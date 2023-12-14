Австрия тормозит 12-й пакет санкций против РФ, изучая "юридические аспекты", - Politico

12-й пакет санкций ЕС против России находится в подвешенном состоянии из-за внутренних проверок со стороны Австрии.

Об этом со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Источники рассказали изданию, что высшие посланники ЕС достигли договоренности по принятию пакета санкций во вторник. Но Вена затормозила процесс, потому что хочет сначала провести внутренние проверки.

Читайте также: Австрия блокирует 12-й пакет антироссийских санкций ЕС из-за Raiffeisen банк, - СМИ

"Мы не возражаем против пакета. Мы должны изучить юридические аспекты", – сказал австрийский чиновник.

Издание отмечает, что задержание возродило воспоминания о блокаде Венгрией и Грецией предыдущего пакета санкций до лета, когда эти две страны использовали санкции как политический рычаг, чтобы вывести свои компании из списка спонсоров войны в Украине. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор находится в списке спонсоров войны.

Также читайте: Австрия не согласится на преференции для Украины в переговорах о вступлении в ЕС, - канцлер Негаммер

Ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что послы стран-членов ЕС не согласовали 12-й пакет из-за позиции Австрии относительно включения Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны. Официальная Вена до этого времени не выходила с такими претензиями.