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Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
13 декабря около 23:45 военные РФ атаковали село Миролюбовка ракетой типа С-300.
Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ракетного удара разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами разрушенного дома погибла пожилая женщина.
В селе Миролюбовка также повреждено учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.
Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, ночью оккупанты дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. Обошлось без жертв.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.12.2023 09:34 Ответить Мне нравится 0
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