Он составляет 63 тысячи гривен. Надбавки за выслугу лет и за научную степень с Тандыра сняли. Их перестали выплачивать со 2 июня 2023 года. Также ему не выплачивают надбавку за административную работу — Тандыр после ареста сложил полномочия председателя суда.

Заработная плата Тандыра с надбавками составляла примерно 100 тысяч гривен. В ответе управления говорится, что с марта по май 2023 года Тандыр получил вознаграждение на общую сумму 305 867 гривен.

Читайте также: Смертельное ДТП на блокпосту: обвинительный акт в отношении судьи Тандыра направили в суд

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших автомобилем в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Также читайте: ВСП временно отстранил судью Тандыра от осуществления правосудия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Почему не принять закон, ограничивающий на время войны суммарные выплаты абсолютно всем чиновникам, госслужащим и депутатам в стране на уровне 30-40 тысяч? Хватит с головой. Сейчас не до жиру. И сразу найдутся деньги на армию.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:19
+34
Чому не прибрати ці надбавки і пенсії суддям і не пустити на дрони?? А ситуауія з тандиром це взагалі треш ze мразєй
показать весь комментарий
13.12.2023 22:15
+22
Ну так даже этого делать не хотят. Сеть забита сканами ведомостей с выплатами чиновникам всяких там ВГА, всяким судьям и т.д. в 150-250 тыс. Это ведь можно элементарно ограничить и затраты на госаппарат сразу снизятся минимум вдвое.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось там щось казав про ікони та шахи?
показать весь комментарий
13.12.2023 22:11 Ответить
сказать хто казав ?
показать весь комментарий
13.12.2023 22:13 Ответить
Моя зп за пів року роботи)
показать весь комментарий
13.12.2023 22:13 Ответить
...і це ще без хабарів...

До речі, Ви ж не сидите в холодній? Тоді Вам можна менше
показать весь комментарий
14.12.2023 00:40 Ответить
Друже, підказати, де можна отримувати 120 000 грн на місяць?
показать весь комментарий
14.12.2023 01:11 Ответить
Чому не прибрати ці надбавки і пенсії суддям і не пустити на дрони?? А ситуауія з тандиром це взагалі треш ze мразєй
показать весь комментарий
13.12.2023 22:15 Ответить
Почему не принять закон, ограничивающий на время войны суммарные выплаты абсолютно всем чиновникам, госслужащим и депутатам в стране на уровне 30-40 тысяч? Хватит с головой. Сейчас не до жиру. И сразу найдутся деньги на армию.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:19 Ответить
можна подумати, що вони там за зарплату жевріють... Ви, ще митників цим налякайте, геть не буде кому так важко "працювати".
показать весь комментарий
13.12.2023 22:23 Ответить
Ну так даже этого делать не хотят. Сеть забита сканами ведомостей с выплатами чиновникам всяких там ВГА, всяким судьям и т.д. в 150-250 тыс. Это ведь можно элементарно ограничить и затраты на госаппарат сразу снизятся минимум вдвое.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:28 Ответить
або, скоротити кількість держморд, секретарів та інших радників-зрадників, але це не наш шлях, бо вони, швидше скосять нас під нуль, а потім отримають компенсації...
показать весь комментарий
13.12.2023 22:35 Ответить
Провести законом и принять его конституционным большинством. Но тогда к некоторым депутатам власти нужно приставить "уставший" караул. Иначе не проголосуют. А это из области фантастики. Они пришли совсем с другой целью и война им только в помощь.

показать весь комментарий
13.12.2023 22:38 Ответить
Угу, я про це вже говорила - помічників депутатів (у кожного дофуя, з кожного питання), секретарів, водіїв, утримання транспортних засобів, компенсацію винайму житла/авто, держохорону, медичне обслуговування, страхування. І всі ці кошти перевести на військо.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:43 Ответить
Это то, что и требуют американцы - значительно сократить сейчас расходы на госаппарат. Но это "личная гвардия" Зели. Его самые преданные избиратели. Он на это не пойдет.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:56 Ответить
мені здається, шо ото сокращеніє на госаппарат - до сраки.

Ти віриш в те, шо Єрмак навіть доплачувати буде, шоб замість Зелі правити Україною ?

От лічно я вірю, шо він мільярди баксів за це готовий заплатити, взяті у *****
показать весь комментарий
13.12.2023 23:04 Ответить
Пацанчики, всі такі схеми протягом 7 тисяч років називались революцією.

Зразу хтось незаконно захоплює владу і після цього родить швидкі реформи.

Так було завжди і всюди.

Сьогодні в Україні є єдиний шанс - примусити цього чувака з хрипливим пердінням уволіть Єрмака, Татарова і іже с німі, а його, цього довбойоба, залишити при своїх відосах.

Хай тільки автори відосів зміняться.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:44 Ответить
Неможливо. Конституційний суд цей закон скасує, як неконституційний, бо у нас десь прописано, що не можна змінювати умови на гірші.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:37 Ответить
Во время войны ограничивается действие Конституции согласно условий труда. Законы так говорят.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:56 Ответить
В самій Конституції це й прописано. Частина третя статті 22 КУ.
"При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод".
Але це не заважає обмежувати наші права та свободи. Приклад - введення категорії А1 для мопедів.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:57 Ответить
То не заважає те, що не стосується самих суддів. А свої особисті привілеї вони відстоюють як цербери.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:03 Ответить
На минималку поживи, а потом пиши про 30-40.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:48 Ответить
Ну и? А этот выхлоп к чему? Абы воздух испортить?
показать весь комментарий
14.12.2023 00:57 Ответить
Воно "працює"...
показать весь комментарий
13.12.2023 22:15 Ответить
Ну и что? Баканов, типа выгнанный по статье, получил более 500 тыс. компенсации. Это же не военным платить. Это свои, люди системы.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:15 Ответить
ну так за три хвилини можна ж все змінити - мільйон стоячих і мовчачих українців під Банковою - і завтра нема Єрмака і татарова. Мовчки. Без всякого мітінгу. Просто кожен стоїть і мовчить
показать весь комментарий
13.12.2023 22:48 Ответить
Вища каста феодалів.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:16 Ответить
Ви розумієте суть речей
показать весь комментарий
13.12.2023 22:17 Ответить
усі щойно вилуплені, по вуха у суті речей... тільки не довго, поки іншу сруть не потрібно облизувати.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:30 Ответить
ДІдо, ви начебто повинні нам, "молодим", показувати приклад пристойної мови. А натомість мову паплюжите. Коли не було анонімності в інтернеті, то мабуть буцали вас періодично, га?
показать весь комментарий
13.12.2023 23:16 Ответить
голівоньку застудив чи наркоманом перемарафонився?
показать весь комментарий
13.12.2023 23:20 Ответить
Таки копняків, ти дід отримував. Але мало
показать весь комментарий
13.12.2023 23:24 Ответить
тупий піп тебе не втримав, але тобі це ж не заважає?
показать весь комментарий
13.12.2023 23:32 Ответить
Може, тим попом ти був? Признавайся!
показать весь комментарий
13.12.2023 23:40 Ответить
зебіл?
показать весь комментарий
13.12.2023 23:46 Ответить
Ніт. Ig Shu-біл
показать весь комментарий
13.12.2023 23:52 Ответить
що, смайлика не вліпиш "молодим"?
показать весь комментарий
13.12.2023 23:53 Ответить
у феодалів були обов'язки
показать весь комментарий
13.12.2023 22:23 Ответить
Перед сюзереном
показать весь комментарий
13.12.2023 22:29 Ответить
Ну так нормально чалитись, не дешеве задоволення
показать весь комментарий
13.12.2023 22:16 Ответить
Військовий спить- служба йде , суддя сидить - зарплата йде. І кормлять, мабуть, на дурняк. Чого ж не сиддіти??
показать весь комментарий
13.12.2023 22:16 Ответить
Скільки років цьому мажорусцикуну? А воно вже суддя...
показать весь комментарий
13.12.2023 22:17 Ответить
Не просто суддя, а цілий голова районного суду.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:03 Ответить
Отак i живемо...
показать весь комментарий
14.12.2023 00:54 Ответить
держморда- це звучить круто... Цікаво, а що в такому випадку 6-ть місяців досліджують, якщо цей вбивця відмовився від проходження огляду.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:19 Ответить
І ніякої інформації щодо самої справи. Скільки він там ще буде відпочивати, коли суд і вирок?
показать весь комментарий
14.12.2023 10:02 Ответить
Немає слів
показать весь комментарий
13.12.2023 22:21 Ответить
Ах7єнно влаштувалися судді..... пачімуминєвєс.....
показать весь комментарий
13.12.2023 22:22 Ответить
Це ще дрібниці порівняно із тією сумою за моральні збитки , що він буде затягувати з держави після закриття справи через сплив терміну розслідування.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:22 Ответить
Це просто пИ🦓дец
показать весь комментарий
13.12.2023 22:22 Ответить
Судді МАЙДАНУ його «суворо осудять», як і беркутню!
А Захисника України, воно убило, бо корочки прикупив, щоб на Козині в кабаках гужувати за дармове бабло!!
Далі буде…
показать весь комментарий
13.12.2023 22:23 Ответить
країна-катастрофа
показать весь комментарий
13.12.2023 22:24 Ответить
це скільки, 1-2 fvp-дрони? мало того, ця падлюка вбила захисника, воно і в тюрьмі продовжує вбивати, бо блд отримує зп?
показать весь комментарий
13.12.2023 22:26 Ответить
"Байден, чому ми не в НАТО?"
показать весь комментарий
13.12.2023 22:28 Ответить
всі надбавки він потім поверне через суд - там працюють його родичі. А потім щей через ЄСПЛ отримає компенсацію з наших кишень. Чи ви думаєте, що його визнають винним?
показать весь комментарий
13.12.2023 22:31 Ответить
Ще мабуть і суддівський стаж йому іде? Це такі краса ви як Кучма ющ та зек понапідписували такі закони про наше судійство. Держава у державі! А як один одного захищають, ви ж подивиться, так на фронті побратими один одного не захищають як наші судьї. Зєля, доки ти цей гадюшник не розпорошиш, справи не буде.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:34 Ответить
вся надія на оманського віслюка, тільки відірветься від балдибілдингу, відмовиться від теплої ванни на руцях дЄрмакОПи та як заволає: "Вийди розбійнику, а то Бакановим залякаю чи яйцесяйного Резнікова натравлю..."
показать весь комментарий
13.12.2023 22:41 Ответить
Як що ви не знали, то інформцю. Рік, як ліквідовано ОАСК ВОвка... Судді вже рік отримують зарплату і навіть не працюють! Більше мільйона грн на рік! Питання по суду не вирішується!
показать весь комментарий
13.12.2023 22:35 Ответить
Ну формально он и должен получать зарплату пока его не уволят. А уволить его могут на основании признания виновным. А нахождение в СИЗО - не равно признанию виновным, но является уважительной причиной для неявки на работу и продолжения получения зарплаты.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:39 Ответить
Отож, навіть якщо всіх депутатів та інших можновладців запроторити до СІЗО..то до вироку за будемо платити. Але з іншого боку - будемо платити тільки оклад, без надбавок. Та й так від них буде менше лиха, вкрадуть менше.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:46 Ответить
Зарплата - зароблена плата, тобто плата за роботу. За час перебування в СІЗО робота не виконується. Потрібне відсторонення від виконання обов'язків. А як визнають невинним і подасть на компенсацію - тоді виплатити. Хоча може заявити: "А шо такоє. Маю право - працюю на удальонке, справи розглядаю і вироки виношу."
показать весь комментарий
14.12.2023 00:16 Ответить
Упир нормально присмоктався
показать весь комментарий
13.12.2023 22:45 Ответить
А я чомусь думав, що для отримання зарплатні потрібно працювати.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:46 Ответить
і не кажіть, хоча б гундоЗеки записувати та у літачку в приставку лупаситись, поки дєрьмак країну здає.
показать весь комментарий
13.12.2023 22:52 Ответить
Блин, да все вертухаи при встрече с ним на строевой шаг переходят, а начальник СИЗО у него мелочь сшибает на сауну с девками...
показать весь комментарий
13.12.2023 22:57 Ответить
І клоун ще просить бабки в США та ЄС ?
ЦЕ ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ !!!
показать весь комментарий
13.12.2023 22:57 Ответить
???
показать весь комментарий
13.12.2023 23:21 Ответить
а это на каком основании?? он же сидит!
показать весь комментарий
13.12.2023 23:22 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.12.2023 23:31 Ответить
а людям субсидію нещасні 1000 грн скасовують аж бігом за будь якої причини
показать весь комментарий
13.12.2023 23:53 Ответить
Они просто неисправимы...
показать весь комментарий
14.12.2023 01:04 Ответить
А агенты гетьмановича бегают по малому бизнесу сшибают штрафы,типа им не хватает на бюджетные расходы,госслужба жрет в три горла и еще просит.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:34 Ответить
Так ВІП-камеру потрібно оплачувати як квартиру тещі одного державного мудя.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:50 Ответить
за що, зарплатня...!? Він же не працює !!!!!!! Страна дебілов !!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 18:06 Ответить
 
 