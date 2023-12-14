В настоящее время есть возможности для диалога с Венгрией о вступлении Украины в ЕС, продолжаются дискуссии, - Стефанишина
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В настоящее время продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной по поводу членства Украины в ЕС.
Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в комментарии РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что дискуссии с партнерами по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС продолжаются. При поддержке 26 стран-членов ЕС нет никаких сомнений в приверженности Украины реформам.
Кроме того, продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной относительно членства Украины в ЕС.
Так, во время последней встречи вице-премьера по евроинтеграции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто были обсуждены ключевые вопросы: в частности, по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договоренности совместно работать над имплементацией соответствующих решений.
"Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству", - отметила Стефанишина.
В то же время есть понимание, что в повестке заседания Европейского Совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной, подчеркнула она.
"На сегодняшний день есть возможности для диалога и нахождения решения для открытия переговоров", - добавила вице-премьер.
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Посадовець додав, що 26 країн-членів ЄС можуть ухвалювати ключові рішення і без Угорщини, якщо вона продовжить блокування.
"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, все більше і більше схоже на поведінку троянського коня", - підкреслив він.
Водночас він зауважив, що якщо, наприклад, Словаччина почне поводитись як Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".
"Але переважна більшість країн-членів все одно буде на вашому боці", - сказав посадовець.
- я правильно розумію, це приватна думка анонімного посадовця конкретно якоїсь однієї країни ЄС? Потужно
але мають і план Б Відповідаючи на запитання, чи має ЄС альтернативний план надання Україні коштів, навіть якщо Угорщина заблокує використання спільного бюджету ЄС, Ган сказав: "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу".
"Це пакет, він не тільки для України, в ньому є щось для міграції, захисту кордонів, підтримки таких країн, як Туреччина, які сьогодні є добрими друзями Угорщини ", - сказав Ган.