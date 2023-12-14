Россия начала использовать корабли с "Калибрами" для усиления ПВО в оккупированном Крыму, - ISW

В оккупированном Крыму россияне начали использовать корабли, в частности, корвет проекта "Циклон", как дополнение систем противовоздушной обороны.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что агрессор использует корвет типа Каракурт проекта 22800 Циклон как систему противовоздушной обороны с базы в Севастополе.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук 13 декабря заявил, что российские военные недавно пополнили состав Черноморского флота двумя дополнительными корветами типа "Каракурт", строящимися в Республике Татарстан.

Он также добавил, что российские ракеты "Калибр" содержат от 40 до 60 иностранных комплектующих, в том числе микроэлектронику.

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