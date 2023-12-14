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Новости Война в Украине
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армия РФ (15397) Генштаб ВС (4308) ликвидация (1955) уничтожение (3868)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 342 800 человек (+1300 за сутки), 5692 танка, 8088 артсистем, 10616 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 342 800 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 342 800 (+1300) человек,

танков - 5692 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,

РСЗО - 920 (+1) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33),

крылатые ракеты – 1606 (+10),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,

специальная техника - 1185 (+9)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 342 800 человек (+1300 за сутки), 5692 танка, 8088 артсистем, 10616 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+35
З такими темпами до Різдва буде 350 000 коли ж ви свинособаки закінчетесь?Боже бережи ЗСУ!!!🙏
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14.12.2023 07:56
+18
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14.12.2023 07:58
+17
Дохніть,свинособаки!
Це вам не мирняк з літаків бомбить!
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14.12.2023 08:11
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З такими темпами до Різдва буде 350 000 коли ж ви свинособаки закінчетесь?Боже бережи ЗСУ!!!🙏
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14.12.2023 07:56 Ответить
Критична цифра для них 1 500 000 вбитими.
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14.12.2023 20:11 Ответить
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14.12.2023 07:58 Ответить
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14.12.2023 08:09 Ответить
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14.12.2023 08:00 Ответить
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14.12.2023 12:01 Ответить
кобзон работает 24/7/365
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14.12.2023 08:01 Ответить
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14.12.2023 12:02 Ответить
Всі були мальчікі в трусіках?)
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14.12.2023 08:05 Ответить
Дохніть,свинособаки!
Це вам не мирняк з літаків бомбить!
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14.12.2023 08:11 Ответить
такими темпами цей місяць може бути рекордним по кількості вбитих чумардосів.
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14.12.2023 08:34 Ответить
1300 чумардосів, 40 штук до рекорду не хватило, а загалом грудень 13 днів і майже 13 тис (12 760) у середньому 982 ординця за добу. У листопаді наші козаки намолотили рекордні 28 550 за місяць, що в середньому складає 952 ординця на добу - фан зона все "ширшєє і ширшєє".
РСЗВ перервало сухий тиждень. Спецтехніка ювілейна тисяча (1 004) з початку року, тобто виходить що за минулий рік було знищено всього 181 одиницю
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14.12.2023 08:38 Ответить
Ні не 40, а 90 - 1330 було в листопаді, рекорд же 1380 жовтень.
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14.12.2023 08:47 Ответить
Ви з Мінстату?))
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14.12.2023 10:37 Ответить
Рекорд?
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14.12.2023 08:43 Ответить
Минув 3581 день москальсько-української війни.
67!! одиниць техніки та 1300!!! чумардосів.
Арта 13!, броня 32!!, логістика 13.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 9.
Чумардоси, броня і спецтехніка радують )).
Сукупна арта перевалила за 9000!
ППО відпрацювала файно, 43 складні цілі в масованому ударі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 342 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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14.12.2023 09:06 Ответить
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14.12.2023 09:08 Ответить
Вам з Польщі видніше
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14.12.2023 10:38 Ответить
Я не в Польщі, я під старлінком )) , ось пишу для Вас з мобільного )) Тим більше я три десятки років в ЗСУ.
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14.12.2023 10:45 Ответить
І я, 1 серпня було 3 десятки років))) КВІУЗ 1998 рік випуску)
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14.12.2023 11:19 Ответить
Якраз в шоу ***** тільки й сказав ,що півмільйона мобілізували)Цих певно вже не рахує)
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14.12.2023 13:24 Ответить
 
 