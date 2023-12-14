В Польше перевозчикам запретили устраивать новую блокаду КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, - СМИ
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Мэр польской гмины Дорогуск Войцех Савва запретил перевозчикам устраивать новую забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.
Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован с понедельника, однако участники блокады заявили о намерении снова закрыть для фур подъезд к границе. Так, организатор предыдущей забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.
Однако местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогуска запретил снова устраивать блокаду.
Отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъезде к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на законодательную причину - угрозу имуществу в значительных размерах. Это включает в себя финансовые потери предпринимателей.
Польские водители заявили, что обратятся в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах. На обжалование решения мэра у них есть семь дней.
Пожалуйста, подождите...
Щось московитське в цьому є: сам не гам і другому не дам. Замість заробляти гроші вони витрачають їх на блокаду...
Чогось, мабуть, я не розумію....
а раніше, ці підстави не працювали?
чи, ці підстави виявились бонусом до прізвища, туск?
А ведь вначале были законные требования:
- разрешение регистрироваться в еЧерге,
-пропуск пустых фур по отдельным коридорам,
-оборудовать украинские фуры согласно европейским нормам
и одно незаконное:
- вернуть выдачу разрешений.
Если бы наши барыги были бы умными, а не хитрожопыми, то они бы приняли законные требования и в результате переговоров договорились бы о сроке выполнения этих требований.
После этого заканчивается законность требований забастовщивков и они должны прекратить акцию.
Но наш барыги у власти удавятся за свой коррупционный рубль и им пофигу миллионные убытки государства.
А что, так можно было?