Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg

Президент США Джо Байден предложил изменить пограничную политику США, что повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов-республиканцев

По данным издания, республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами вечером 12 декабря.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу. Но радикальные республиканцы считают предложение мягким.

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В настоящее время сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей требуют ужесточить контроль за иммиграцией для одобрения пакета помощи на дополнительные 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд предусматриваются для Украины.

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