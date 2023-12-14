Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден предложил изменить пограничную политику США, что повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов-республиканцев
По данным издания, республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами вечером 12 декабря.
По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу. Но радикальные республиканцы считают предложение мягким.
В настоящее время сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения.
Республиканцы в Сенате и Палате представителей требуют ужесточить контроль за иммиграцией для одобрения пакета помощи на дополнительные 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд предусматриваются для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Бо це основна вимога. А не депортація.
Якщо нема стіни, депортація не допоможе виправити діло.
демократи не можуть піди на це бо це зменьшити кількість їх виборців;
республіканці також не можуть відступити бо це теж зменьшити кількість із прихильників.
«Партійні ( групові) інтереси» це «серьезно» для « політиків.
А для «державників» головне е інтереси держави, а ні політичний рейтинг.
Перед тим як стверджувати що закриття кордону зменшить кількість виборців демократів, прочитайте коменти до сьогоднішньї статті "Sacrificing migrant rights for Ukraine aid would be terrible policy" у Washington Post, зазвичай ліберальній тусовці.
Wall Street Journal November 29 - December 4, 2023 National Multimodal Survey 1500 Registered voters
За словами спікера Палати представників Майка Джонсона (Республіканська партія Лос-Анджелеса), офіційно затверджений статус дозволить слідчим Палати представників забезпечити виконання повісток і зібрати докази того, що президент скомпрометований і "обміняв офіційні акти на іноземні долари"."
"Білий дім не надав слідчим інформацію:
Інформацію про дві кредитні угоди, які Джо Байден нібито уклав з Джеймсом Байденом на загальну суму 240 000 доларів.
99,98% запитаних записів президента Джо Байдена, включно з електронними листами від псевдонімів.
Документи про ймовірний хабар у розмірі 5 мільйонів доларів, який прийняв Джо Байден.
Матеріали, пов'язані з неналежним поводженням Джо Байдена з секретними документами."
Прікинь $&@ к носу
та подумай щоб сталося б з Україною,
та деб були кацапські війська зараз,
якби замість Байдена був Трапм?!
А тепер порівняйте рівень загрози й чисельність армії терористів рф й терористів хамас й зрозумієте пріоритети й несправедливість розподілення допомоги.
Хоча звісно й за те велика подяка США. Але..... не зовсім справедливо.....
P . S. Та знаю я що справедливості не існує.
хтось з конгресменів писав, що на зброю за PDA 25млрд,
і це на Україну+Ізраіль,
Ізраілю 14млрд, плюс вони отримують 3.8млрд щороку - тобто загалом 18млрд, майже стільки скільки Україна отримала за 2 роки
Якщо так, то Україні 11млрд, майже стільки скільки отримувала в 2023 році
з відомим результатом
Жаль тільки що пізно і повільно.