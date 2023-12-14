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Пограничники вступили в Сумской области в бой с вражеской ДРГ. Россияне отступили

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

держприкордонслужба

Наряд пограничников обнаружил вражескую ДРГ и открыл по диверсантам огонь на поражение.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"В минувшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, продвигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны. Также привлекли артиллерийский и минометный расчет.

"В результате боя оккупанты отошли, потери врага уточняются", - подытожили в ГПСУ.

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Бийте гадів кацапських на нашій території , щоби не шастали по чужому. 😠
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14.12.2023 11:24 Ответить
Чи не варто владі перекинути екіпірованих за вищим разрядом зброєю, дронами прикордонників, поліцію, що полюють на ухилянтів, із західних кордонів України на Сумщину, Чернігівщину, де активізувались рашистські ДРГ, які вбивають громадян України?
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14.12.2023 12:52 Ответить
 
 