РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14215 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 693 26
помощь (6185) США (23212)

Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

діаспора

Организация US Ukrainian Activists (USUA) обратилась к представителям Украинской громады в США и неравнодушным американским гражданам, чтобы они призвали сенаторов и конгрессменов в своих округах как можно скорее принять помощь Украине.

Об этом рассказала президент USUA Надежда Шапоринская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы разместили призывы в социальных сетях и обратились к людям через разные группы, чтобы они связались со своими сенаторами и конгрессменами и призвали их как можно скорее принять пакет с дополнительным финансированием для поддержки Украины", - отметила глава USUA.

Читайте также: Конгресс США идет на зимние каникулы, не приняв помощь Украине

Она отметила, что с этой целью активисты также распространили ссылку на контактную информацию законодателей, чтобы люди связывались с ними удобным способом.

Кроме того, Шапоринская сообщила, что во время визита Президента Украины в Конгресс во вторник организация USUA приняла участие в проведении митинга возле Капитолия с призывами поддержать Украину. На одном из плакатов активисты написали: "Отказ голосования за Украину равен голосованию за Путина и голосованию против США".

Также читайте: На помощь Украине остался $1 млрд, - Белый дом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
кількість українців та осіб українського походження у Сполучених Штатах Америки становить близько 976 314 осіб.. ??????? так тій свиноматці маркаровій треба не генделики будувати а працювати і з цими людьми
показать весь комментарий
14.12.2023 11:08
+2
як тоді пояснити, наступне

республіканці
запропонували лендліз до перемоги,
запити адміністрації на Україну збільшували
внесли поправку подовжити лендліз

демократи+адміністрація
зменшили терміни лендлізу до 1 жовтня 2023
не надали лендліз
не використали 1.6млрд PDA в 2022
не надали 6.2млрд PDA в 2023, і кажуть шо гроші закінчились
не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік, вчора оборонний бюджет прийняли, де тільки 300млн на допомогу
8 республіканців+ демократи зняли попереднього спікера - за те що поставив на голосування допомогу Україні

запросили 110млрд в цілому, де тільки половина Україні
а на зброю (якщо інформація вірна) за PDA тільки 25млрд, сумісно на Україну+Ізраіль
Ізраіль потрібно 14млрд
в залишку залишется 11млрд, менше 1млрд в місяць, та менше чим було в 2023 році
який очікується результат з такою допомогою?
показать весь комментарий
14.12.2023 12:04
+1
Та й не турбують ваші фантазії, особливо про Трампа під подушкою та "поганих" республіканців.

А ваш мозок нехай не переобтяжує себе знанням про те що торік не було використано та "згоріли" 2,1$ млрд. (а республіканці вимагали надати на них озброєння та ********** Україні).
Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire

А станом на зараз лишаються невикористаними десь 4,5$ млрд. з ADP...
показать весь комментарий
14.12.2023 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кількість українців та осіб українського походження у Сполучених Штатах Америки становить близько 976 314 осіб.. ??????? так тій свиноматці маркаровій треба не генделики будувати а працювати і з цими людьми
показать весь комментарий
14.12.2023 11:08 Ответить
У Маркарової є з ким працювати крім українців.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:14 Ответить
Ця "рестораторша" є креатурою Єрмака, та є завзятою шанувальницею демпартії, а наші діаспоряни здебільшого є прихильниками республіканців - вони й так за надання зброї Україні.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:16 Ответить
а сами "республіканці" (прости Господи!) є прихильниками НЕнадання зброї Україні - отак воно буває)
показать весь комментарий
14.12.2023 11:20 Ответить
Всі узагальнення помилкові.
Проти якої саме зброї виступали республіканці?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:25 Ответить
проти тої, що коштує грошей у бюджеті США

до знайденої на смітнику вони ніц не мають, отже залишилося знайти підхожий смітник зі зброєю

тільки й усього
показать весь комментарий
14.12.2023 11:46 Ответить
Геть уся зброя "коштує грошей у бюджеті США"
Можете якусь конкретику надати?
Пустопорожньої балаканини тут вистачає.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:52 Ответить
конкретика: 61 млрд баксів допомоги Україні (зі зброєю включно, авжеж) заблоковано саме республіканцями в Сенаті та Палаті Представників США

хто ж оці підори-сенатори та підори-конгресмени? від якої саме вони партії балотувалися до Конгресу?

ще буває якась конкрентніша конкретика?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:56 Ответить
Чому воно заблоковано, і чому ви кажете лише про гроші Україні якщо воно йде пакетом з іншими?
Проти надання якої саме зброї республіканці?
показать весь комментарий
14.12.2023 12:01 Ответить
заблоковано воно тому, що Ваші республіканці бачили в носі Україну, в пакеті чи без пакету, тушкою чи флячками

будь-яка американська зброя (тобто вся без винятку) має бути схвалена Конгресом, щоби мати змогу потрапити в Україну

коли республіканці розпочали цю гру в блокування, вони чітко та ясно бачили, до чого це може призвести в перебігу бойових дій на українському твд

зауважте, мені байдуже до "республіканської моралі" чи "республіканської політики" - судять за результатом, результат - від'ємний, результат - гра республіканців на боці кацапів, рзультат - суттєве послаблення здатності України чинити опір кацапам

а чи саме ці республіканці палкі прихильники кремлівського агента трампа, чи вони дисципліновані йолопи, які лише виконували наказ згори - це не має жодного значення
показать весь комментарий
14.12.2023 12:18 Ответить
Заблоковано фінансовий пакет поданий Держдепом від Байдена, в якому, крім грошей на допомогу Україні (не розписаних за статтями призначення, як вимагають республіканці), є ще і інші отримувачі грошей. Крім того, демократів примушують "ліві" виборці не включати у законопроект вимогу республіканців, стосовно наведення ладу на кордоні США та в іміграційній політиці.
Хто такі "ліві", які є латентними ворогами Західної цивілізації і США? Чим "ліві" відрізняються від лібералів (з якими їх часто плутають)?
https://www.youtube.com/watch?v=vg9jCU5VGRE&ab_channel=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
показать весь комментарий
14.12.2023 12:38 Ответить
Ви помиляєтесь. За ненадання виступають трампісти - прихильники MAGA та пропутінська діаспора. Більшість республіканців на боці України.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:32 Ответить
більшість республіканців тягнуть руці за трампа

якої Вам іще більшості треба?

здається, останнім справжнім республіканецем був Джон МакКейн, але він на жаль уже не жиє довший час
показать весь комментарий
14.12.2023 11:48 Ответить
Вам з чиїх слів все це здається?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:53 Ответить
це "здається" - не зі слів, тим більше не з чужих, оце й є те, що зветься працею власних мізків, так зрозуміло?
показать весь комментарий
14.12.2023 11:59 Ответить
Ви все це самі видумали та нафантазували? Ото ваші мізки напрацювалися...
показать весь комментарий
14.12.2023 12:02 Ответить
а що "видумали" Ви, гадаючи що я щось "видумав"?

ок, хай мої фантазії Вас не турбують

бажаю Вам міцного сну з трампом під подушкою)
показать весь комментарий
14.12.2023 12:08 Ответить
Та й не турбують ваші фантазії, особливо про Трампа під подушкою та "поганих" республіканців.

А ваш мозок нехай не переобтяжує себе знанням про те що торік не було використано та "згоріли" 2,1$ млрд. (а республіканці вимагали надати на них озброєння та ********** Україні).
Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire

А станом на зараз лишаються невикористаними десь 4,5$ млрд. з ADP...
показать весь комментарий
14.12.2023 12:22 Ответить
як тоді пояснити, наступне

республіканці
запропонували лендліз до перемоги,
запити адміністрації на Україну збільшували
внесли поправку подовжити лендліз

демократи+адміністрація
зменшили терміни лендлізу до 1 жовтня 2023
не надали лендліз
не використали 1.6млрд PDA в 2022
не надали 6.2млрд PDA в 2023, і кажуть шо гроші закінчились
не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік, вчора оборонний бюджет прийняли, де тільки 300млн на допомогу
8 республіканців+ демократи зняли попереднього спікера - за те що поставив на голосування допомогу Україні

запросили 110млрд в цілому, де тільки половина Україні
а на зброю (якщо інформація вірна) за PDA тільки 25млрд, сумісно на Україну+Ізраіль
Ізраіль потрібно 14млрд
в залишку залишется 11млрд, менше 1млрд в місяць, та менше чим було в 2023 році
який очікується результат з такою допомогою?
показать весь комментарий
14.12.2023 12:04 Ответить
Чи відомо нашим дипломатам в США, скільки діаспорян звернулося до своїх конгресменів з проханням допомогти Україні, проголосувати за прийняття відповідних рішень?
Адже наші діаспоряни також виборці, а голос свого виборця є головним мотиватором у діях конгресмена.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:26 Ответить
Нашим дипломатам у США відомо лише те що треба виконувати накази Єрмака.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:29 Ответить
Молодці US Ukrainian Activists (USUA)! Це варто робити постійно, а українськім дипломатам у США обовʼязково приймати участь, ефективно і всебічно допомагати US Ukrainian Activists (USUA) та всім аналогічним організаціям народної дипломатії в проведенні таких заходів в межах, дозволених законами США. Не помічати корисну діяльність друзів і прихильників допомоги Українї - груба помилка української дипломатії.
показать весь комментарий
14.12.2023 11:19 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 11:20 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 11:31 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 11:33 Ответить
раніше треба було всіратися
показать весь комментарий
14.12.2023 13:30 Ответить
 
 