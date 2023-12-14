РФ запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов", - ОК "Південь"

Россия этой ночью запустила по югу Украины, в том числе по дунайским портам, не менее 39 беспилотников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, инормирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью отработала противовоздушная оборона, работы было очень много. Потому что враг запустил как минимум 39 беспилотных летательных аппаратов в направлении нашей зоны ответственности, по которым результативно отработали", - заявила Гуменюк.

Она отметила, что даже результативная работа ПВО по дронам может иметь последствия, когда сбитый дрон еще может нанести вред гражданскому населению и инфраструктуре.

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