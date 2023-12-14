Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и приняла 3 из 4 законов для начала переговоров о членстве в ЕС, - Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина выполнила все рекомендации, полученные от Европейской комиссии вместе со статусом кандидата. Также приняты три из четырех ключевых законов.
Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в комментарии РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина выполнила все согласованные с Европейской комиссией рекомендации, которые получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме того, парламент проголосовал в целом за 3 ключевых закона, определенных Еврокомиссией, как дополнительные шаги в Пакете расширения от 8 ноября 2023 года", - отметила министр.
Также Стефанишина напомнила, что правительство Украины одобрило законопроект о добропорядочном лоббировании по европейским стандартам, он зарегистрирован в Верховной раде. Этот законопроект направлен на унормирование влияния олигархов и тоже является требованием Еврокомиссии.
Напомним, недавно Верховная рада во втором чтении приняла важные для вступления в ЕС законы. Речь идет о четырех документах:
- законопроект №10203-1 о расширении штата Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- законопроект №10262, позволяющий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) проверять имущество чиновников, приобретенное до назначения на должность;
- законопроект №10060 об усилении самостоятельности САП как органа, подчиняющегося Офису генпрокурора;
- законопроект №10288-1 о защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.
Все эти законы уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.
Пожалуйста, подождите...
типу, європейці тупі, схавають, а коломойский і молоді ворюгі залишаються захищеними.
І чому 3 закони прийняли, а не 4???
Не все зробили, але вже хоче переговорів.
Це офіційна Прес-служба Уряду України!
Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю, ... Т. Г. Шевченко
А чого СтефаНІШИНА - бо в українській мові прізвища, що закінчуються на "ишин" не змінюються в жіночому роді. Ця "ішина" - то змосковщений варіант українського прізвища. Воно і не дивно - з погляду на те що ця продажна дівуля виробляє. Та й москалі прийдуть - помилують, прізвище міняти не доведеться...
хоча
"Шанси на успіх - 20-30%", - поділився у середу з журналістами, які висвітлюють зустріч лідерів ЄС, один з високопосадовців.
По-друге, навіть вето на початок переговорів може бути різним. Навіть зараз існує варіант, який дозволить зберегти обличчя Угорщині та дати "зелене світло" Україні з невеликою затримкою. Наприклад, на позачерговому саміті в січні чи лютому, про скликання якого лідери оголосять вже зараз.
Або ж можливий будь-який інший сценарій, який лишатиме для України реальну надію на те, що початок вступних переговорів відсувається на місяці, а не на роки.
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