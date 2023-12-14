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Новости За рубежом
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Латвия (1158) россия (91317) техника (1545)

Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,техніка

В месяц Российская Федерация может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа.

Об этом на Рижском форуме безопасности заявил государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно", - отметил Гаррисонс.

По его словам, можно увеличить количество солдат, но требуется вооружение, танки и другие образцы техники. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз может с этим справиться, как и раньше.

Также читайте: Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, - министр обороны Латвии Спрудс
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Топ комментарии
+4
Ми палимо більше.Так що не встигнуть
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14.12.2023 10:38
+4
Ремонтувати - можливо, а стосовно виготовлення такої кількості в місяць, то є дуже великі сумніви
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14.12.2023 10:42
+3
То виробляти чи ремонтувати? Чи виробляти по принципу з 5 неробочих зліпити один робочий?
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14.12.2023 10:41
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Ми палимо більше.Так що не встигнуть
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14.12.2023 10:38 Ответить
до речі виробництво артснарялів москалі наростили теж набагато більше, ніж може зробити Європа. а наше міністерство оборони нарощує тільки животи та морди
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14.12.2023 10:51 Ответить
Відосики ще....
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14.12.2023 11:43 Ответить
То виробляти чи ремонтувати? Чи виробляти по принципу з 5 неробочих зліпити один робочий?
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14.12.2023 10:41 Ответить
І ремонтувати ті, що на складах? Бо наші роблять непридатними для ремонту ті, що на фронті.
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14.12.2023 10:48 Ответить
Наші експерти, ті що адекватні кажуть що 2024 рік кацапи зроблять 1500 танків (разом з відновленими) 2025 ще 1500 і 2026 - 1000.
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14.12.2023 11:00 Ответить
Це якраз ті що не адекватні.
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14.12.2023 11:57 Ответить
Ні, це говорять не Світани та інші, а ті хто розуміється в танковій справі
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14.12.2023 12:19 Ответить
в СРСР основним підприємством був завод Малишева. в свої кращі 3 роки 81-85 вироблявся 1 танк на день. на заводі працювало 20 000 людей. їх Тагіл виробляв в 2 рази меньше, при тому що харківськи інженери з нього не вилазили, і ще тоді казали що там дебіли. всі разробки їх машин робилися в Україні. максімум що випустят "нового" 100 шт, при тому це буде модернізація 72. повірю що зі складів ще штук 200 витягнуть. питання-де взяти спеціалістів, простих - токар механік наладчик фрезерувальник збирач конструктор... нема їх ні у нас ні у блохастих свінейРу
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14.12.2023 13:40 Ответить
Но была одна деталька. Пушка. И как только грянул 91 г, на Малышева с этим стало напряжённо. А потом совсем ...
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15.12.2023 01:04 Ответить
пушку делали в рсфср. про 91г вообще смешно, их прекратили делать еще в 88. а на территории Украины осталось чуть ли не 20 тыс шт. после 91 резали 24/7 как колбасу. пушки одинаковые и в 64, и 72, и 80, Булате, Оплоте.
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15.12.2023 12:16 Ответить
Погано вони розуміють, якщо таку маячну несуть.
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14.12.2023 17:21 Ответить
Ремонтувати - можливо, а стосовно виготовлення такої кількості в місяць, то є дуже великі сумніви
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14.12.2023 10:42 Ответить
новыми 22 танка в мес. и ремонт под 90 штук,итого около 110 танчиков в мес.паляться по 10 минимум в день сейчас,если не в 3 раза быстрее палим то в 2 раза так точно
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14.12.2023 10:49 Ответить
ремонтувати, ті що на складах, чи ті що на полі бою?
чи ремонтувати ті, що на складах, але це збирати з десяти один, без з'язку, без поворотного механізму, з ящиком замість сидінь, це і є виробляти?
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14.12.2023 10:50 Ответить
ремонтувати а не виробляти, нових мойже не виробляють або зовчім не виробляють , бо для виробництва танка з нуля потрібно приблизно 150 працюючих підприемств постачальників комплектуючих, а більшість таких вже не існуе в РФ. По трофейних танках видно що всі вони зняті з беріганя мають документацію 2022р. а клеймо наприклад на казеній частині свола 1992 року
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14.12.2023 10:52 Ответить
так что за танчики это самое ефективное по уничтожению,и неуспеваемое для восстановления,от с артой и авиацией вот там дела похуже...а коробочки то таке.корм для фпв,видно этот латыш отстал от трендов новых войн и дронов,а все еще летает в облаках про танковые кулаки,надо эму видосиков октябрьских с под авдеевки скинуть пускай прозреет
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14.12.2023 10:53 Ответить
при хорошем наведении танк разбирает позицию в среднем за 1 боекомплект.
Минометы с СПГ могут долбить эту же позицию неделями с околонулевым результатом.
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14.12.2023 11:02 Ответить
Якась дивна заява,тому що виготовити і відремонтувати 100-150 танків, це дві великі різниці.
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14.12.2023 10:54 Ответить
Країни ЄС та НАТО стільки мабуть не виробляють.
І Україна стільки не може виробляти
А кацапи може і не виробляють стільки багато в них на складах з радянських часів залишалося дуже багато
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14.12.2023 10:55 Ответить
у половины с которых и башень нет,а внутри так тем паче все спиженно 15 лет назад минимум)))
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14.12.2023 11:01 Ответить
І це просунута економіка Європи.
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14.12.2023 11:00 Ответить
Якщо танк виготовляти дорожче й довше ніж протитанкову зброю,то треба визначти приорітети.
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14.12.2023 11:00 Ответить
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14.12.2023 11:05 Ответить
А комплектуючі там же беруть, де і для ракет?
"▪️Абсолютна більшість компонентів у російській зброї вироблена американськими компаніями - 74%."
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14.12.2023 12:07 Ответить
 
 