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Новости Война в Украине
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Предателю, вступившему в армию РФ и захватывавшему Мариуполь и Волноваху, сообщено о подозрении, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны в Донецкой области. Украинские защитники взяли его в плен во время контрнаступательной операции ВСУ на Мелитопольском направлении в конце ноября 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанным оказался дончанин, в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединившийся к одному из мотострелковых полков Южного военного округа вооруженных сил России.

Его назначили на должность пулеметчика, выдали оружие и боеприпасы, а также удостоверение и форменную одежду российского образца. Затем предателя отправили на полигон, где он прошел тактическую и огневую подготовку.

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"По окончании "курсов" его отправили на передовую, где он участвовал в захвате Мариуполя и Волновахи. За это злоумышленник был награжден медалью "за боевые заслуги" из рук командования российских войск.

Впоследствии его в составе оккупационного подразделения перебросили на Запорожье для сдерживания контрнаступления украинских войск в Пологовском районе", - говорится в сообщении.

Кроме обстрела позиций ВСУ, боевик занимался обустройством блокпостов, траншей и огневых точек рашистов на южном фронте.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Предателю, вступившему в армию РФ и захватывавшему Мариуполь и Волноваху, сообщено о подозрении, - СБУ 01
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повісити на першій гілляці.
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14.12.2023 10:34 Ответить
А агенту Козирю часом не оголошено підозру?
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14.12.2023 10:48 Ответить
А може йому заманеться втекти і не пощастить?
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14.12.2023 18:30 Ответить
 
 