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Новости Политика Украины
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Венгрия (1550) членство в ЕС (778) Стефанишина Ольга вице-премьер (165)

В настоящее время есть возможности для диалога с Венгрией о вступлении Украины в ЕС, продолжаются дискуссии, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанішина

В настоящее время продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной по поводу членства Украины в ЕС.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в комментарии РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что дискуссии с партнерами по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС продолжаются. При поддержке 26 стран-членов ЕС нет никаких сомнений в приверженности Украины реформам.

Кроме того, продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной относительно членства Украины в ЕС.

Так, во время последней встречи вице-премьера по евроинтеграции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто были обсуждены ключевые вопросы: в частности, по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договоренности совместно работать над имплементацией соответствующих решений.

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"Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству", - отметила Стефанишина.

В то же время есть понимание, что в повестке заседания Европейского Совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной, подчеркнула она.

"На сегодняшний день есть возможности для диалога и нахождения решения для открытия переговоров", - добавила вице-премьер.

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Це можна приписувати досягнення Україні,особливо після слів країн Балтії, що Євросоюз це не базар. І що Євросоюз просто може залишати Угорщину без грошей.
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14.12.2023 09:24 Ответить
Шоо, дискусії з мадярами? І це вже не кацапське ІПСО?
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14.12.2023 09:34 Ответить
дурепа ? Немає діалогу, Угорщина веде монолог, з метою вициганити профіт з усього: з України, з ЄС .
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14.12.2023 09:41 Ответить
У ЄС, коментуючи блокування Угорщиною важливих рішень щодо початку переговорів про членство України і виділення їй 50 мільярдів євро допомоги, заявили, що країни-члени "ситі по горло" поведінкою угорської влади.

Посадовець додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", - підкреслив він.

Водночас він зауважив, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".

"Але переважна більшість країн-членів все одно буде на вашому боці", - сказав посадовець.
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14.12.2023 09:53 Ответить
Ого, як шаблею ********: "26 країн", "25 країн".

- я правильно розумію, це приватна думка анонімного посадовця конкретно якоїсь однієї країни ЄС? Потужно
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14.12.2023 11:38 Ответить
Лідери Європейського Союзу, ймовірно, досягнуть домовленості про виділення Україні 50 мільярдів євро, оскільки ця сума надійде в пакеті з іншими грошима, від яких матиме вигоду і Угорщина, яка погрожувала блокуванням цієї допомоги.
але мають і план Б Відповідаючи на запитання, чи має ЄС альтернативний план надання Україні коштів, навіть якщо Угорщина заблокує використання спільного бюджету ЄС, Ган сказав: "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу".
"Це пакет, він не тільки для України, в ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини ", - сказав Ган.
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14.12.2023 16:59 Ответить
Дозвольте поцікавитись, а ці дискусії де будуть відбуватись на угорському ринку, виходячи з заяв європейських політиків.
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14.12.2023 09:53 Ответить
Лідери Євросоюзу в четвер, 14 грудня, підтримали початок переговорів про вступ України та Молдови в ЄС, а також надали статус кандидата Грузії.
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14.12.2023 22:12 Ответить
Єрмак займається "діалогами"?
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14.12.2023 10:26 Ответить
 
 