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Новости За рубежом
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Венгрия (1550) членство в ЕС (778) Виктор Орбан (228)

Орбан: Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Венгерский премьер Виктор Орбан снова заявил, что вести переговоры о членстве Украины в ЕС пока нет причины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам, прибыв на саммит Европейского Союза.

"Расширение – не теоретический вопрос. Расширение – это законодательно обоснованный процесс, основанный на заслугах, содержащий условия. Мы установили семь условий и даже оценка Европейской комиссии – три из семи – это не выполнено. Поэтому нет причины вести переговоры о членстве Украины сейчас ", – сказал он.

Читайте: Евросоюз – не "венгерский базар", - премьер Бельгии Де Кроо резко ответил на заявления Орбана
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Топ комментарии
+20
"який заснований на заслугах"

ця ************* циганва давно заслужила на смачний копняк під сраку з ЄС та НАТО
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14.12.2023 11:09
+18
вже тошно від сморіду цієї жаби... таке мале і таке смердюче
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14.12.2023 11:09
+16
він звичайно мудак але треба нашим падлюкам при владі якось полегшувати життя українцям
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14.12.2023 11:06
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він звичайно мудак але треба нашим падлюкам при владі якось полегшувати життя українцям
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14.12.2023 11:06 Ответить
- Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан Жак Руссо? Марк Аврелий?
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14.12.2023 11:23 Ответить
До чого ж тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу @аволоч не зупинити?Тут у нього напевно багато чого і продажна політична проституція,і шантаж, мародерство на війні без честі, і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде ним робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців з нього аж пре і Світ це бачить, і мовчить, і терпить? ЧОМУ??? Як з таким @айном можна бути в одній організації , тим більше у військовій-НАТО?
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14.12.2023 13:15 Ответить
Орбан-під#р, не більше ,але й не менше.
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14.12.2023 13:23 Ответить
Угорщина боється конкуренції з українськими аграріями.
Це основа підтримки Орбана "в народі".
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14.12.2023 11:08 Ответить
Які аграріі,яка економіка.Південь окупований,мале фермерство вбито суч владою ще про короні.
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14.12.2023 11:11 Ответить
Зрозумів-би якщо Німеччина чи Франція качали-б цю тему. А так хто такий Орбан в ЄС, чи й ні перець...
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14.12.2023 11:08 Ответить
"який заснований на заслугах"

ця ************* циганва давно заслужила на смачний копняк під сраку з ЄС та НАТО
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14.12.2023 11:09 Ответить
вже тошно від сморіду цієї жаби... таке мале і таке смердюче
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14.12.2023 11:09 Ответить
Ни х.я себе мале, кил. под 150 весит
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14.12.2023 11:35 Ответить
Угорський народний танець.
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14.12.2023 11:10 Ответить
Старушенція Європа вже остаточно в комі.
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14.12.2023 11:10 Ответить
Ну не має слів путінська мразотна жаба.
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14.12.2023 11:11 Ответить
Орган має Європу в різних позах. А вона тільки крехче.
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14.12.2023 11:14 Ответить
крехчемо мы. Европе по х*
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14.12.2023 16:54 Ответить
Цікаво, як ті ****** самі спромоглись виконати всі пункти
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14.12.2023 11:15 Ответить
Бере, як завжди. Зеленскіє вже так все виконали і перевиконали, що ЄС потрібно реформувати, щоб досягти всієї ширини Зельоної глибини. Тому в цього мадяропуйла нема причин таке казати. Чи має?
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14.12.2023 11:16 Ответить
От підор прокацаплений! Ти підарюга краще скажи за що тобі заблокували гроші ЄС?!
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14.12.2023 11:42 Ответить
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14.12.2023 15:36 Ответить
Він внутрі, тому має право на все це знущання. Зеленський провалив інтеграцію України до НАТО і ЄС, виконавши волю своїх виборців, які хотіли відпочити від війни, хотьпоржать і домовитися десь посередині з путіним, щоб їздить до Москви торгувати дупою.
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14.12.2023 11:51 Ответить
Якби на москалів перло таке опудало, вже давно або б чайку з полонієм випив би, або десь би "самонаїбнувся". Але ми ж не такі.
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14.12.2023 12:28 Ответить
а ты ***** не виконав умови,що б получити мильярди от ЄС
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14.12.2023 12:37 Ответить
ЛОФАС...
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14.12.2023 12:45 Ответить
колись був цікавий проект Литва, Польша,Украіна і не памятаю хто там ще, но головне без мадьяр,ЕС потребуе,конче потребуе перефарматування.
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14.12.2023 13:10 Ответить
У путіна сосни.
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14.12.2023 13:16 Ответить
Європа має дати відсіч цьому тупому шантажисту, щоб іншим не кортіло.
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14.12.2023 13:36 Ответить
Украина не выполнила главное условия не поставила тебя с сияртой и зауральскими цыганами раком и не вы...ла в сраку.....
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14.12.2023 13:49 Ответить
Якесь падло в ЄС напередодні розблокувало 10 млрд євро для мадяр - як наслідок, прокацаплений ******* Орбан тепер висирається по повній і на нас, і на лохів з ЄС.
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14.12.2023 14:01 Ответить
Посадить Орбана на голодный паёк и заткнётся. Пусть у Путина деньги просит!
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14.12.2023 14:12 Ответить
Бл..дь да скажіть вже йому, що ми готові скласти зброю після превентивного ядерного удару по будапешту зі сторони рашки. Інакше не буде.
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14.12.2023 14:59 Ответить
Забудьте про членство в ЕС и про финпомошь ЕС. Орбан всегда придумает новые поводы чтобы заблокировать. Сам принциип голосования в ЕС конценсусом а не большинство-делает нереальным вступление Украины в ЕС. Даже если Украина выполнит все ребования Орбана и отдаст Венгрии часть своей территории-он их примет но НЕ ПРОГОЛОСУЕТ за членство Украины в ЕС. Ем уболее выгодно иметь особые отношения с РФ и дешевый нефтегаз от РФ
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14.12.2023 15:26 Ответить
Ой у вас все так погано ...ви мабуть помилилися в 19р.? зеленське чмо не всить на кріслі стільки скільки хоче, прийде другий Президент і все буде Україна !!!
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14.12.2023 21:14 Ответить
Найкращою умовою для членства в ЄС буде приєднання мадярстану до Закарпатської області і деорбанізація нових територій.
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14.12.2023 15:33 Ответить
В відповідних умовах, ОСТАННІЙ патрон залишають собі. Орбан має потурбуватися, щоб не настав той час безвиході для України, коли той самий ОСТАННІЙ, не відчув на своїй продажній шкурі. Україна зараз захищає окрім себе не так Німеччину або Францію, як Угорщину. І Воно має пам'ятати про це кожну хвилину, або СЮРПРИЗ ніхто не відміняв, як благодарність за всі його турботи про європейські справи, за які найкраща молодь гинула з Майдану-2014.
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14.12.2023 17:36 Ответить
Не Україна захищає Угорщину від пуйла, а орбан своєю прокремлівською політикою. Те падло ше й Євросоюз потихеньку зсередини розвалює.
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14.12.2023 17:46 Ответить
І чим тоді від пуйла будемо відрізнятися? Чи вам просто побалакати та показати нашу українську "силу"?
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14.12.2023 17:42 Ответить
..ця торба з дустом орбан + міль кремлівська, таки роблять те шо хочуть, бо ЄС хоче те саме , Українську колонію , недалекоглядна західна політика це те шо кремлю треба,Захід зруйнує себе сам
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14.12.2023 15:46 Ответить
Бажаю того щоб Україна після прийому в ЄС та НАТО зробила цій вдосконалій європейській країні під назвою Угорщина «козячу морду». Орбан запомятай - українці дуже довго помʼятають і не прощають публічні образи. Це наша національна риса характеру. І нічого з цим не поробиш
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14.12.2023 15:59 Ответить
Думаю, що це - не той випадок, коли Орбан і представник України будуть в ЄС з одним статусом, швидше ЄС розвалиться, не витримавши орбанів.
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14.12.2023 17:40 Ответить
Ця потвора кожного дня щось про Україну розповідає
Україну до ЄС приймуть і без вказівок Орбана
Угорщина скільки має недоліків, себе не помічає а лізе вказувати іншій країні
Це Брюссель має вирішувати а не Будапешт
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14.12.2023 16:24 Ответить
Та коли ж ти,падло,вже здохнеш?
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14.12.2023 16:26 Ответить
Орбан
Ми встановили сім умов і навіть оцінка Європейської комісії - три з семи - це не виконано. Тому немає причини вести переговори про членство України зараз

Роберта Мецола
Україна виконала необхідні умови

Хто бреше?
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14.12.2023 17:14 Ответить
Зинка
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14.12.2023 18:34 Ответить
Та забить калёный прут в пасть и анал этой усцатой полуцыганской гниде. Чем вообще наши спецслужбы занимаются?
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14.12.2023 17:41 Ответить
Почему это лайно такое смердяче? Ответ очевиден.Вся Венгрия такая из-за того,что её экономика функционирует на советский манер.Там нет товара для выхода на рынок и цыганская ментальность. Когда были в составе стран СЭВ,то их продукция была для внутреннего потребления.Обдурив бюрократический доверчивый ЕС, сначала вступив в НАТО,получив инвестиции для раскрутки, а своё производства исчезло из-за не конкурентной способности.Раньше и при том значительно чем страны Балкан вступили в ЕС и до сих у них форинт,а не евро.,За милостеней с протянутой рукой,которую легче получить от рф и загнать себя в рабство,чем просить и ждать её у ЕС.Они безмозглые и такой подход их ставит в постоянно в статическое положение,получая долгострои от рф и невыполненные договоры (с целью получения бабла для власти), а деньги ЕС только для поддержания штанов.(проедание). Лайно збільшується,і стало смердить на всю Європу.
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14.12.2023 18:21 Ответить
Пора украинским болельщикам модернизировать известную песню ла-ла-ла-ла...
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14.12.2023 18:33 Ответить
жаба.
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14.12.2023 18:33 Ответить
Можливо ми й не виконали всіх умов. Головне, як на мене, кончені угорці виконали більше, ніж потрібно, умов, щоб їх виперли з Євросоюзу як мінімум на років 20.
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14.12.2023 19:04 Ответить
Чому так: як тільки рило непривітне,так і людина лайно
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14.12.2023 19:06 Ответить
Перш за все Україні потрібно виставити рахунок Угорщині - "европейській" державі, хоча б мільярдій 20 евро по мінімуму, за послуги по безбеці і теріторальній цілісності, тому що якщо б не Україна вони та інші прикордонні держави піддалися агресії з боку РФ і заплатили б вже не грошами, а життями і скоріш за все теріторією тому що ні американці ні німці воювати з РФ за когось не будуть - це вже зрозуміло. І подивимося як вони заплатять? , якщо вони европейська країна і по друге - Україна - унікальна країна, яка знищила третій ядерний потенціал в Світі бувшого СРСР націленого на Захід, звісно Угорщина це не Захід, і від них ні чого не потрібно, хай віддадуть борг Україні хоча б 20 мільрдів евро за свою теріторальну цілісність, а питання в іншоме, де компенсація Україні за знещення 1,5 тис. ядерних боеголовок націлених на Захід?- перероблена ЯЗ в паливо для АЕС - це побічний продукт, а не компенсація і 4 мільрда долл. хай по нинішньому курсу 10 мільярдів це замало , тому що собівартість іх тількі буде 200 мільярдів,а риночна ціта - трильони, тому це Україні, а не Угорщині Захід повинен був запропонувати стати членом НАТО і ЕС, тому що Україна за цей "квиток" заплатила , а віддали його іншим країнам - вкрали, тому такі країни як Угорщина не мають права ставити умови по вступу України до ЕС, а хай заплатять Україні кошти. Та виникає питання до україньскої влати чому до цього часу не виставлені рахунки за знищену ЯЗ і беспеку і теріторіальну цілісність ЕС , а можливо і Тайваню? питання риторичне, тому що Захід швидко перекриє "українській" владі і "еліті " доступ до вкрадених активів з України . Тому всі країни не спішать допомогати , не говорячі вже про гарантії, а запаслися поп-корном і дивляця, що буде далі.
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14.12.2023 19:07 Ответить
Наприкінці грудня більшість депутатів Європарламенту проголосували за початок реформи основоположних принципів Європейського Союзу. Суть змін полягає в тому, щоб зробити ЄС швидшим у прийнятті рішень і менш залежним від позиції однієї окремої країни.

Запропоновані поправки, зокрема, допоможуть позбутися ситуацій, які постійно повторюються на останніх самітах ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажує інші країни та блокує виділення допомоги Україні та початок переговорів про вступ країни до ЄС, використовуючи своє право вето з обох питань.

Новий проект реформи ЄС пропонує кардинально скоротити кількість питань, що підпадають під принцип «одностайності», а також призначити президента Єврокомісії в Європарламенті, скоротити кількість єврокомісарів і навіть створити загальноєвропейську армію.

Незважаючи на те, що процес реформи можна вважати запущеним після голосування, йому доведеться пройти ще як мінімум шість етапів, які розтягнуться на кілька років.
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14.12.2023 19:51 Ответить
орбан - крутий дядько . Єдиний на весь ЄС побачив, що Україна не підпадає під всі критерії.

Зустрічна пропозиція: давайте угорщина пройде переатестацію на ті самі 7 умов, щоб по чесному)
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14.12.2023 20:07 Ответить
Я так понимаю он про эти пункты, таки не выполнили.
(4) боротьба з відмиванням коштів
Правки лозинского не убралия, Набу ограничен и дальше по функционалу.
(5) втілення антиолігархічного закону
Даже не принималось ничего.
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
3 Канала Прямый, 5й, Екмпрессо
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14.12.2023 20:12 Ответить
 
 