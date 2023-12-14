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Австрия тормозит 12-й пакет санкций против РФ, изучая "юридические аспекты", - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

12-й пакет санкций ЕС против России находится в подвешенном состоянии из-за внутренних проверок со стороны Австрии.

Об этом со ссылкой на пятерых европейских дипломатов сообщает издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Источники рассказали изданию, что высшие посланники ЕС достигли договоренности по принятию пакета санкций во вторник. Но Вена затормозила процесс, потому что хочет сначала провести внутренние проверки.

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"Мы не возражаем против пакета. Мы должны изучить юридические аспекты", – сказал австрийский чиновник.

Издание отмечает, что задержание возродило воспоминания о блокаде Венгрией и Грецией предыдущего пакета санкций до лета, когда эти две страны использовали санкции как политический рычаг, чтобы вывести свои компании из списка спонсоров войны в Украине. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор находится в списке спонсоров войны.

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Ранее корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что послы стран-членов ЕС не согласовали 12-й пакет из-за позиции Австрии относительно включения Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны. Официальная Вена до этого времени не выходила с такими претензиями.
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Коли гітлерівці зробили аншлюс Австрії вони теж "вивчали юридичні аспекти"?! Хто бажає - той шукає способи, а якщо ні - то причини. Висновок - австрійці НЕ БАЖАЮТЬ санкцій проти Москви бо досі залежні від неї по енергоносіях а багато з політиків цієї країну їдять з рук )(уйла (він же путін)!!!
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14.12.2023 10:29 Ответить
в Австрії.повно рашистських фсбешних притонів
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14.12.2023 10:31 Ответить
На жаль до орбана доєднались і австрійці все це не без допомоги російських грошей.
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14.12.2023 10:33 Ответить
Українці кожен день гинуть і в тому числі,і за їхню свободу,а їм бачте,"юридичні аспекти" заважають.Гниди продажні.Ох,як би я хотів,щоб декілька рашиських ракеток влупили по їхнім жирним толерантним пикам,щоб кров'янкою вмилися,******!Вибачаюсь за не толерантність.
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14.12.2023 10:49 Ответить
Ще одна кацапська ''канцєрва''
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14.12.2023 10:49 Ответить
вже жалкую що свого часу два рази в альпах купу грошей оставив цим підорасам, бо гори в них дуже добрі
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14.12.2023 11:26 Ответить
 
 