Россияне нанесли ракетный удар по Херсонщине, погибла женщина. Ночью оккупанты дважды обстреляли Херсон. ФОТО

13 декабря около 23:45 военные РФ атаковали село Миролюбовка ракетой типа С-300.

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ракетного удара разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки. Под завалами разрушенного дома погибла пожилая женщина.

В селе Миролюбовка также повреждено учебное заведение, частично разрушено здание местной амбулатории.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, ночью оккупанты дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. Обошлось без жертв.

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