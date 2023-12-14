РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14417 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
1 329 1
обстрел (20252) Херсон (2108) Херсонщина (3530)

Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

13 декабря около 23:45 военные РФ атаковали село Миролюбовка ракетой типа С-300.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ракетного удара разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами разрушенного дома погибла пожилая женщина.

В селе Миролюбовка также повреждено учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, ночью оккупанты дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. Обошлось без жертв.

Читайте: Атака на Одесщину: повреждены жилые дома и припортовая инфраструктура. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон 01
Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.12.2023 09:34 Ответить
 
 