Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс
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В месяц Российская Федерация может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа.
Об этом на Рижском форуме безопасности заявил государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно", - отметил Гаррисонс.
По его словам, можно увеличить количество солдат, но требуется вооружение, танки и другие образцы техники. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз может с этим справиться, как и раньше.
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чи ремонтувати ті, що на складах, але це збирати з десяти один, без з'язку, без поворотного механізму, з ящиком замість сидінь, це і є виробляти?
Минометы с СПГ могут долбить эту же позицию неделями с околонулевым результатом.
І Україна стільки не може виробляти
А кацапи може і не виробляють стільки багато в них на складах з радянських часів залишалося дуже багато
"▪️Абсолютна більшість компонентів у російській зброї вироблена американськими компаніями - 74%."