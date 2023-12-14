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Новости За рубежом
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Байден (2386) Конгресс США (963) пособие (594)

Байден предложил изменения, повышающие шансы голосования за выделение денег на помощь Украине, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден предложил изменить пограничную политику США, что повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов-республиканцев

По данным издания, республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами вечером 12 декабря.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу. Но радикальные республиканцы считают предложение мягким.

Читайте: Байден о помощи США для Украины: Я делаю свою работу. Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою

В настоящее время сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей требуют ужесточить контроль за иммиграцией для одобрения пакета помощи на дополнительные 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд предусматриваются для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о продолжении помощи Украине: Я ничего не обещаю, надеюсь, что переговоры будут результативными
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Топ комментарии
+4
Дай Бог, Джо Байдену дожить до ста лет.
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14.12.2023 01:21
+4
Ваня, прозрій!

Прікинь $&@ к носу
та подумай щоб сталося б з Україною,
та деб були кацапські війська зараз,

якби замість Байдена був Трапм?!
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14.12.2023 02:19
+3
Стіна це е критично для республіканців та демократів:
демократи не можуть піди на це бо це зменьшити кількість їх виборців;

республіканці також не можуть відступити бо це теж зменьшити кількість із прихильників.

«Партійні ( групові) інтереси» це «серьезно» для « політиків.
А для «державників» головне е інтереси держави, а ні політичний рейтинг.
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14.12.2023 02:09
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Дай Бог, Джо Байдену дожить до ста лет.
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14.12.2023 01:21 Ответить
А деж кошти на будування стіни з Мексикою?

Бо це основна вимога. А не депортація.

Якщо нема стіни, депортація не допоможе виправити діло.
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14.12.2023 02:04 Ответить
Стіна це е критично для республіканців та демократів:
демократи не можуть піди на це бо це зменьшити кількість їх виборців;

республіканці також не можуть відступити бо це теж зменьшити кількість із прихильників.

«Партійні ( групові) інтереси» це «серьезно» для « політиків.
А для «державників» головне е інтереси держави, а ні політичний рейтинг.
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14.12.2023 02:09 Ответить
От ще цікаве опитування від WSJ. Довге, але почитайте.
Wall Street Journal November 29 - December 4, 2023 National Multimodal Survey 1500 Registered voters
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14.12.2023 06:16 Ответить
Закінчуйте вже цей покер і починайте працювати, бо потім соромно буде.
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14.12.2023 01:29 Ответить
Там і пльоночки Дерьмака-Деркача можуть зявитись. Хоча Помпео (тоді держсекретар) ще тоді заявляв, що це фальшивка.
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14.12.2023 02:18 Ответить
"У середу Палата представників проголосувала 221 голосом проти 212 за формалізацію процедури імпічменту президента Джо Байдена.

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона (Республіканська партія Лос-Анджелеса), офіційно затверджений статус дозволить слідчим Палати представників забезпечити виконання повісток і зібрати докази того, що президент скомпрометований і "обміняв офіційні акти на іноземні долари"."
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14.12.2023 02:43 Ответить
Без плівок вистачає. Формальні причини для процесу імпічменту:

"Білий дім не надав слідчим інформацію:

Інформацію про дві кредитні угоди, які Джо Байден нібито уклав з Джеймсом Байденом на загальну суму 240 000 доларів.
99,98% запитаних записів президента Джо Байдена, включно з електронними листами від псевдонімів.
Документи про ймовірний хабар у розмірі 5 мільйонів доларів, який прийняв Джо Байден.
Матеріали, пов'язані з неналежним поводженням Джо Байдена з секретними документами."
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14.12.2023 02:47 Ответить
Слепой Ыван, вы с Костромы или с Сызрани вещаете?
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14.12.2023 02:12 Ответить
Ваня, прозрій!

Прікинь $&@ к носу
та подумай щоб сталося б з Україною,
та деб були кацапські війська зараз,

якби замість Байдена був Трапм?!
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14.12.2023 02:19 Ответить
Сиділи би у кацапії у своїх в/ч траву фарбували
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14.12.2023 03:08 Ответить
Все він правильно написав, перемога їм не потрібна, а потрібне поступове, довгострокове ослаблення рф та зв'язування її армії в одному місці - на території України. Доки буде достатньо українців. Потрібна була б перемога - дали б не 30 танків а 1300 і набагато раніше.
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14.12.2023 04:30 Ответить
Ти тавой?
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14.12.2023 03:20 Ответить
106 з їх 61 для України а 45 для Ізраїлю.
А тепер порівняйте рівень загрози й чисельність армії терористів рф й терористів хамас й зрозумієте пріоритети й несправедливість розподілення допомоги.
Хоча звісно й за те велика подяка США. Але..... не зовсім справедливо.....
P . S. Та знаю я що справедливості не існує.
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14.12.2023 01:55 Ответить
В ЦАХАЛа є своя зброя просять (не вимагають) тільки певну номенклатуру.
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14.12.2023 02:15 Ответить
Дива які, і звідки ж у Цахалу більшість зброї? На 1 листопада 20 важких військових транспортних літаків США та 50 законтрактованих цивільних транспортних привезли тільки в Ізраїль зброю. А ще багато на Кіпр та в сусідні країни, через які теж могли перекину в Ізраїль. І це данні більше місяця тому. Про поставки протягом попередніх років можете самі пошукати.
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14.12.2023 04:38 Ответить
Розподіл не оприлюднювали,
хтось з конгресменів писав, що на зброю за PDA 25млрд,
і це на Україну+Ізраіль,
Ізраілю 14млрд, плюс вони отримують 3.8млрд щороку - тобто загалом 18млрд, майже стільки скільки Україна отримала за 2 роки

Якщо так, то Україні 11млрд, майже стільки скільки отримувала в 2023 році
з відомим результатом
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14.12.2023 09:43 Ответить
У правильному напрямку йде товариш.
Жаль тільки що пізно і повільно.
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14.12.2023 03:16 Ответить
Не в тему, але сподобалось: - "В Росії об,явили в розшук Кирила Буданова". Кирил, тебе під столом ***** шукають, - мабуть перепутали з Гундосом Кегебовичем, - БУВАЄ... Знаєте що в цаггя Госсии з столом "не так"? У типу бога, чи то пахана Госии, на цьому огромадному столі я ні разу навіть склянки з простою водою не бачив, чи то блюдця з снігом. Може хто кине ***** хоч лопату снігу, а краще - лопатою по їбалу? АРХ М
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14.12.2023 03:38 Ответить
Не хочуть інвестувати в українську владу яка вже вичерпала себе, не хочуть ставити на лузерів, зиску немає, але варінтів немає, треба хоч щось виригнути, репутація як ні як... але як же не хочеться інвестувати у наперед провальну справу
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14.12.2023 04:09 Ответить
А хто їм не дає поміняти непотріб ? Люди підтримають. Армія також.
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14.12.2023 04:17 Ответить
Це наші внутнішні розборки. Українська влада тут ні до чого. Коли треба, маємо справу навіть з фігуральними людожерами або ж корупціонерами що крадуть пачки з доларами просто палетами, як Карзай.
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14.12.2023 06:01 Ответить
Якщо влада не з ними, то чому вона їх не відстрілює, як Ківу ?
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14.12.2023 06:19 Ответить
Яка влада? З кими? Чому зразу відстрілювати?
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14.12.2023 06:27 Ответить
Ипподром. Мужик стоит у букмекерского окошка и решает, на какую лошадь поставить. К нему подходит дряхлая костлявая кобыла и просит: «Поставь, добрый человек, на меня. Я хоть и страшненькая, но бывшая чемпионка, и сегодня в ударе, как никогда! Но на меня никто не ставит. Выиграю - сорвешь огромный куш!» Подумал-подумал мужик и решил поставить. В забеге старушка-кобыла пришла последней. Мужик бросается к ней и кричит: «Ну, что же ты меня надула?! Я так на тебя надеялся!», а она жует, смотрит на него грустными-грустными глазами и выдыхает всердцах: «Ну, не шмогла я, не шмогла!»
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14.12.2023 10:32 Ответить
 
 