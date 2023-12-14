Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Организация US Ukrainian Activists (USUA) обратилась к представителям Украинской громады в США и неравнодушным американским гражданам, чтобы они призвали сенаторов и конгрессменов в своих округах как можно скорее принять помощь Украине.
Об этом рассказала президент USUA Надежда Шапоринская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы разместили призывы в социальных сетях и обратились к людям через разные группы, чтобы они связались со своими сенаторами и конгрессменами и призвали их как можно скорее принять пакет с дополнительным финансированием для поддержки Украины", - отметила глава USUA.
Она отметила, что с этой целью активисты также распространили ссылку на контактную информацию законодателей, чтобы люди связывались с ними удобным способом.
Кроме того, Шапоринская сообщила, что во время визита Президента Украины в Конгресс во вторник организация USUA приняла участие в проведении митинга возле Капитолия с призывами поддержать Украину. На одном из плакатов активисты написали: "Отказ голосования за Украину равен голосованию за Путина и голосованию против США".
Пожалуйста, подождите...
Проти якої саме зброї виступали республіканці?
до знайденої на смітнику вони ніц не мають, отже залишилося знайти підхожий смітник зі зброєю
тільки й усього
Можете якусь конкретику надати?
Пустопорожньої балаканини тут вистачає.
хто ж оці підори-сенатори та підори-конгресмени? від якої саме вони партії балотувалися до Конгресу?
ще буває якась конкрентніша конкретика?
Проти надання якої саме зброї республіканці?
будь-яка американська зброя (тобто вся без винятку) має бути схвалена Конгресом, щоби мати змогу потрапити в Україну
коли республіканці розпочали цю гру в блокування, вони чітко та ясно бачили, до чого це може призвести в перебігу бойових дій на українському твд
зауважте, мені байдуже до "республіканської моралі" чи "республіканської політики" - судять за результатом, результат - від'ємний, результат - гра республіканців на боці кацапів, рзультат - суттєве послаблення здатності України чинити опір кацапам
а чи саме ці республіканці палкі прихильники кремлівського агента трампа, чи вони дисципліновані йолопи, які лише виконували наказ згори - це не має жодного значення
Хто такі "ліві", які є латентними ворогами Західної цивілізації і США? Чим "ліві" відрізняються від лібералів (з якими їх часто плутають)?
https://www.youtube.com/watch?v=vg9jCU5VGRE&ab_channel=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
якої Вам іще більшості треба?
здається, останнім справжнім республіканецем був Джон МакКейн, але він на жаль уже не жиє довший час
ок, хай мої фантазії Вас не турбують
бажаю Вам міцного сну з трампом під подушкою)
А ваш мозок нехай не переобтяжує себе знанням про те що торік не було використано та "згоріли" 2,1$ млрд. (а республіканці вимагали надати на них озброєння та ********** Україні).
Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire
А станом на зараз лишаються невикористаними десь 4,5$ млрд. з ADP...
республіканці
запропонували лендліз до перемоги,
запити адміністрації на Україну збільшували
внесли поправку подовжити лендліз
демократи+адміністрація
зменшили терміни лендлізу до 1 жовтня 2023
не надали лендліз
не використали 1.6млрд PDA в 2022
не надали 6.2млрд PDA в 2023, і кажуть шо гроші закінчились
не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік, вчора оборонний бюджет прийняли, де тільки 300млн на допомогу
8 республіканців+ демократи зняли попереднього спікера - за те що поставив на голосування допомогу Україні
запросили 110млрд в цілому, де тільки половина Україні
а на зброю (якщо інформація вірна) за PDA тільки 25млрд, сумісно на Україну+Ізраіль
Ізраіль потрібно 14млрд
в залишку залишется 11млрд, менше 1млрд в місяць, та менше чим було в 2023 році
який очікується результат з такою допомогою?
Адже наші діаспоряни також виборці, а голос свого виборця є головним мотиватором у діях конгресмена.