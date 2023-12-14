Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные $886 млрд. Украина может получить $300 миллионов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Большинство членов Сената США поддержали законопроект об оборонной политике на рекордную сумму 886 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Во время голосования в Сенате поддержали проект Закона о бюджетных ассигнованиях на нужды национальной обороны 68 сенаторов проголосовали за, против - 11, за значительную поддержку как демократов, так и республиканцев.
"Это (законопроект - ред.) обеспечит Америке возможность сохранять позицию против России, устойчиво противостоять Коммунистической партии Китая и обеспечит, чтобы американская армия всегда оставалась самой современной во всем мире", - заявил в этой связи в среду лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
После одобрения Сенатом законопроект будет направлен в Палату представителей, которая может принять его уже в конце этой недели. Издание отмечает, что президент Джо Байден "решительно поддерживает" законопроект и, как ожидается, подпишет его как закон.
Reuters отмечает, что NDAA в этом году охватывает около 3,1 тысячи страниц и позволяет выделение рекордных $886 миллиардов, что на 3% больше, чем в прошлом году. Законопроект содержит положения о выделении $300 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
Однако эта сумма мизерна по сравнению с $61 миллиардом помощи для Украины, включенной в пакет дополнительного финансирования президента Байдена.
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The WashingtonPost: Найбільша таємниця допомоги Україні: більша частина грошей залишається в США.
Кошти, які американські законодавці мають схвалити для озброєння України, не йтимуть безпосередньо в Україну, а використовуватимуться для внутрішніх потреб США: для створення нового озброєння або для заміни озброєння, відправленого до Києва з американських складів. З 68 мільярдів доларів військової та пов'язаної з нею допомоги, яку Конгрес схвалив після вторгнення Росії в Україну, майже 90 відсотків отримають американці
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/
Більше 25000 підписів громадян України отримала петиція, щодо звернення України до США про надання зброї на умовах лендліз.
https://petition.president.gov.ua/petition/196764
Чому ця петиція досі все ще "на розгляді"? Що в ній "не зрозуміло"? Вже дотягнули, "дорозглядалися", до того, що вкрай вигідний Україні Акт про лендліз -22 вичерпав термін дії? Тепер Україні схоже дали шанс виправити помилку, після ухвалення оборонного бюджету США (NDAA) палатою Представників! Розглядайте петицію громадян України та приймайте рішення, звертайтеся по зброю США на умовах лендліз!
Немає офіційного зверенення, значить не потрібно. Зрозуміло?
Без допомоги Україні розгромити кацапів, США лише тренують армію рашки
Можу закластися, що ви особисто нічого не зробили для оборони України - ані гривнею не допомогли, вірно?
Бо власний інтерес та голоси виборців завжди найважніші стимули для дій політика.
Піпеткові постачання від стурбованих.
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
республіканці 71 ТАК, 149 НІ
демократи 0 ТАК, 211 НІ
А коли знімали поперднього спікера то було 8 республіканців + 100% демократів ЗА
Судячи з ваших тез - ви цілком і повністю під впливом російської пропаганди - і Україна у вас Мінські не виконувала і Україна взагалі винна, а не РФ.
І все, що ти тут писав з приводу Мінських домовленностей - це брехня російської пропаганди!
Тобто під чим ти впливом знаходишся - зрозуміло.
Цікаво, чим тобі так дорог булгаков, який відверто ненавидів українську мову і презирливо ставився до українців.
Слова Меркель були трохи інші: "Мінські домовленості були потрібні щоб запобігти війні, АБО хоча б дати Україні більше часу".
Ви ж у своєму пості набрехали, що Меркель нібито казала, що "ніхто не збирався виконувати мінські домовленності". Погодьтесь, що перша і друга фраза дуже сильно відрізняються за змістом.
Крім того, ви звинувачували саме Україну у тому, що нібито Україна не відвела важкого озброєння - і це при тому, що Україна його відвела. Ви так само брехливо звинуватили Украну у тому, що не був прийнятий закон про децентралізацію, хоча він був прийнятий і давно діє!
А от РФ ви ні в чому не звинувачуєте чомусь, хоча саме рф є порушником всіх домовленностей!
Тому так, ви саме під впливом російської пропаганди.
Ось вам про Булгакова і його табличку коротко і ясно від історика:
https://youtu.be/zoAZyPuKvgc?t=112
Україням немає за що позитивно ставитися до Булгакова, бо Булгаков був українофобом і ворогом всього українського!
Цей один поц не є нашим минулим - він лише випадкова ЧУЖА для України людина.
"Спочатку забороняємо пам'ятні дошки"
Чому забороняємо? Не вважаємо за потрібне шанувати такого шовіністичного покидька. Най його шанують росіяни, бо він був саме росіянином, який ненавидів все українське.
А якщо вам нестерпно те, що українці відмовляються шанувати українофоба - то у вас з головою проблеми. Якщо той мерзотник булгаков вам особисто такий дорогий - шануйте його самі.
До речі, згадав. Колишній президент Франції Олланд також називав Мінські угоди відстрочкой війни з Україною.
Та й Меркель говорила конкретно, що Мінськ був покликаний дозволити Україні виграти час. Це майже дослівно.
"ви все ніяк не заспокоїтеся"
У сенсі "не заспокоїмося"? Ми не вважаємо за потрібно його шанувати. Бо він не достойний пошани від українців. У чому тут "неспокій"?
"ваша ненависть"
Яка ще ненависть? Неприязнь, як до чогось огидного. І так, російський шовініст-українофоб як на мене набагато гірший за якогось кишенькового злодія.
"Та й Меркель говорила конкретно, що Мінськ був покликаний дозволити Україні виграти час"
Я вам вище написав, що саме говорила Меркель. Можу повторити: "Мінські угоди могли зупинити війну, або хоча б дати Україні підготуватися до неї". Що тут не так сказано? Чи є щось погане у тому, що у України був час підготуватися до ЗАХИСТУ?
Чи ви, як типова жертва російськоїї пропаганди, вважаєте, що у війні винен не агресор?
Причому ви пишете відверту брехню, звинувачуючи Україну навіть у тому, що не були прийняті закони про децентралізацію! Хоча перевірити, що це не правда - пара хвилин! Але ж нащо вам ПРАВДА? Вам же кацапська пропаганда все розповіла и правда вас не цікавить - бо ви свято вірите у московську пропаганду!
А те, що вам "серцю милий" якийсь українофоб - це ваші особисті статьтєві проблеми і мені на це глибоко плювати. Вам милий - ви у себе двома ставте йому табличкі. А ми у себе в дома українофобів не маємо шанувати. Здох - і Слава Богу.
"Ви вимагаєте від мене любові до України"
Я від вас нічого не вимагаю, бо з ваших перших постів вже зрозуміло, що ви не українець, а підкацапник. Бо свято вірите всьому, що вам кацапи брешуть. Навіть проживаючи у Європі.
"та ще й грошей просите"
У кого? У підкацапника? Та йди ти в дупу зі своїми 40 Євро. Я особисто кожен місяц окрім податків по $2000 на дрони переводжу, а ти, гімнюк, зз себе "великого благодєтєля" корчиш?
Якщо для тебе якийсь українофоб дорожчий за Україну, то який ти в біса українець?
"Це завжди повсюдно протягом четверті століття ви так ставитеся до росіян"
Тааак, це ж ми такі поганці і ставимося до росіян без "братської любові", вони ж такі класні, стільки мільонів нас вбили, стільки капостей постійно нам робили і до 2014, а ми такі-сякі їх за це не любили - які невдячні - капець прямо!
Все, ти, підкацапнику, знайшов винних - це українці самі винні. А росіяни просто вимушені були вчергове вбивати українців!
Я так розумію, що ти з тих, хто у згвалтуванні зазвичай звинувачує жертву - бо "сама винна, занадто коротку спідницю одягла і взагалі чому без нікаба ходить", вірно?
Мільйони вбитих і голодомор і ГУЛАГ і війна минулого столітті то трагедія, що сталася в результаті розпаду Російської імперії. Трагедія, яку ви привласнили виключно Україні. Це неповага до Калмиків до Башкирів, Татар, Казахів, Білорусів та інших народів, включаючи етнічних українців, що проживають у Кавказі, Поволжі, Кубані, Сибіру. Кохання воно не може бути одностороннім. Якщо є ненависть, незабаром вона стане взаємною. Частина людей, які ще вчора були вашими союзниками, стануть союзниками вашого ворога. Все залежить від вашої поведінки. І хід війни від вас також залежить. Ви даєте противнику привід порушити рамки моралі і стріляти по вас так само, як 100 років тому так і зараз. Булгаков ці процеси бачив, а Ви навіть пам'ять про нього стираєте.
путін-*****? Ця кричалка діє з 2014 року, після того, як рф стала відвертим ворогом.
" Булгаков ці процеси бачив"
Булгавок ненавидів і презирливо ставився до українців, ненавидів і презирливо ставився до української мови. А ви, людина без поваги до себе і до свого народу, його ца це дуже поважаєте.
"то трагедія, що сталася в результаті розпаду Російської імперії"
1932-1933 і 1948 - це сталося в результаті розпаду російської імперії??? Яку ще маячню ви вигадаєте?
"Це неповага до"
Тільки в Україні і в Казахстані був саме штучний голод, який стався не через неврожай, як на Поволжі, а через продрозвірстку, коли в селян забирали ВСЕ їстівне!
Ви ж не знаєте геть нічого, крім знов-таки кацапської пропаганди з цього приводу!
" Кохання воно не може бути одностороннім"
Яке кохання, йолопе?
"Якщо є ненависть, незабаром вона стане взаємною."
Ну то кацапи українців завжди ненавиділи. Завжди забороняли українську мову, обзивали її хуторською, вимагали у українців відмовитися від своєї ідентичності і самим стати кацапами!
"Ви даєте противнику привід порушити рамки"
Точно - як я і писав вище - ви з тих, хто звинувачує жертву згвалтування у тому, що вона без хіджабу у європейське місто вийшла.
Це ми винуваті, що кацапи по наших містах з перших днів війни РСЗО з касетними ************ стріляють. І так, знов-таки - ані пари з ваших вуст про те, що кацапи у чомусь винні - за вашою версією винні українці у тому, що кацапи у черговий раз вирішили вбивати українці за те, що українці хочуть бути українцями, а не росіянами!
І піся того ви ще брешете про те, хто з нах зомбований?? Та ви ж всі новини з Раша24 отримуєте!
"безсовестный вы человек."
Ви, той, хто намагається виправдати ЗЛОЧИНИ росії, ще щось про совість бреше???! Ви та совість і поряд ніколи не знаходились! Ти ж кацап - людина абсолютно безсовісна! Ти в злочинах своєї московії звинувачуєш кого завгодно, тільки не "расєюшку", яка ці злочини творить!
Ще раз повторюю - в Україні не було природнього голоду- він був створений ШТУЧНО, бо комуняки забирали у людей ВСЕ, а що не забирали - знищували!
"Для вас шовинисты Булгаков, Чехов, Горький, Пушкин, Гагарин, Суворов, а для меня нет."
Бо ви - кацап. І для вас шовінізм кацапів і ненависть до українців і всього українського - це норма життя.
"Так, что и у меня душа болит"
Ага, за покидька булгакова у тебе болить, а не за злочини росіян! І в усьому ти брехливо звинувачуєш Україну! Бо ти сам брехливий покидьок.
"подивитися на світ без націоналістичного чаду"
Якого ще націоналістичного? Якщо людина погано ставиться до твого народу - твій народ не має цю людину шанувати - це не націоналізм, це елементарна самоповага.
"є вже статистика та інформація для роздумів"
А ще є відверта БРЕХНЯ російської пропаганди, яку ти розповсюджуєш.
Накшталт "Україна не приняла закони про децентарлізацію", "Україна сама винна, бо провокувала росію" і тд. Московія не просто так сотні мільярдів вливає у пропаганду.
"Чому це від вас увесь світ відвернувся?"
Який це "весь світ від нас відвернувся"?
Угорщина, яка блокує допомогу від ЄС і намагається проти України домовитись у США? Вони від початку були союзниками *****, бо мріють повернути собі Закарпаття і тому мріють про знищення України.
США теж не відвернулись, але своя передвиборча боротьба для них важливійша.
І Московія не просто так витрачає сотні мільярдів, у тому числі і на зарплати таким як "такер карлсон", чи на підкладання агентів під Маска.
А якщо ти про себе, то ти не "весь світ", ти просто окремо взятий кассаб, який в усьому завжди звинувачуватиме Україну, а не "расєюшку" і для якого єдине що є важливим в Україні - це згадки про кассабів - таких як булгаков.
У мене немає неприязні до Яшина чи до Пугачьової з Галкіним, чи до Макарєвича чи до інших росіян, які не підтримують вбивство українців.
У мене є неприязнь до путіних, гіркіних, булгакових, які підтримують/підтримували вбивство українців.
Це не "националістичний чад", це ненависть до ворога, який тобі бажає смерті.
Щодо ж булгакова - я вам раджу прочитати його оповідання "Я вбив", воно майже автобіографічне, щоб зрозуміти, що Булгаков - це ворог для кожного адекватного українця. Нагадаю, Булгаков був лікарем і був мобілізований до армії УНР і втік звідти - точно так, як і "герой" оповідання.
І ви не маєте права засуждувати українців, які щодня ховають своїх друзів та рідних, яких вбивал росія, щоночі прокидаються від вою сирен і розривів російських ракет і похапцем переносять своїх сплячих дітей у хоч трохи беспечніше місце за те, що ми ненавидимо таких саме як булгаков українофобів, які нас вбивають так само, як булгаков. Бо якщо б ви знали про свого булгакова хоч трохи більше, якщо ви хочаб уважно прочитали "Дні Турбіних" та "Я вбив", ви з зрозуміли, що Булгаков на 100% був би палким прихильником російської агресії против України чи, скорійше за все - її учасником.
"це логістична блокада"
Ну то подивіться, хто організував ту блокаду - це лідер ультраправої проросійської партії, який з 2014го призивав визнати Крим російським. Зараз це все сплівло, бо РФ розпочала наступ на всіх фронтах: військові атаки йдуть по всій лінії зіткнення, одночасно по всій Україні полетіли на міста ракети і Шахеди, одночасно почалося блокування кордонів російською агентурою, одночасно орбанівці послали делегацію до США, щоб домовитись про блокування допомоги Україні і блокують цю допомогу від ЄС - за всім цім стоїть РФ.
"Такер Карлсон, теж особистість авторитетна"
Для таких як ви- можливо. Вам же подобається, коли хтось виправдовує РФ, тому для вас цей продажний брехливий покидьок - авторітетний. По факту ж він давно куплений москвою.
"А до речі, що це таке Кацап, Касап, Касап?"
Це історичне прозвище для московитів-росіян. Дане московітам татарами у 16 сторіччі. Прийняте іншими народами, які знають суть московитів.
Ви мали б розуміти, що воно означає краще за мене, якщо я правильно зрозумів ваше походження. Якщо ж ні - то підкажу, це означає "м'ясник, живодер" татарською.
Во-первых - не я навесил - я просто с этим согласен на 100%. И та же Буча и пыточные в других освобожденных от россиян населенных пунктах Украины, где они измывались над украинцами это в очередной раз подтверждает. Московиты - кровожадные садисты по своей природе - так было 500 лет тому назад, так и сейчас - они всегда ведут себя одинаково.
"при этом ты на всю нацию вешаешь оскорбительные клички, наделяешь эту нацию качествами, мясник, живодёр"
Не я наделяю. Это качество у твоей любимой нации 500 лет тому назад заметили Казанские татары.
"никакого отношения это слово к Татарам не имеет"
Опять лжешь. Причем ложь твоя проверяется легко: заходишь на гугл переводчик и переводишь на тюркские языки слово "мясник": татарского там нет, но есть турецкий, туркменский и тд.
Вопрос только в том, для чего ты так примитивно простоянно лжешь?
"А обливание зелёнкой?! Это настолько дико и унизительно"
Кого именно обливание зеленкой? Если какого-нибудь шария, то он давно заслужил пулю, а не зеленку. И что характерно - для тебя дико - это облить зеленкой - для тебя НЕ дико разбомбить Драмтеатр в Мариуполе, где прятались 2000 женщин и детей. Ты зеленку и бомбы ставишь на один уровень! А почему? А потому, что ты не хочешь обвинять ни в чем россиян - ты ищешь, за что бы зацепиться, чтобы обвинить украинцев, хотя все 100% вины в войне исключительно на россиянах и только на россиянах.
"И после этого ты с детской наивностью, искренне удивляешься, а почему они по нам стреляют?"
После чего этого? Зеленки??? Ты идиот, или где?
Мы их на пустом месте не любим, или из-за того, что они являются нашими врагами, которые убивают нас всю историю, запрещают наш язык и тд? Ты в своем стремлении всячески оправдать московитов, уже не знаешь, на что зацепиться!
"и какая то не культурная Ксюша или Оксана точно не помню, оскорбила её сильно"
Неужели? Просто так оскорбила? На ровном месте? Или эта курица-манкуртка сначала Ксюше что-то ляпнула вроде "ничего, россияне вас сейчас освободят"? А по-твоему подобные задвиги не заслуживают того, чтобы тебя послали нахер в ответ? На нас напал враг и опять мы виноваты, что посылаем, когда нам рассказывают про "освободителей"???
Чтобы до тебя дошло: представь себе 1941й, немцы под Киевом, звонит Ксюше из Киева какая-то клуша вроде твоей знакомой и говорит - ничего, скоро немцы вас освободят, потерпите. Нормально? Ты бы не послал на месте этой Ксюши?
А чем для нас путинцы отличаются от гитлеровцев? Да ничем вообще! Враги и фашисты - что те, что другие.