На левобережье Херсонщины украинские защитники не сдали врагу ни одной позиции, - ОК "Південь"

На Левом берегу Днепра в Херсонской области российские захватчики сосредоточили несколько десятков тысяч человек живой силы, большое количество техники и вооружения.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы понимали, что удержание позиций, противодействие силам врага, которые он сосредоточил на левом берегу, будет сложная и кровопролитная работа. Однако мужеством наших бойцов можно восхищаться. Позиции удержаны, ни одной не сдано, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас с занятых территорий", - отметила спикер.

Она добавила, что воины сил обороны ведут контрбатарейную борьбу. Артиллеристы оказывают серьезную поддержку воинам, удерживающим позиции на левобережье. Также результативно применение аэроразведки и ударных БПЛА, хотя в последние дни сложная погода внесла коррективы в боевую работу.

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Гуменюк также отметила, что сейчас захватчики в основном пытаются закрепиться на "втором рубеже обороны", где есть железобетонные конструкции. Каждый день украинские воины обезвреживают немало личного состава противника. Спикер также отметила, что в последние дни на этом направлении оккупанты экономят технику и преимущественно идут на штурмы пехотой.