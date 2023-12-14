РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14272 посетителя онлайн
Новости За рубежом
4 259 12
блокада (1651) граница (4749) Польша (7490)

В Польше перевозчикам запретили устраивать новую блокаду КПП "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон

Мэр польской гмины Дорогуск Войцех Савва запретил перевозчикам устраивать новую забастовку на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" был разблокирован с понедельника, однако участники блокады заявили о намерении снова закрыть для фур подъезд к границе. Так, организатор предыдущей забастовки подал новую заявку на повторную акцию протеста с 18 декабря.

Однако местные власти не одобрили инициативу перевозчиков. В частности, мэр Дорогуска запретил снова устраивать блокаду.

Читайте также: Польские перевозчики планируют снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"

Отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъезде к пограничному переходу с Украиной, Войцех Савва сослался на законодательную причину - угрозу имуществу в значительных размерах. Это включает в себя финансовые потери предпринимателей.

Польские водители заявили, что обратятся в суд, а также подадут 14 декабря новые заявления на протесты в нескольких местах. На обжалование решения мэра у них есть семь дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские перевозчики до сих пор блокируют 3 КПП на границе с Украиной, в очереди около 2600 фур, - Госпогранслужба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Ось що Туск животворящій робить...
показать весь комментарий
14.12.2023 10:14
+6
якщо врахувати.що Польща підтягнула дуже багато товарів до приграничних з Україною своїх територій,то блокування "прорашистських" польських холуїв крім того , що завдає величезної шкоди економіці України,ще й негативом лягає на польських підприємців,котрі теж втрачають доходи від торгівлі з Україною
показать весь комментарий
14.12.2023 10:21
+4
Вони саме заробляють гроші. Московські гроші. На скільки я чув, цим "протестувальникам" оплачується кожен день блокування.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось що Туск животворящій робить...
показать весь комментарий
14.12.2023 10:14 Ответить
Якщо б то був Туск - роблоковані були б всі ПП, а не один. Тому тут маємо дякувати Войцеху Саві, а не Туску.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:20 Ответить
А де раніше був той Войцех? Він - політик, а політики дуже добре відчувають політичну кон'юктуру.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:25 Ответить
Перевізники блокують перевезення... "Бджоли проти меду"? 🤔

Щось московитське в цьому є: сам не гам і другому не дам. Замість заробляти гроші вони витрачають їх на блокаду...
Чогось, мабуть, я не розумію....
показать весь комментарий
14.12.2023 10:20 Ответить
Вони саме заробляють гроші. Московські гроші. На скільки я чув, цим "протестувальникам" оплачується кожен день блокування.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:21 Ответить
якщо врахувати.що Польща підтягнула дуже багато товарів до приграничних з Україною своїх територій,то блокування "прорашистських" польських холуїв крім того , що завдає величезної шкоди економіці України,ще й негативом лягає на польських підприємців,котрі теж втрачають доходи від торгівлі з Україною
показать весь комментарий
14.12.2023 10:21 Ответить
Цю заборону могли ввести із самого початку блокування тому й можливо казати що попереднє керівництво Польщі сприяло блокуванню пунктів перетину кордону і є причетним до цих шкідливих стосовно України та ЄС дій!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 10:34 Ответить
на якій підставі, мер польської гміни, заборонив блокування?
а раніше, ці підстави не працювали?
чи, ці підстави виявились бонусом до прізвища, туск?
показать весь комментарий
14.12.2023 10:59 Ответить
Раньше, когда подавали документы о блокаде ущерба никакого не было - он начал накапливаться постепенно. Теперь он действительно стал большим, подчеркиваю, для польского бизнеса в гмине Дорохуск. Вот войт и прекратил блокаду - протестуйте, но без ущерба!
А ведь вначале были законные требования:
- разрешение регистрироваться в еЧерге,
-пропуск пустых фур по отдельным коридорам,
-оборудовать украинские фуры согласно европейским нормам
и одно незаконное:
- вернуть выдачу разрешений.
Если бы наши барыги были бы умными, а не хитрожопыми, то они бы приняли законные требования и в результате переговоров договорились бы о сроке выполнения этих требований.
После этого заканчивается законность требований забастовщивков и они должны прекратить акцию.
Но наш барыги у власти удавятся за свой коррупционный рубль и им пофигу миллионные убытки государства.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:36 Ответить
"Если бы наши барыги были бы умными, а не хитрожопыми, то они..." не були б баригами.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:55 Ответить
в таких случаях говорят
А что, так можно было?
показать весь комментарий
14.12.2023 12:09 Ответить
А он Сава - завжди красава!
показать весь комментарий
14.12.2023 11:12 Ответить
 
 