Венгрия - троянский конь Путина, в ЕС "сыты по горло" ее поведением, - высокопоставленное должностное лицо ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Высокопоставленное должностное лицо Евросоюза, комментируя блокирование Венгрией важных решений по началу переговоров о членстве Украины и выделении ей 50 миллиардов евро помощи, признался, что страны-члены ЕС "сыты по горло" поведением власти Венгрии.
Об этом заявило европейское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, представляющем жизненно важный интерес для ЕС", - отметил он.
Европейский чиновник отметил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.
"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", - подчеркнул он.
В то же время он отметил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС".
"Но подавляющее большинство стран-членов все равно будет на вашей стороне", - добавил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
а ще є "ситі по ніс" та "ситі по макушку"
ах уж єта європейська толерантность...
В кожній самій найгіршій ситуації
може бути ще гірше
Одна страна Угорщина - один путь ЄС
А якби таких стран було 2,3,...- пуця взяв би ЄС з його золотішком без бою
"пекельні борошна та підлога країни за рискою зубожіння" - це шедевр
... аааа... ипа-ть - кацап и гуглъ переводчик
"адские муки и пол страны по чертой бедности"
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"Жива розмовна мова українського народу" - це нє для фарионов
для фарионов - сидіти в теплих унівєрсітєтах і умнічати
як не згадати Тараса Григоровича Шевченка
"отак хильне горілочки с брюловим в застінках пєтербурської акадєміі
і умнічає про тяжку долю українського кріпацтва"
інтєлігенція - кулі
під лозунгом "страсній борец за чістоту української мови"
я таких зустрічав сотнями
той же яник чи азарич намагалися вивчити мову лише із за грошей
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якщо ти такий борєц - стань Новим Сковородою
звільнися з тепленької роботи - і йди у села - проповідуй "чистоту мови"
твої "скацаплені" пошлють ***** за фаріон - в опу
Орбан? Ви зараз говорите про людину, якої я не знаю особисто. Але він тимчасовий. Ви ніколи не знаєте, що станеться далі. Розумієте, головна проблема в тому, що коли ви їдете в села, ви бачите, якими є люди. Вони дуже бідні. Не мають доступу до інформації. Це проблема, що в них немає інтернету, а є лише телебачення. Там вони можуть дивитися лише урядову пропаганду. Тож що ви можете очікувати від них?
головного терориста в світі , ху@ла ,
це все , що потрібно знати Європейцям , щоби цього щура турнути із ЄС !!
Дурнуватий Захід їх не передбачив, чим заздалегідь зробив і ЄС, і НАТО (ОБСЄ тощо) нездатними до дії під час міжнародної напруги установами.
як таких виродків позбутися в ЄС ,
звісно , якщо буде на то політична воля 😠
Орбан не только блокирует помощь Украине из ЕС, но и в Штатах договаривается, чтобы оттуда тоже не шла помощь Украине. Чисто на Путина работает.
орбан - мразота, яка не ховається і діє відкрито
Ще б дулю в кишені орбану показав...