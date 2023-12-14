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Пограничники вступили в Сумской области в бой с вражеской ДРГ. Россияне отступили
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Наряд пограничников обнаружил вражескую ДРГ и открыл по диверсантам огонь на поражение.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.
"В минувшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, продвигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.
На место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также привлекли артиллерийский и минометный расчет.
"В результате боя оккупанты отошли, потери врага уточняются", - подытожили в ГПСУ.
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Amber
показать весь комментарий14.12.2023 11:24 Ответить Мне нравится 0
Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий14.12.2023 12:52 Ответить Мне нравится 0
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