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Новости Война в Украине
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На левобережье Херсонщины украинские защитники не сдали врагу ни одной позиции, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

На Левом берегу Днепра в Херсонской области российские захватчики сосредоточили несколько десятков тысяч человек живой силы, большое количество техники и вооружения.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы понимали, что удержание позиций, противодействие силам врага, которые он сосредоточил на левом берегу, будет сложная и кровопролитная работа. Однако мужеством наших бойцов можно восхищаться. Позиции удержаны, ни одной не сдано, несмотря на то, что враг время от времени продолжает штурмовать позиции и пытаться выбивать нас с занятых территорий", - отметила спикер.

Она добавила, что воины сил обороны ведут контрбатарейную борьбу. Артиллеристы оказывают серьезную поддержку воинам, удерживающим позиции на левобережье. Также результативно применение аэроразведки и ударных БПЛА, хотя в последние дни сложная погода внесла коррективы в боевую работу.

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Гуменюк также отметила, что сейчас захватчики в основном пытаются закрепиться на "втором рубеже обороны", где есть железобетонные конструкции. Каждый день украинские воины обезвреживают немало личного состава противника. Спикер также отметила, что в последние дни на этом направлении оккупанты экономят технику и преимущественно идут на штурмы пехотой.
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Приклад того, що там, ще не був отой привладний шалман, з отими, із СТАВКІ…, СРАТЬєхамі…
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14.12.2023 08:11 Ответить
Хіба оборонятися не легше на іншому березі річки? Або мета втратити якомога більше бійців?
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14.12.2023 09:10 Ответить
Вони хоч знають скільки коштує кров наших захисників? Тільки для марафону веселкові дані,а насправді це страшно, смертельно страшно. Мар'їнка 92% в окупації і 90% руїни, Бахмут північ ,Авдіївка також руїни і здані позиції. Поки ідуть сварки в ставці, хлопці гинуть. Немає ні стратегії,ні тактики. А мотивація, то це видно по відео. ЗСУ потрібна допомога, а не марафон, фронт потребує резервів,дій,бо Курахово 14 км. Куп'янськ 24 км, Роботине поряд, а це знову методично знищення
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14.12.2023 09:15 Ответить
Якщо не буде марафону, то як зебіли дізнаються про побєдобесіє свого лідора??
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14.12.2023 09:28 Ответить
"Не здали"
Що за зебіл формулював
Типу, на інших напрямках якісь наші воїни здають позиції ворогу?
Може краще "не втратили позиції"
Це формулювання відображає ставлення тилових щурів до воїнів на передку
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14.12.2023 09:27 Ответить
Погано коли долю країни при війні вирішує шоу бізнес, а військові тільки зброя в руках коміків
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14.12.2023 10:03 Ответить
 
 