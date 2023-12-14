Лидеры стран Северной Европы на саммите в Осло подтвердили непреклонную поддержку Украины

Лидеры стран Северной Европы на втором саммите Украина – Северная Европа в Осло подтвердили непреклонную поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении второго саммита Украина – Северная Европа, текст которого обнародован на сайте президента Украины.

Премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и президенты Украины и Финляндии сделали следующее заявление:

"Мы, лидеры стран Северной Европы, подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины. Мы выражаем наше глубокое уважение и признание стойкости и духа украинского народа, солдат и руководства. Украина, которая противостоит российской агрессии на протяжении почти десяти лет, включая более 650 дней полномасштабной войны, продолжает демонстрировать чрезвычайную решительность в реализации своего неотъемлемого права на самооборону", - говорится в совместном заявлении.

Лидеры стран Северной Европы отметили: "Признавая, что сопротивление Украины также является борьбой за нашу общую безопасность и фундаментальные принципы международного права, страны Северной Европы оказали Украине значительную военную, гражданскую и гуманитарную помощь".

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В заявлении отмечается, что с момента незаконного полномасштабного вторжения России в феврале 2022 г. общий объем помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро. Страны Северной Европы будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ и будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Лидеры стран Северной Европы самым решительным образом осудили незаконную агрессивную войну России против Украины. "Мы твердо стоим вместе с нашими союзниками и партнерами в ответ на войну России. Россия должна прекратить свою агрессию и немедленно и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении.

Страны Северной Европы остаются привержены усилению международного давления с целью противостояния способности России продолжать свою незаконную войну, в том числе посредством санкций.

"С начала полномасштабного вторжения России страны Северной Европы оказали Украине весомую и надежную военную помощь, в том числе системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, средства полевой помощи и оборудование для разминирования. Кроме того, мы поддерживаем интенсивную подготовку украинских Вооруженных сил", - отмечается в заявлении.

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Страны Северной Европы продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США, будут активно изучать сферы предоставления дополнительной поддержки, включая, но не ограничиваясь безопасностью в море, противовоздушной обороной и военно-воздушными силами, в частности боевой авиацией.

"Мы будем уделять особое внимание перспективам сотрудничества стран Северной Европы в развитии потенциала оборонного сектора в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине. Страны Северной Европы и Украина будут также работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества", - подчеркнули лидеры.

Также отмечается, что страны Северной Европы обеспечивают долгосрочную поддержку Украины. "Мы объединены в укреплении устойчивости Украины и ее способности защищать себя и остаемся готовы поддерживать Украину сегодня, завтра и в течение последующих лет", - отмечается в совместном заявлении.

Страны Северной Европы подтверждают свою поддержку Совместной декларации лидеров "Группы семи" о поддержке Украины от 12 июля 2023 года и соглашаются начать двусторонние переговоры с Украиной о обязательствах по безопасности, которые будут формализованы в тесной координации с союзниками и партнерами стран "Группы семи".

"Мы возмущены многочисленными сообщениями, в частности от Независимой международной следственной комиссии по Украине, которые содержат доказательства того, что российские власти совершили и продолжают совершать неизбирательные нападения на гражданское население и объекты критической инфраструктуры, а также военные преступления, такие как пытки, преднамеренные убийства, изнасилования и другие виды сексуального насилия, депортация детей. Мы призываем Россию уважать международное право, в частности, международное гуманитарное право, и на временно оккупированной территории, а также к немедленному освобождению и безопасному возвращению в Украину всех интернированных, принудительно перемещенных и незаконно депортированных гражданских лиц, в том числе детей", - подчеркнули лидеры в заявлении.

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Также подчеркивается необходимость обеспечить ответственность. "Все ответственные за нарушение международного гуманитарного права, а также за нарушение и злоупотребление правами человека должны быть привлечены к ответственности. Мы приветствуем международные усилия, направленные на обеспечение ответственности, и подтверждаем свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда, а также поощряем дальнейшие усилия, направленные на привлечение российского руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины. В этой связи мы также приветствуем работу международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией России Украине, как шаг к созданию международного механизма компенсации жертвам российской агрессии", - подчеркнули лидеры стран Северной Европы.

В совместном заявлении отмечается, что страны Северной Европы являются решительными сторонниками инициативы президента Зеленского по поводу всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Отмечается также, что украинская Формула мира, основанная на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН, направлена на достижение этой цели.

Кроме того, страны Северной Европы будут продолжать наращивать усилия для обеспечения как можно более широкого межрегионального привлечения к процессу имплементации Формулы мира, включая участие в инаугурационном Глобальном саммите мира.

"Мы удивлены, что после многих лет защиты от российской агрессии Украине удается сохранять фокус на глобальных последствиях российской войны. Россия продолжает свой циничный подход к глобальной продовольственной безопасности в одной из главных житниц мира, в частности, атакуя украинские порты и угрожая свободной торговле в Черном море. Это имеет последствия, как в Украине, так и во всем мире. Мы приветствуем упорные усилия Украины, направленные на обеспечение безопасного альтернативного морского коридора по Черному морю и, таким образом, на существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Мы будем решительно поддерживать усилия Украины по восстановлению ее возможностей как морского государства", - отметили лидеры стран Северной Европы.

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В совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа отмечается, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье, а страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству в НАТО. "Украина имеет право самостоятельно выбирать собственные меры безопасности. Уже до обретения членства безопасность Украины имеет большое значение для Альянса, о чем свидетельствует наше усиленное политическое и практическое сотрудничество", - отмечается в заявлении.

Страны Северной Европы одобряют четкую приверженность Украины реформам даже в условиях, когда страна защищается от российской агрессии. "Украина делает значительные шаги по борьбе с коррупцией, в сфере децентрализации и создании открытой и прозрачной экономики, что является важными шагами на пути к процветающей и восстановленной Украине", - говорится в совместном заявлении.

Лидеры стран Северной Европы также отметили, что значительная часть гражданской помощи их стран предоставляется через надежных международных партнеров, таких как Всемирный банк, ЕБРР и система ООН. "Мы высоко оцениваем работу этих организаций, в частности, их внимание к вопросам устойчивого развития, прозрачности, надлежащего управления и борьбы с коррупцией. Страны Северной Европы - члены ЕС подтверждают свою поддержку открытия переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и в этой связи с нетерпением ждут заседания Европейского совета 14–15 декабря 2023 года", - отмечается в заявлении.

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