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Новости Политика Украины
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членство в ЕС (778) Стефанишина Ольга вице-премьер (165)

Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и приняла 3 из 4 законов для начала переговоров о членстве в ЕС, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанішина

Украина выполнила все рекомендации, полученные от Европейской комиссии вместе со статусом кандидата. Также приняты три из четырех ключевых законов.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в комментарии РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина выполнила все согласованные с Европейской комиссией рекомендации, которые получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме того, парламент проголосовал в целом за 3 ключевых закона, определенных Еврокомиссией, как дополнительные шаги в Пакете расширения от 8 ноября 2023 года", - отметила министр.

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Также Стефанишина напомнила, что правительство Украины одобрило законопроект о добропорядочном лоббировании по европейским стандартам, он зарегистрирован в Верховной раде. Этот законопроект направлен на унормирование влияния олигархов и тоже является требованием Еврокомиссии.

Напомним, недавно Верховная рада во втором чтении приняла важные для вступления в ЕС законы. Речь идет о четырех документах:

  • законопроект №10203-1 о расширении штата Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • законопроект №10262, позволяющий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) проверять имущество чиновников, приобретенное до назначения на должность;
  • законопроект №10060 об усилении самостоятельности САП как органа, подчиняющегося Офису генпрокурора;
  • законопроект №10288-1 о защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.

Все эти законы уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Также читайте: Европарламент призвал Евросовет начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС, - резолюция

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.
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Топ комментарии
+12
ага. виконали, але якось по хитросракому. на пів шишечки.
типу, європейці тупі, схавають, а коломойский і молоді ворюгі залишаються захищеними.
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14.12.2023 09:14
+11
Це вже 100 разів чули...
І чому 3 закони прийняли, а не 4???
Не все зробили, але вже хоче переговорів.
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14.12.2023 09:15
+11
Якщо слуга відкрива рота - значить бреше
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14.12.2023 09:16
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Правила форума Совет форумчан
ага. виконали, але якось по хитросракому. на пів шишечки.
типу, європейці тупі, схавають, а коломойский і молоді ворюгі залишаються захищеними.
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14.12.2023 09:14 Ответить
Выполнили .....на бумаге.
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14.12.2023 09:47 Ответить
Це вже 100 разів чули...
І чому 3 закони прийняли, а не 4???
Не все зробили, але вже хоче переговорів.
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14.12.2023 09:15 Ответить
Три з чотирьох це значить ніх..я не зробили і ще американці гроші не дають. Ну не ган..ни!
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14.12.2023 11:12 Ответить
Якщо слуга відкрива рота - значить бреше
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14.12.2023 09:16 Ответить
Україна ухвалила три половинки законів для інтеграції в Євросоюз. Пані не хоче декларації про кошти показати? Бо це також крок до демократії
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14.12.2023 09:21 Ответить
Коли ухвалиш 4 з 4-ох, тоді придеш, побалакаємо.
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14.12.2023 09:22 Ответить
Чому кожен раз ми дізнаємось про те що щось необхідне для переговорів про вступ до ЄС зроблене то на 50, то на 70 то 90 чи 95% але ніколи не на 100%? А потім ще й дізнаємось про то що "виконане" зроблене якось не так, без дотримання вимог структур цього союзу! Це що, навмисний саботаж? Ми вже неодноразово бачили що наш ******** парламент спроможний створювати величезну кількість законів на швидкості друкарської машинки, коли це потрібно "слугам" та ОПі ЗЕзидента, а тут щось тягнуть кота за хвіст!!!
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14.12.2023 09:22 Ответить
Говорили, балакали, кричали аж плакали!!
Це офіційна Прес-служба Уряду України!
Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю, ... Т. Г. Шевченко
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14.12.2023 09:24 Ответить
Менше пафосних заяв. Бо коли доходить до справ виявляється -пшик в долоню. А гарні обіцянки ви вже майже п'ять років у вуха громадян вливаєте. Не вірю!
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14.12.2023 09:33 Ответить
Ця СтефаНІШИНА - мерзотниця. З її подачі і решти "слуг" українські школи Півдня Одещини, частини Буковини і Закарпаття стануть румунськими, мадярськими і болгарськими. Українські діточки ходитимуть до цих шкіл і над ними насміхатимуться знущатимуться, як це робили румуни і мадяри віками. Мерзотники - віддайте своїх дітей (онуків) до такої школи і зустрічайте кождого дня у сльозах. Мерзотники - національними Святинями (рідною мовою) не виторговують якесь міфічне "членство" у структурі, що доживає останні роки, може і місяці.. Чим більше ви зраджуєте свої Святині і Цінності - тим більше вас зневажають у всьому світі.
А чого СтефаНІШИНА - бо в українській мові прізвища, що закінчуються на "ишин" не змінюються в жіночому роді. Ця "ішина" - то змосковщений варіант українського прізвища. Воно і не дивно - з погляду на те що ця продажна дівуля виробляє. Та й москалі прийдуть - помилують, прізвище міняти не доведеться...
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14.12.2023 09:35 Ответить
Це якийсь *******, дитсадок "Малятко" 3 це ж не 4. Якщо вам, чмошникам, сказали виконати 4, а ви виконали тільки 3 то це означає, що завдання не виконано. Нахрена ви, ублюдки, пишите, що "Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії та ухвалила 3 з 4 законів для початку переговорів про членство в ЄС,"
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14.12.2023 10:08 Ответить
виконали все , крім того,що ще не виконали...
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14.12.2023 10:15 Ответить
Турки уже десятки лет что-то выполняют и конституцию меняют, а им всё новое набрасывают, потому что это дуракаваляние.
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14.12.2023 10:39 Ответить
Сьогодні-завтра побачимо результат
хоча
"Шанси на успіх - 20-30%", - поділився у середу з журналістами, які висвітлюють зустріч лідерів ЄС, один з високопосадовців.

По-друге, навіть вето на початок переговорів може бути різним. Навіть зараз існує варіант, який дозволить зберегти обличчя Угорщині та дати "зелене світло" Україні з невеликою затримкою. Наприклад, на позачерговому саміті в січні чи лютому, про скликання якого лідери оголосять вже зараз.

Або ж можливий будь-який інший сценарій, який лишатиме для України реальну надію на те, що початок вступних переговорів відсувається на місяці, а не на роки.

Президент США, ще має 4.8млрд на зброю
Конгрес сьогодні йде на місяць на канікули
Конгрес підтримав оборонний бюджет з 300млн для України (це майже місяць підтримки), проте без подовження лендліза для України на 2024 рік (за були тільки 71 республіканець)
оголосили про початок розслідування щодо імпічмента
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14.12.2023 10:48 Ответить
Виконали все, але один закон не прийняли... Так, курва, виконали, чи не виконали? Справді, якщо зелені не брешуть і не крадуть, значить вони здохли...
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14.12.2023 11:05 Ответить
а ЄС в курсі, що те що ви "зробили" - називається "виконали всі вимоги"?
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14.12.2023 11:13 Ответить
.....))))))))))))))
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14.12.2023 13:51 Ответить
Так-так..))) І ми скоро политимо в космос....
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14.12.2023 13:52 Ответить
 
 