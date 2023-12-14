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Орбан: Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Венгерский премьер Виктор Орбан снова заявил, что вести переговоры о членстве Украины в ЕС пока нет причины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам, прибыв на саммит Европейского Союза.
"Расширение – не теоретический вопрос. Расширение – это законодательно обоснованный процесс, основанный на заслугах, содержащий условия. Мы установили семь условий и даже оценка Европейской комиссии – три из семи – это не выполнено. Поэтому нет причины вести переговоры о членстве Украины сейчас ", – сказал он.
Топ комментарии
+20 Yuri I 0e5ec1af
показать весь комментарий14.12.2023 11:09
+18 иван пивень
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+16 Vaaleikumassalam
показать весь комментарий14.12.2023 11:06
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Це основа підтримки Орбана "в народі".
ця ************* циганва давно заслужила на смачний копняк під сраку з ЄС та НАТО
Україну до ЄС приймуть і без вказівок Орбана
Угорщина скільки має недоліків, себе не помічає а лізе вказувати іншій країні
Це Брюссель має вирішувати а не Будапешт
Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії - три з семи - це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз
Роберта Мецола
Україна виконала необхідні умови
Хто бреше?
Запропоновані поправки, зокрема, допоможуть позбутися ситуацій, які постійно повторюються на останніх самітах ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажує інші країни та блокує виділення допомоги Україні та початок переговорів про вступ країни до ЄС, використовуючи своє право вето з обох питань.
Новий проект реформи ЄС пропонує кардинально скоротити кількість питань, що підпадають під принцип «одностайності», а також призначити президента Єврокомісії в Європарламенті, скоротити кількість єврокомісарів і навіть створити загальноєвропейську армію.
Незважаючи на те, що процес реформи можна вважати запущеним після голосування, йому доведеться пройти ще як мінімум шість етапів, які розтягнуться на кілька років.
Зустрічна пропозиція: давайте угорщина пройде переатестацію на ті самі 7 умов, щоб по чесному)
(4) боротьба з відмиванням коштів
Правки лозинского не убралия, Набу ограничен и дальше по функционалу.
(5) втілення антиолігархічного закону
Даже не принималось ничего.
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
3 Канала Прямый, 5й, Екмпрессо