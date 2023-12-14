Будем работать очень тяжело, чтобы принять положительное решение по Украине, - премьер Нидерландов Рютте

Премьер Нидерландов Марк Рютте отметил важность сегодня принять положительное решение относительно следующего шага о членстве в ЕС для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я и мои коллеги будем работать очень тяжело, чтобы прийти к консенсусу и относительно следующего шага расширения (для Украины), и относительно 50 млрд евро - эти вопросы крайне важны. Мы всегда были способны прийти к единому решению, включая Виктора Орбана, и я надеюсь абсолютно и буду работать вместе со своими коллегами, что мы сможем это сделать", - сказал он журналистам по прибытии на заседание Европейского совета.

Премьер Нидерландов напомнил, что говорил с Орбаном по телефону в эти выходные, и этот диалог продолжается.

"Посмотрим, как далеко мы можем продвинуться. Я думаю, что это крайне важно, чтобы сегодня мы приняли положительное решение о следующем шаге относительно членства для Украины. Во всяком случае, пройдет еще много лет до того, как состоится вступление. Это (принятие решения о начале переговоров) - следующий шаг. Украина работала очень тяжело, чтобы этот следующий шаг произошел во время войны - войны, в которой они борются за нас, за наши ценности, за нашу коллективную безопасность.Также важно, чтобы мы приняли решение по пакету в 50 млрд евро, особенно сейчас, когда в США больше внешней политики, и это решение по Украине было отложено", – добавил Рютте.

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