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Погодные условия, в том числе снег и туман, усложняют сбивание "шахедов", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобільні,ппо,групи

Ухудшение погодных условий усложняет работу мобильных огневых групп, создает осложнения для работы авиации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Зенитно-ракетным комплексам, в конце концов, не мешает погода, а вот для мобильных огневых групп это, безусловно, будет проблемой. Плохая видимость, туман, еще и ночь гораздо длиннее дня. Ну и атакуют, безусловно, ночью, как вы видели по статистике. Поэтому это действительно усложняет работу именно тех подразделений, которым нужна визуальная привязка к цели", - сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что враг использует различные тактики, чтобы нанести максимальный ущерб. Однако и к плохим погодным условиям украинским защитникам удается приспосабливаться и уничтожать вражеские объекты в небе.

Также читайте: Силы ПВО сбили 41 "шахед", - Воздушные силы
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Так всё сбили. Или не всё?
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14.12.2023 09:57 Ответить
У мене питання, амчи можна використовувати електромагнітний імпульс для боротьби з дронами?
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14.12.2023 10:36 Ответить
ЕМІ достатньо великої потужності в принципі може вивести з ладу електроніку дрону. У першу чергу - напівпровідникові компоненти широкого вжитку, наприклад "Мавіків" та комплектуючих до них. ВІйськова електроніка, як правило містить напівпровідникові компоненти, які мають підвищену стійкість до впливу ЕМІ та спецфакторів. Ця стійкість перевіряється в процесі промислового виробництва військової техніки.
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14.12.2023 11:06 Ответить
Ні на Шахедах, ні на кацапських фпв-дронах захисту від ЕМІ нема.
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14.12.2023 12:02 Ответить
Але погодні умови впливають також і на дальність і стабільність польоту, на якість управління та точність наведення шахедів. Це теж факт. Тут вже писали що фашисти пробують встановлювати на шахеди реактивні двигуни. Я вважаю що при застосуванні реактивної тяги значно скорочується дальність польоту шахіда, тому що при цьому треба багато пального яке бпла не взмозі підняти.
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14.12.2023 15:35 Ответить
 
 