Общие боевые потери РФ с начала войны – около 342 800 человек (+1300 за сутки), 5692 танка, 8088 артсистем, 10616 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 342 800 тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 342 800 (+1300) человек,

танков - 5692 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,

РСЗО - 920 (+1) ед,

средства ПВО - 605 (+0) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33),

крылатые ракеты – 1606 (+10),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,

специальная техника - 1185 (+9)

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