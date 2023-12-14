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Новости Война в Украине
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Лидеры ЕС непременно должны договориться о ключевых решениях по Украине, это будет сигналом для США, - премьер Ирландии Варадкар

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

варадкар

Решения лидеров стран Евросоюза по Украине, особенно финансовая поддержка, будут сигналом для США.

Об этом в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза отметил премьер Ирландии Лео Варадкар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Варадкар отметил, что в идеальном варианте ЕС должен принять положительное решение и по многолетней финансовой поддержке для Украины объемом 50 млрд евро, и по началу переговоров о вступлении, но решение о финансировании особенно критическое.

"Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не удержится без поддержки Евросоюза и США… Если бы эта поддержка прекратилась – тогда бы Путин победил, и я даже не хочу представлять последствия для всех нас", – подчеркнул Лео Варадкар.

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Он добавил, что до реального вступления Украины в ЕС может пройти еще много лет, но начать переговоры следует в 2024 году, потому что это будет иметь большое значение для морального духа украинцев.
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Купка сцикливих імпотентів, нездатних навіть ядерку кацапську блокувати та алмазовидобування.
Лише ********* базарні баби.
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14.12.2023 12:06 Ответить
 
 