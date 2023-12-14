Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов

Большинство членов Сената США поддержали законопроект об оборонной политике на рекордную сумму 886 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Во время голосования в Сенате поддержали проект Закона о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны 68 сенаторов проголосовали за, против - 11, за значительную поддержку как демократов, так и республиканцев.

"Это (законопроект - ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", - заявил в этой связи в среду лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

После одобрения Сенатом законопроект будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Издание отмечает, что президент Джо Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.

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Reuters отмечает, что NDAA в этом году охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Однако эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена.