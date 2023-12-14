РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14526 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 397 61
бюджет (4808) Украина (44307) Сенат США (395)

Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,сенат

Большинство членов Сената США поддержали законопроект об оборонной политике на рекордную сумму 886 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Во время голосования в Сенате поддержали проект Закона о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны 68 сенаторов проголосовали за, против - 11, за значительную поддержку как демократов, так и республиканцев.

"Это (законопроект - ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", - заявил в этой связи в среду лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

После одобрения Сенатом законопроект будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Издание отмечает, что президент Джо Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.

Читайте: Принять до Рождества закон о помощи Украине практически невозможно, - лидер республиканцев в Сенате Макконнелл

Reuters отмечает, что NDAA в этом году охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Однако эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Найголовніше - це те, що в цьому законі є параграф, який пролонговує на наступний рік закон про Ленд-ліз. І це дуже добре, бо навіть якщо не приймуть чи зменшать той пакет допомоги в 61 лярд, зброю постачати Україні все одно будуть.
показать весь комментарий
14.12.2023 06:54
+7
та зрозуміло, що американці отримують ту всю військову допомогу. тож не дадуть Україні тих 40 лярдів військової допомоги і ви тут собі купуйте в Україні на ці гроші, що забажаєте. Ці гроші осідають у фірмах, які виробляють зброю чи напряму для України чи в основному для поповнення тих запасів Пентагону, які Пентагон передав уже Україні. До того ж, там закладені ще кошти на фінансування логістики, атакож навчання українських воїнів. І це правильно. бо якби передали Україні всі ці гроші, то і зброї не було би, та й грошей теж.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:00
+4
Але не реальність.
Без допомоги Україні розгромити кацапів, США лише тренують армію рашки
показать весь комментарий
14.12.2023 07:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки виділяється Ізраілю ?
показать весь комментарий
14.12.2023 06:37 Ответить
14 лярдов, на 4 лярда больше, чем Украине! Це - пряма військова допомога!
показать весь комментарий
14.12.2023 08:25 Ответить
Ось хто керує Америкою.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:56 Ответить
против арабов с палками....
показать весь комментарий
14.12.2023 17:13 Ответить
Так і з 61 мільярда Україна отримає зовсім небагато.

The WashingtonPost: Найбільша таємниця допомоги Україні: більша частина грошей залишається в США.

Кошти, які американські законодавці мають схвалити для озброєння України, не йтимуть безпосередньо в Україну, а використовуватимуться для внутрішніх потреб США: для створення нового озброєння або для заміни озброєння, відправленого до Києва з американських складів. З 68 мільярдів доларів військової та пов'язаної з нею допомоги, яку Конгрес схвалив після вторгнення Росії в Україну, майже 90 відсотків отримають американці

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/

показать весь комментарий
14.12.2023 06:39 Ответить
та зрозуміло, що американці отримують ту всю військову допомогу. тож не дадуть Україні тих 40 лярдів військової допомоги і ви тут собі купуйте в Україні на ці гроші, що забажаєте. Ці гроші осідають у фірмах, які виробляють зброю чи напряму для України чи в основному для поповнення тих запасів Пентагону, які Пентагон передав уже Україні. До того ж, там закладені ще кошти на фінансування логістики, атакож навчання українських воїнів. І це правильно. бо якби передали Україні всі ці гроші, то і зброї не було би, та й грошей теж.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:00 Ответить
Україні давно потрібно офіційно звернутися до Держдепу та Президенту США про надання зброї в оренду на умовах лендліз.
Більше 25000 підписів громадян України отримала петиція, щодо звернення України до США про надання зброї на умовах лендліз.
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

Чому ця петиція досі все ще "на розгляді"? Що в ній "не зрозуміло"? Вже дотягнули, "дорозглядалися", до того, що вкрай вигідний Україні Акт про лендліз -22 вичерпав термін дії? Тепер Україні схоже дали шанс виправити помилку, після ухвалення оборонного бюджету США (NDAA) палатою Представників! Розглядайте петицію громадян України та приймайте рішення, звертайтеся по зброю США на умовах лендліз!
показать весь комментарий
14.12.2023 14:01 Ответить
та то вупше не від наших петицій залежить. це залежить напряму від Білого дому.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:16 Ответить
Якщо не буде офіційного звернення України до Президента, то ніхто в США не має права надати зброю з військових складів США в оренду Україні, навіть, якщо і хотів би це зробити.
Немає офіційного зверенення, значить не потрібно. Зрозуміло?
показать весь комментарий
14.12.2023 15:56 Ответить
може й так, я до кінця цих тонкощів не знаю. проте якщо на даний момент зброя нам з Америки надходить безкоштовно, то отримувати її по ленд-лізу напевно менш вигідно, ніж безкоштовно.
показать весь комментарий
14.12.2023 16:57 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 06:50 Ответить
Найголовніше - це те, що в цьому законі є параграф, який пролонговує на наступний рік закон про Ленд-ліз. І це дуже добре, бо навіть якщо не приймуть чи зменшать той пакет допомоги в 61 лярд, зброю постачати Україні все одно будуть.
показать весь комментарий
14.12.2023 06:54 Ответить
Ленд-ліз це виробництво зброї для України. Тобто знову отримаємо щось через рік або два?
показать весь комментарий
14.12.2023 07:23 Ответить
та навряд. багато зброї є у запасах Пентагону на складах. тож в першу чергу будуть передавати її, а на склади на її місце будуть класти вироблену нову. немає сенсу тримати на складах старішу зброю, а нову віддавати Україні, яку ще потрібно колись виготовити.
показать весь комментарий
14.12.2023 08:25 Ответить
У лендліз надається готова зброя та інше військове обладнання зі складів армії США. Виробництво зброї у лендліз не передбачено.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:03 Ответить
Цифра конечно затуманивающая мозг
показать весь комментарий
14.12.2023 07:22 Ответить
Але не реальність.
Без допомоги Україні розгромити кацапів, США лише тренують армію рашки
показать весь комментарий
14.12.2023 07:25 Ответить
61 лярд - це загальна сума, з якої безпосередня військова допомога ЗСУ у вигляді озброєння та військової техніки становитиме лише 10 лярдів! Десять усього, *****! Решта, тобто 51 лярд - піде виключно на фінансування америконського ВПК, який буде виробляти озброєння, яке може колись потрапити до України!
показать весь комментарий
14.12.2023 08:01 Ответить
В Україні, ніяк свої дрони, ота шмигалівщина та ВПК їм шарапова, за 2 роки, толком не налаштувала!! Притула тільки гроші на СУПУТНИКМ викурює в Українців!! Рамія може показати, як на Яворівському полігоні!
показать весь комментарий
14.12.2023 08:19 Ответить
Фонд Притули поставляє на фронт тисячв дронів окрім всього іншого. А ви з австрії тільки гімно льлєте як проти України, так і проти волонтерського руху.
Можу закластися, що ви особисто нічого не зробили для оборони України - ані гривнею не допомогли, вірно?
показать весь комментарий
14.12.2023 09:59 Ответить
Трохи не так. Там ще 11,8 млрд. дол для нашого бюджета на соціалку. Все інше так і є. Ця допомога це підтримання штанів. Без неїніяк, але і вона дається аж ніяк не для перемоги.
показать весь комментарий
14.12.2023 08:46 Ответить
чтоб мы не сдохли за 1 день...
показать весь комментарий
14.12.2023 17:15 Ответить
Тому республіканці у свому листі до Президента Байдена і вимагали детально розписати на що саме буде витрачено 61 млрд дол "допомоги Україні". Яка була відповідь - здогадайтеся самі.
Бо власний інтерес та голоси виборців завжди найважніші стимули для дій політика.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:08 Ответить
Дуже невелика сума, з урахуванням вартості снарядів 155 мм.
Піпеткові постачання від стурбованих.
показать весь комментарий
14.12.2023 08:53 Ответить
здається ця поправка від республіканців не була врахована в законі
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

республіканці 71 ТАК, 149 НІ
демократи 0 ТАК, 211 НІ
показать весь комментарий
14.12.2023 09:28 Ответить
Цей закон про лендліз та правка до NDAA - ініціатива республіканців. Невже вони заблокували власну поправку?
показать весь комментарий
14.12.2023 14:15 Ответить
Невже не видно, що підтримка демократів = 0

А коли знімали поперднього спікера то було 8 республіканців + 100% демократів ЗА
показать весь комментарий
14.12.2023 16:00 Ответить
Якось тут у нас Українська діаспора відраховувала по 20-50 евро щомісяця на допомогу Україні. Але після того, як прийшла звістка про те, що в Києві демонтували меморіальну дошку зі стіни гімназії, де навчався знаменитий письменник, автор білої гвардії та майстер і маргарита, то перестали напевно назавжди.
показать весь комментарий
14.12.2023 09:42 Ответить
Точно - українській діаспорі ж діже дорогий російський українофоб і шовініст булгаков.
Судячи з ваших тез - ви цілком і повністю під впливом російської пропаганди - і Україна у вас Мінські не виконувала і Україна взагалі винна, а не РФ.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:01 Ответить
Усі ми впливаємо один на одного. І я не виняток, але я точно не цілком і не повністю під впливом будь-кого.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:13 Ответить
Та лааадно. Ти, нібито живучи у Німеччині, переказував тут нібито слова Меркель, які були переврані РОСІЙСЬКОЮ пропагандою! Тобто - нібито маючи можливість почути їх в оригіналі - ти замість того перекажуєш переврану росіянами версію!
І все, що ти тут писав з приводу Мінських домовленностей - це брехня російської пропаганди!
Тобто під чим ти впливом знаходишся - зрозуміло.

Цікаво, чим тобі так дорог булгаков, який відверто ненавидів українську мову і презирливо ставився до українців.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:18 Ответить
Щось я текстовий оригінал слів Меркель про те, що мінські угоди були прийняті для того, щоб дати Україні більше часу. не знайду ніяк. Але добре пам'ятаю, що таке було. Чув і бачив у телевізорі Меркель, що вимовляє ці слова.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:32 Ответить
"про те, що мінські угоди були прийняті для того, щоб дати Україні більше часу. не знайду ніяк. Але добре пам'ятаю, що таке було."

Слова Меркель були трохи інші: "Мінські домовленості були потрібні щоб запобігти війні, АБО хоча б дати Україні більше часу".
Ви ж у своєму пості набрехали, що Меркель нібито казала, що "ніхто не збирався виконувати мінські домовленності". Погодьтесь, що перша і друга фраза дуже сильно відрізняються за змістом.

Крім того, ви звинувачували саме Україну у тому, що нібито Україна не відвела важкого озброєння - і це при тому, що Україна його відвела. Ви так само брехливо звинуватили Украну у тому, що не був прийнятий закон про децентралізацію, хоча він був прийнятий і давно діє!
А от РФ ви ні в чому не звинувачуєте чомусь, хоча саме рф є порушником всіх домовленностей!

Тому так, ви саме під впливом російської пропаганди.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:13 Ответить
Зміна Скропадського, Петлюрою, це майже історичні документальні події, які прокотилися по Українi. Не побачив я в нього жодного шовінізму.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:24 Ответить
А до чого тут зміна Скоропадського Пелюрою до українофоба булгакова? Ви дійно судите про те, ким був булгаков по одному його творові?
Ось вам про Булгакова і його табличку коротко і ясно від історика:
https://youtu.be/zoAZyPuKvgc?t=112
показать весь комментарий
14.12.2023 11:07 Ответить
І так, у "Днях Турбіних", "Білій Гвардії" і розповіді "Я убіл" немає жодного пзитивного українського персонажу - всі українці висвітлені максимально негідниками, бидлом і тд, ставлення до української мови наксимально неприязне і насмішливе і тд.
Україням немає за що позитивно ставитися до Булгакова, бо Булгаков був українофобом і ворогом всього українського!
показать весь комментарий
14.12.2023 12:24 Ответить
Усе з вами ясно. Ви викреслюєте все своє минуле. Знищуєте пам'ять про талановиту людину лише за те, що вона не любила Україну. Тобто всі, хто не любить Україну, той шовініст. Це щось типу, все що сіре це вовк. Примітивні тести, на любов до України, це питання як правильно, на Україну чи в Україну та ще чий Крим? Унікальність та неповторність людини у вас не вітаються. Адже ці емоції формують поведінку особистості його конфліктність у соціумі. Спочатку забороняємо пам'ятні дошки, назви, книги, пісні з мовної різниці, потім обливаємо живих людей зеленкою, потім вбиваємо опонентів письменників, журналістів, тому що їхні думки не сходяться з вашими, значить, вони не ******* Україну. Створивши нестерпні умови в суспільстві, розбігаємося по інших країнах і плачемо дивлячись на Батьківщину, що гине. Булгаков це передбачав.
показать весь комментарий
14.12.2023 15:27 Ответить
Чому ми маємо ШАНУВАТИ людину, яка нас ненавиділа?
Цей один поц не є нашим минулим - він лише випадкова ЧУЖА для України людина.

"Спочатку забороняємо пам'ятні дошки"
Чому забороняємо? Не вважаємо за потрібне шанувати такого шовіністичного покидька. Най його шанують росіяни, бо він був саме росіянином, який ненавидів все українське.

А якщо вам нестерпно те, що українці відмовляються шанувати українофоба - то у вас з головою проблеми. Якщо той мерзотник булгаков вам особисто такий дорогий - шануйте його самі.
показать весь комментарий
14.12.2023 15:57 Ответить
Так мертвий він уже як років 80 напевно. А ви все ніяк не заспокоїтеся. От якби він був злодій кишеньковий, або ґвалтівник, то тоді б мені ваша ненависть до нього була зрозуміла, а так кохання не кохання, це все філософія.
До речі, згадав. Колишній президент Франції Олланд також називав Мінські угоди відстрочкой війни з Україною.
Та й Меркель говорила конкретно, що Мінськ був покликаний дозволити Україні виграти час. Це майже дослівно.
показать весь комментарий
14.12.2023 16:38 Ответить
Ну й нехай буде мертвим - нас це не обходить.

"ви все ніяк не заспокоїтеся"
У сенсі "не заспокоїмося"? Ми не вважаємо за потрібно його шанувати. Бо він не достойний пошани від українців. У чому тут "неспокій"?

"ваша ненависть"
Яка ще ненависть? Неприязнь, як до чогось огидного. І так, російський шовініст-українофоб як на мене набагато гірший за якогось кишенькового злодія.

"Та й Меркель говорила конкретно, що Мінськ був покликаний дозволити Україні виграти час"
Я вам вище написав, що саме говорила Меркель. Можу повторити: "Мінські угоди могли зупинити війну, або хоча б дати Україні підготуватися до неї". Що тут не так сказано? Чи є щось погане у тому, що у України був час підготуватися до ЗАХИСТУ?
Чи ви, як типова жертва російськоїї пропаганди, вважаєте, що у війні винен не агресор?
показать весь комментарий
14.12.2023 18:51 Ответить
Поважати чи не поважати людину, це її право. Це якщо справа стосується не більше двох людей, наприклад подружжя, то один з них може знімати портрет дружини, або чоловіка рвати його або викидати у вікно. Але навіть і такий вчинок виглядає некрасиво, нестримні емоції нікого не прикрашають. А навіщо ж ви мені та мільйонам його шанувальників демонстративно в обличчя плюєте? І після цього Ви вимагаєте від мене любові до України та ще й грошей просите. І це не в одному Булгакові справа. Це завжди повсюдно протягом четверті століття ви так ставитеся до росіян. Це як собаку на ланцюгу роздратувати, стукаючи палицею по паркану, а коли вона відірветься і вас покусає, то ви вимагаєте її приспати. Ви нічого не розумієте у почуттях оточуючих, засліпли та оглухли від Української пропаганди.
показать весь комментарий
14.12.2023 20:47 Ответить
Хто з нас засліп від пропаганди ми вже з'ясували. Бо це саме ви сидите на голці кацапської пропаганди, а не ми. Саме ви в усьому звинувачуєте саме Україну - навіть у порушенні Мінський угод, за що Німеччина, під прапором якої ви ховаєте свою брехливу кацапську натуру, ввела проти РФ санкції у 2016 році! Але ж вам офіційні дані Німеччини - це ніщо, бо вам московська пропаганда сказала, що то Україна нібито порушувала Мійнські, а не РФ, еге ж, жертва пропаганди?
Причому ви пишете відверту брехню, звинувачуючи Україну навіть у тому, що не були прийняті закони про децентралізацію! Хоча перевірити, що це не правда - пара хвилин! Але ж нащо вам ПРАВДА? Вам же кацапська пропаганда все розповіла и правда вас не цікавить - бо ви свято вірите у московську пропаганду!

А те, що вам "серцю милий" якийсь українофоб - це ваші особисті статьтєві проблеми і мені на це глибоко плювати. Вам милий - ви у себе двома ставте йому табличкі. А ми у себе в дома українофобів не маємо шанувати. Здох - і Слава Богу.

"Ви вимагаєте від мене любові до України"
Я від вас нічого не вимагаю, бо з ваших перших постів вже зрозуміло, що ви не українець, а підкацапник. Бо свято вірите всьому, що вам кацапи брешуть. Навіть проживаючи у Європі.

"та ще й грошей просите"
У кого? У підкацапника? Та йди ти в дупу зі своїми 40 Євро. Я особисто кожен місяц окрім податків по $2000 на дрони переводжу, а ти, гімнюк, зз себе "великого благодєтєля" корчиш?
Якщо для тебе якийсь українофоб дорожчий за Україну, то який ти в біса українець?

"Це завжди повсюдно протягом четверті століття ви так ставитеся до росіян"
Тааак, це ж ми такі поганці і ставимося до росіян без "братської любові", вони ж такі класні, стільки мільонів нас вбили, стільки капостей постійно нам робили і до 2014, а ми такі-сякі їх за це не любили - які невдячні - капець прямо!
Все, ти, підкацапнику, знайшов винних - це українці самі винні. А росіяни просто вимушені були вчергове вбивати українців!
Я так розумію, що ти з тих, хто у згвалтуванні зазвичай звинувачує жертву - бо "сама винна, занадто коротку спідницю одягла і взагалі чому без нікаба ходить", вірно?
показать весь комментарий
14.12.2023 21:28 Ответить
Ех шкода, що на цьому цензорі убрали архів. А то б, наприклад, я вас тицьнув у ваші ж радісні коментарі з приводу задимлення Москви від торфовищ, що горiли, у 2009 році. І про москаляку на гіляку та харківські футбольні кричалки та багато іншого знайшов би там і нагадав.
Мільйони вбитих і голодомор і ГУЛАГ і війна минулого столітті то трагедія, що сталася в результаті розпаду Російської імперії. Трагедія, яку ви привласнили виключно Україні. Це неповага до Калмиків до Башкирів, Татар, Казахів, Білорусів та інших народів, включаючи етнічних українців, що проживають у Кавказі, Поволжі, Кубані, Сибіру. Кохання воно не може бути одностороннім. Якщо є ненависть, незабаром вона стане взаємною. Частина людей, які ще вчора були вашими союзниками, стануть союзниками вашого ворога. Все залежить від вашої поведінки. І хід війни від вас також залежить. Ви даєте противнику привід порушити рамки моралі і стріляти по вас так само, як 100 років тому так і зараз. Булгаков ці процеси бачив, а Ви навіть пам'ять про нього стираєте.
показать весь комментарий
14.12.2023 22:05 Ответить
"та харківські футбольні кричалки"
путін-*****? Ця кричалка діє з 2014 року, після того, як рф стала відвертим ворогом.

" Булгаков ці процеси бачив"
Булгавок ненавидів і презирливо ставився до українців, ненавидів і презирливо ставився до української мови. А ви, людина без поваги до себе і до свого народу, його ца це дуже поважаєте.

"то трагедія, що сталася в результаті розпаду Російської імперії"
1932-1933 і 1948 - це сталося в результаті розпаду російської імперії??? Яку ще маячню ви вигадаєте?
"Це неповага до"
Тільки в Україні і в Казахстані був саме штучний голод, який стався не через неврожай, як на Поволжі, а через продрозвірстку, коли в селян забирали ВСЕ їстівне!
Ви ж не знаєте геть нічого, крім знов-таки кацапської пропаганди з цього приводу!

" Кохання воно не може бути одностороннім"
Яке кохання, йолопе?
"Якщо є ненависть, незабаром вона стане взаємною."
Ну то кацапи українців завжди ненавиділи. Завжди забороняли українську мову, обзивали її хуторською, вимагали у українців відмовитися від своєї ідентичності і самим стати кацапами!

"Ви даєте противнику привід порушити рамки"
Точно - як я і писав вище - ви з тих, хто звинувачує жертву згвалтування у тому, що вона без хіджабу у європейське місто вийшла.
Це ми винуваті, що кацапи по наших містах з перших днів війни РСЗО з касетними ************ стріляють. І так, знов-таки - ані пари з ваших вуст про те, що кацапи у чомусь винні - за вашою версією винні українці у тому, що кацапи у черговий раз вирішили вбивати українці за те, що українці хочуть бути українцями, а не росіянами!
І піся того ви ще брешете про те, хто з нах зомбований?? Та ви ж всі новини з Раша24 отримуєте!
показать весь комментарий
14.12.2023 22:25 Ответить
А...я зрозумів щодо кохання...ти взагалі не українець, а кацап, що користується гугл транслейтом. Якої ще адекватності мона очікувати від кацапа - звісно, що у вас українці у всіх ваших щлочинах винні, а ви завжди - білі та пушисті..
показать весь комментарий
15.12.2023 00:33 Ответить
Ну от, кацап перестав косити під українця, вже добре, хоча й до цього було видно, що кацап.

"безсовестный вы человек."
Ви, той, хто намагається виправдати ЗЛОЧИНИ росії, ще щось про совість бреше???! Ви та совість і поряд ніколи не знаходились! Ти ж кацап - людина абсолютно безсовісна! Ти в злочинах своєї московії звинувачуєш кого завгодно, тільки не "расєюшку", яка ці злочини творить!
Ще раз повторюю - в Україні не було природнього голоду- він був створений ШТУЧНО, бо комуняки забирали у людей ВСЕ, а що не забирали - знищували!

"Для вас шовинисты Булгаков, Чехов, Горький, Пушкин, Гагарин, Суворов, а для меня нет."
Бо ви - кацап. І для вас шовінізм кацапів і ненависть до українців і всього українського - це норма життя.

"Так, что и у меня душа болит"
Ага, за покидька булгакова у тебе болить, а не за злочини росіян! І в усьому ти брехливо звинувачуєш Україну! Бо ти сам брехливий покидьок.
показать весь комментарий
15.12.2023 11:07 Ответить
Зазвичай кацапи пишуть українською тільки тоді, коли бажають закосити під українця.

"подивитися на світ без націоналістичного чаду"
Якого ще націоналістичного? Якщо людина погано ставиться до твого народу - твій народ не має цю людину шанувати - це не націоналізм, це елементарна самоповага.

"є вже статистика та інформація для роздумів"
А ще є відверта БРЕХНЯ російської пропаганди, яку ти розповсюджуєш.
Накшталт "Україна не приняла закони про децентарлізацію", "Україна сама винна, бо провокувала росію" і тд. Московія не просто так сотні мільярдів вливає у пропаганду.

"Чому це від вас увесь світ відвернувся?"
Який це "весь світ від нас відвернувся"?
Угорщина, яка блокує допомогу від ЄС і намагається проти України домовитись у США? Вони від початку були союзниками *****, бо мріють повернути собі Закарпаття і тому мріють про знищення України.
США теж не відвернулись, але своя передвиборча боротьба для них важливійша.
І Московія не просто так витрачає сотні мільярдів, у тому числі і на зарплати таким як "такер карлсон", чи на підкладання агентів під Маска.
А якщо ти про себе, то ти не "весь світ", ти просто окремо взятий кассаб, який в усьому завжди звинувачуватиме Україну, а не "расєюшку" і для якого єдине що є важливим в Україні - це згадки про кассабів - таких як булгаков.
показать весь комментарий
15.12.2023 12:04 Ответить
"Націоналістичний чад, це неприязнь до особистості за національною ознакою"

У мене немає неприязні до Яшина чи до Пугачьової з Галкіним, чи до Макарєвича чи до інших росіян, які не підтримують вбивство українців.
У мене є неприязнь до путіних, гіркіних, булгакових, які підтримують/підтримували вбивство українців.
Це не "националістичний чад", це ненависть до ворога, який тобі бажає смерті.

Щодо ж булгакова - я вам раджу прочитати його оповідання "Я вбив", воно майже автобіографічне, щоб зрозуміти, що Булгаков - це ворог для кожного адекватного українця. Нагадаю, Булгаков був лікарем і був мобілізований до армії УНР і втік звідти - точно так, як і "герой" оповідання.
І ви не маєте права засуждувати українців, які щодня ховають своїх друзів та рідних, яких вбивал росія, щоночі прокидаються від вою сирен і розривів російських ракет і похапцем переносять своїх сплячих дітей у хоч трохи беспечніше місце за те, що ми ненавидимо таких саме як булгаков українофобів, які нас вбивають так само, як булгаков. Бо якщо б ви знали про свого булгакова хоч трохи більше, якщо ви хочаб уважно прочитали "Дні Турбіних" та "Я вбив", ви з зрозуміли, що Булгаков на 100% був би палким прихильником російської агресії против України чи, скорійше за все - її учасником.

"це логістична блокада"
Ну то подивіться, хто організував ту блокаду - це лідер ультраправої проросійської партії, який з 2014го призивав визнати Крим російським. Зараз це все сплівло, бо РФ розпочала наступ на всіх фронтах: військові атаки йдуть по всій лінії зіткнення, одночасно по всій Україні полетіли на міста ракети і Шахеди, одночасно почалося блокування кордонів російською агентурою, одночасно орбанівці послали делегацію до США, щоб домовитись про блокування допомоги Україні і блокують цю допомогу від ЄС - за всім цім стоїть РФ.

"Такер Карлсон, теж особистість авторитетна"
Для таких як ви- можливо. Вам же подобається, коли хтось виправдовує РФ, тому для вас цей продажний брехливий покидьок - авторітетний. По факту ж він давно куплений москвою.

"А до речі, що це таке Кацап, Касап, Касап?"
Це історичне прозвище для московитів-росіян. Дане московітам татарами у 16 сторіччі. Прийняте іншими народами, які знають суть московитів.
Ви мали б розуміти, що воно означає краще за мене, якщо я правильно зрозумів ваше походження. Якщо ж ні - то підкажу, це означає "м'ясник, живодер" татарською.
показать весь комментарий
15.12.2023 16:23 Ответить
"Но при этом ты на всю нацию вешаешь оскорбительные клички"
Во-первых - не я навесил - я просто с этим согласен на 100%. И та же Буча и пыточные в других освобожденных от россиян населенных пунктах Украины, где они измывались над украинцами это в очередной раз подтверждает. Московиты - кровожадные садисты по своей природе - так было 500 лет тому назад, так и сейчас - они всегда ведут себя одинаково.

"при этом ты на всю нацию вешаешь оскорбительные клички, наделяешь эту нацию качествами, мясник, живодёр"
Не я наделяю. Это качество у твоей любимой нации 500 лет тому назад заметили Казанские татары.

"никакого отношения это слово к Татарам не имеет"
Опять лжешь. Причем ложь твоя проверяется легко: заходишь на гугл переводчик и переводишь на тюркские языки слово "мясник": татарского там нет, но есть турецкий, туркменский и тд.
Вопрос только в том, для чего ты так примитивно простоянно лжешь?

"А обливание зелёнкой?! Это настолько дико и унизительно"
Кого именно обливание зеленкой? Если какого-нибудь шария, то он давно заслужил пулю, а не зеленку. И что характерно - для тебя дико - это облить зеленкой - для тебя НЕ дико разбомбить Драмтеатр в Мариуполе, где прятались 2000 женщин и детей. Ты зеленку и бомбы ставишь на один уровень! А почему? А потому, что ты не хочешь обвинять ни в чем россиян - ты ищешь, за что бы зацепиться, чтобы обвинить украинцев, хотя все 100% вины в войне исключительно на россиянах и только на россиянах.

"И после этого ты с детской наивностью, искренне удивляешься, а почему они по нам стреляют?"
После чего этого? Зеленки??? Ты идиот, или где?
Мы их на пустом месте не любим, или из-за того, что они являются нашими врагами, которые убивают нас всю историю, запрещают наш язык и тд? Ты в своем стремлении всячески оправдать московитов, уже не знаешь, на что зацепиться!

"и какая то не культурная Ксюша или Оксана точно не помню, оскорбила её сильно"
Неужели? Просто так оскорбила? На ровном месте? Или эта курица-манкуртка сначала Ксюше что-то ляпнула вроде "ничего, россияне вас сейчас освободят"? А по-твоему подобные задвиги не заслуживают того, чтобы тебя послали нахер в ответ? На нас напал враг и опять мы виноваты, что посылаем, когда нам рассказывают про "освободителей"???

Чтобы до тебя дошло: представь себе 1941й, немцы под Киевом, звонит Ксюше из Киева какая-то клуша вроде твоей знакомой и говорит - ничего, скоро немцы вас освободят, потерпите. Нормально? Ты бы не послал на месте этой Ксюши?
А чем для нас путинцы отличаются от гитлеровцев? Да ничем вообще! Враги и фашисты - что те, что другие.
показать весь комментарий
16.12.2023 01:17 Ответить
Треба продати дошку діаспорі за 61млрд.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:04 Ответить
Помощи от сша не будет, байдену вставят все палки в колеса до выборов а после кто бы не стал президентом не поможет украине
показать весь комментарий
14.12.2023 14:46 Ответить
 
 