Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс

В месяц Российская Федерация может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа.

Об этом на Рижском форуме безопасности заявил государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно", - отметил Гаррисонс.

По его словам, можно увеличить количество солдат, но требуется вооружение, танки и другие образцы техники. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз может с этим справиться, как и раньше.

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