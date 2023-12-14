В настоящее время есть возможности для диалога с Венгрией о вступлении Украины в ЕС, продолжаются дискуссии, - Стефанишина

В настоящее время продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной по поводу членства Украины в ЕС.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в комментарии РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что дискуссии с партнерами по поводу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС продолжаются. При поддержке 26 стран-членов ЕС нет никаких сомнений в приверженности Украины реформам.

Кроме того, продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной относительно членства Украины в ЕС.

Так, во время последней встречи вице-премьера по евроинтеграции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто были обсуждены ключевые вопросы: в частности, по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договоренности совместно работать над имплементацией соответствующих решений.

Читайте также: Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана

"Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству", - отметила Стефанишина.

В то же время есть понимание, что в повестке заседания Европейского Совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной, подчеркнула она.

"На сегодняшний день есть возможности для диалога и нахождения решения для открытия переговоров", - добавила вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian