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Новости За рубежом
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бизнес (1595) военно-промышленный комплекс (185) Зеленский (16567) Норвегия (565)

Пригласил к локализации своего производства в Украине, - Зеленский провел встречу с норвежским бизнесом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В рамках официального визита в Норвегию президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Королевства Норвегия Йонасом Гаром Стере провел встречу с представителями норвежских деловых кругов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства поблагодарил все норвежские оборонные компании, которые производят оружие, помогающее украинцам защищать жизнь, и пригласил их к локализации своего производства в Украине. Он рассказал, что украинские военные, в частности, высоко ценят норвежские ЗРК NASAMS.

Президент отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с норвежскими компаниями в области оборонной промышленности, в частности, используя практический опыт, приобретенный во время этой войны. Наше государство также хотело бы внедрять соответствующие образовательные программы.

Владимир Зеленский проинформировал представителей бизнеса о приоритетных направлениях восстановления Украины после войны.

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Пригласил к локализации своего производства в Украине, - Зеленский провел встречу с норвежским бизнесом 01

"Мы поставили себе задачу – думать о будущем даже во время войны", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает осуществлять реформы, в частности в антикоррупционной сфере, судебной системе, выполняет рекомендации МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии.

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Президент рассказал о продолжении курса на цифровизацию Украины и ее экономику.

Владимир Зеленский отметил, что атаки на украинскую энергетику в прошлом году отметили необходимость большей защиты и реформирования энергетической системы, ее децентрализации.


Пригласил к локализации своего производства в Украине, - Зеленский провел встречу с норвежским бизнесом 02

Учитывая положительный опыт сотрудничества в области возобновляемой энергетики, президент предложил профильным компаниям приобщиться к усилиям по восстановлению Украины на принципах энергоэффективности и "зеленого" перехода.

Также были обсуждены вопросы возможной активизации двустороннего сотрудничества в агропромышленной отрасли.
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Топ комментарии
+11
хто заважав вону хоча б патронний завод побудувати, питання в нікуди.... а тепер - давайте будувати за ваши кошти хоч щось а там подивимось расхерячать це чи ні, покладе ніц податкова чи ні, скиздимо все чи ні...клоун одним словом
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13.12.2023 22:50
+9
Кто в вашу клоаку пойдет. Везде поборы , правил нет, Гетманцев чудит менты оббираю
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13.12.2023 22:44
+7
поки війна ніхто сюди свій бізнес не приведе та ще з такою корупцією то пусте
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13.12.2023 22:55
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Правила форума Совет форумчан
Кто в вашу клоаку пойдет. Везде поборы , правил нет, Гетманцев чудит менты оббираю
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13.12.2023 22:44 Ответить
але ж як потужно !!!
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13.12.2023 22:53 Ответить
Що за дискримінація? Чому тільки поліція? А пожежні, санепід, екологія, податкова?
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14.12.2023 00:00 Ответить
"Ми поставили собі завдання - думати про майбутнє навіть під час війни", - сказав він

Джерело: https://censor.net/ua/n3461454

Пазітівні, де ви? Розкажіть парахабітам, шо мелярду дерев таки бути, бо бубунька в нас рішитєльний і далекоглядний...
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13.12.2023 22:44 Ответить
"Хуже не будет"

(с) 2018

"Я - ваш вирок"

(с) 2019
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13.12.2023 22:55 Ответить
Цитати великих... Навіть сперечатися важко...
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13.12.2023 23:35 Ответить
гетьманцев обскубе ,так що здохне той бізнес
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13.12.2023 22:50 Ответить
хто заважав вону хоча б патронний завод побудувати, питання в нікуди.... а тепер - давайте будувати за ваши кошти хоч щось а там подивимось расхерячать це чи ні, покладе ніц податкова чи ні, скиздимо все чи ні...клоун одним словом
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13.12.2023 22:50 Ответить
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13.12.2023 22:53 Ответить
нахрєн ті ДШВ, якшо вони збиткові були ?

***** мільярди прєдлагав замість якихось ДШБ
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13.12.2023 22:58 Ответить
Лежит в реанимации, под капельницей, в коридоре возле палаты уже венки приносят и ставят, а он приглашает посетителей на свою будущую свадьбу
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13.12.2023 22:55 Ответить
поки війна ніхто сюди свій бізнес не приведе та ще з такою корупцією то пусте
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13.12.2023 22:55 Ответить
Зелений обісрашка в одній заяви каже, що українці можуть перейти до партизанської війни, а на другий день запрошує якийсь бізнес інвестувати.
Мабуть взагалі мозок пронюхав.
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13.12.2023 22:57 Ответить
Не буде ніяких інвестицій в економіку країни в якій судова гілка обслуговує мажновладців.
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13.12.2023 23:01 Ответить
Захід нам допоможе! Чомусь асоціюється із гідним твором про 12 стільців. А в однойменному фільмі з ціми словами актор знаний ще й голову свою круто так прутить на всі 90 град., як-то нині оті обіцянки Заходу щодо збройної та ін. допомоги нашої славетної Україні.
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13.12.2023 23:02 Ответить
Почекай,зараз вийде друг Сівковича і скаже що він не бачить податків у тих Норвежців.
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13.12.2023 23:16 Ответить
Закликав норвезький бізнес в Україну, щоб гєтманцєв мав кого "ощіпівать как гусєй". Він справді думає, що всі дебіли і не бачать його брехні...
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14.12.2023 01:26 Ответить
В антикорупцiй сферi. ---------- Це як, плять? Де та сфера?
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14.12.2023 03:48 Ответить
антикорупцiйнiй
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14.12.2023 03:50 Ответить
Гарно посиділи, приємні слова казали один одному, гарне фото зробили І???
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14.12.2023 07:02 Ответить
А за няню сказав їм якій потрібно 50,70 % відати ,бо він сильно доляри любе
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14.12.2023 07:09 Ответить
Про 1 млрд деревьев рассказывает и инвест няню
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14.12.2023 07:51 Ответить
 
 