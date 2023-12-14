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Новости За рубежом
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Венгрия (1550) путин (29871) Евросоюз (15905)

Венгрия - троянский конь Путина, в ЕС "сыты по горло" ее поведением, - высокопоставленное должностное лицо ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Высокопоставленное должностное лицо Евросоюза, комментируя блокирование Венгрией важных решений по началу переговоров о членстве Украины и выделении ей 50 миллиардов евро помощи, признался, что страны-члены ЕС "сыты по горло" поведением власти Венгрии.

Об этом заявило европейское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, представляющем жизненно важный интерес для ЕС", - отметил он.

Европейский чиновник отметил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", - подчеркнул он.

Читайте: Еврокомиссия решила разблокировать 10 миллиардов евро для Венгрии, - Guardian

В то же время он отметил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС".

"Но подавляющее большинство стран-членов все равно будет на вашей стороне", - добавил чиновник.
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Топ комментарии
+21
женіть цю вушиву мадярію з ЕС !!!
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14.12.2023 11:12
+11
Як тільки в ЄС почнуть ставити питання прро виключення Угорщини з ЄС - мадьяри самі знесуть того підара.
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14.12.2023 11:18
+11
Орбан обожнює брудні кацапські гроші , які постійно отримує від
головного терориста в світі , ху@ла ,
це все , що потрібно знати Європейцям , щоби цього щура турнути із ЄС !!
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14.12.2023 11:46
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женіть цю вушиву мадярію з ЕС !!!
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14.12.2023 11:12 Ответить
ситі по горло?
а ще є "ситі по ніс" та "ситі по макушку"
ах уж єта європейська толерантность...
В кожній самій найгіршій ситуації
може бути ще гірше
Одна страна Угорщина - один путь ЄС
А якби таких стран було 2,3,...- пуця взяв би ЄС з його золотішком без бою
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14.12.2023 11:35 Ответить
ти проходив мовні курси чи поліглот від народження?
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14.12.2023 12:56 Ответить
любой госконец с дєтства академик
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14.12.2023 13:28 Ответить
пекельні борошна та підлога країни за рискою зубожіння: будь-який держкінець чи улюблений тобою?
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14.12.2023 13:45 Ответить
кацап? чи штучний кацап без мозгов?
"пекельні борошна та підлога країни за рискою зубожіння" - це шедевр
... аааа... ипа-ть - кацап и гуглъ переводчик
"адские муки и пол страны по чертой бедности"
*
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14.12.2023 13:58 Ответить
з мови зняв поліглоте та влучно, що стріли із цибулі Робін Гуда.
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14.12.2023 14:01 Ответить
фарион? здрастэ мнє забор покрастє
"Жива розмовна мова українського народу" - це нє для фарионов
для фарионов - сидіти в теплих унівєрсітєтах і умнічати
як не згадати Тараса Григоровича Шевченка
"отак хильне горілочки с брюловим в застінках пєтербурської акадєміі
і умнічає про тяжку долю українського кріпацтва"
інтєлігенція - кулі
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14.12.2023 14:16 Ответить
твоє мовне каліцтво та сюрстремінг в макітрі- продемонстровано для усіх зацікавлених... Не затримую, спілкуйся із держкінцями скацапленими у звичній тобі манері- через ОПу. ===>>>
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14.12.2023 14:41 Ответить
погоджуюся - це зручно присмоктатися як ти до державних грошей університету
під лозунгом "страсній борец за чістоту української мови"
я таких зустрічав сотнями
той же яник чи азарич намагалися вивчити мову лише із за грошей
*
якщо ти такий борєц - стань Новим Сковородою
звільнися з тепленької роботи - і йди у села - проповідуй "чистоту мови"
твої "скацаплені" пошлють ***** за фаріон - в опу
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14.12.2023 15:55 Ответить
До чого ж тут якийсь закон, чи то про мову, чи ще про щось, що прийме Україна із забаганок орбана?? Так цю ворожу @аволоч не зупинити?Тут у нього напевно багато чого і продажна політична проституція,і шантаж, мародерство на війні без честі, і совісті, путінське бабло, обіцяне Закарпаття після путінської перемоги, все буде ним робитись для ослаблення, падіння, знищення України, ненависть до українців з нього аж пре і Світ це бачить, і мовчить, і терпить? ЧОМУ??? Як з таким @айном можна бути в одній організації , тим більше у військовій-НАТО?
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14.12.2023 11:39 Ответить
Скоріш за все не кінь а тупий осел.
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14.12.2023 11:14 Ответить
на нашому боці - це коли буде зброя і фінансування. а поки що це "потужні заяви" не більше
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14.12.2023 11:15 Ответить
Довго же вони до цього йшли..
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14.12.2023 11:17 Ответить
тупой трындеж. Могу поспорить что орбан опять их нагнет
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14.12.2023 16:50 Ответить
Як тільки в ЄС почнуть ставити питання прро виключення Угорщини з ЄС - мадьяри самі знесуть того підара.
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14.12.2023 11:18 Ответить
Якого це дива? Не знесуть.
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14.12.2023 12:07 Ответить
интересно, если венгрию попереть из ЕС, насколько бістро мадяри нашампурят орбана?)))
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14.12.2023 11:21 Ответить
нагуляшать ))
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14.12.2023 11:25 Ответить
Достаточно хотя бы из Шенгена, и тогда венгры сами снесут этого фсбшного *****..а
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14.12.2023 11:36 Ответить
У високопосадовця є ім'я? З тієї самої опери, що баба Валя казала.
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14.12.2023 11:27 Ответить
И пролазите же сюда,собаки кацапские.
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14.12.2023 11:45 Ответить
Орбан обожнює брудні кацапські гроші , які постійно отримує від
головного терориста в світі , ху@ла ,
це все , що потрібно знати Європейцям , щоби цього щура турнути із ЄС !!
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14.12.2023 11:46 Ответить
Не існує механізмів того, як "турнути" когось з ЄС.
Дурнуватий Захід їх не передбачив, чим заздалегідь зробив і ЄС, і НАТО (ОБСЄ тощо) нездатними до дії під час міжнародної напруги установами.
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14.12.2023 12:10 Ответить
Знайдуть механізми , прийнявши новий закон більшістю голосів,
як таких виродків позбутися в ЄС ,
звісно , якщо буде на то політична воля 😠
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14.12.2023 12:42 Ответить
Самі ці правила придумали, самі можуть змінити
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14.12.2023 13:50 Ответить
сыты по горло ,а деньги дают
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14.12.2023 11:50 Ответить
Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии
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14.12.2023 11:51 Ответить
Та начебто вже передумали?
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14.12.2023 12:27 Ответить
Все из-за того что правительство Орбана националистическое, как и PiS. Не толерантные зайчики как западные европейцы. Они всегда будут искать врагов.
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14.12.2023 12:10 Ответить
Какие еще толерантные зайчики, дятел?
Орбан не только блокирует помощь Украине из ЕС, но и в Штатах договаривается, чтобы оттуда тоже не шла помощь Украине. Чисто на Путина работает.
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14.12.2023 12:42 Ответить
Та невже?! Невже ЄС почав підозрювати, що повії пуйла/кремля реально розвалюють Союз зсередини?
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14.12.2023 12:25 Ответить
Пфф, ухахаа. Теплих европейців всіх одразу положили в карман. ***** всіх купив. Навіть через Мексику умудряється срати на кордоні зі США. ЯКщо не знищити кацапів, або ен ослабити бодай до 50% вони візьмуть реванш. Незалежно виганяй не виганяй тих венгрів. Але їх не виженуть і навіть нічого з цим не зроблять.
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14.12.2023 12:33 Ответить
Вони вирішили не нищити, бо то є дешевий сировинний придаток для розвинутих індустріальних країн. На превеликий жаль...
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14.12.2023 13:10 Ответить
"...І ми не побоїмося сказати...". А саме заховалося за анонімність, козел.
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14.12.2023 13:06 Ответить
Мудьяры ********** - члены таежного соза!
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14.12.2023 13:19 Ответить
троянський кінь - це щось сховане або обман,
орбан - мразота, яка не ховається і діє відкрито
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14.12.2023 13:34 Ответить
Йоу... настіки "ситі по горло" шо доводиться "анонімно" про це сповіщати?!
Ще б дулю в кишені орбану показав...
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14.12.2023 14:00 Ответить
 
 