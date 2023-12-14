РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13989 посетителей онлайн
Новости За рубежом
1 078 2
членство в ЕС (778) Рютте Марк (138)

Будем работать очень тяжело, чтобы принять положительное решение по Украине, - премьер Нидерландов Рютте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рютте

Премьер Нидерландов Марк Рютте отметил важность сегодня принять положительное решение относительно следующего шага о членстве в ЕС для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я и мои коллеги будем работать очень тяжело, чтобы прийти к консенсусу и относительно следующего шага  расширения (для Украины), и относительно 50 млрд евро - эти вопросы крайне важны. Мы всегда были способны прийти к единому решению, включая Виктора Орбана, и я надеюсь абсолютно и буду работать вместе со своими коллегами, что мы сможем это сделать", - сказал он журналистам по прибытии на заседание Европейского совета.

Премьер Нидерландов напомнил, что говорил с Орбаном по телефону в эти выходные, и этот диалог продолжается.

"Посмотрим, как далеко мы можем продвинуться. Я думаю, что это крайне важно, чтобы сегодня мы приняли положительное решение о следующем шаге относительно членства для Украины. Во всяком случае, пройдет еще много лет до того, как состоится вступление. Это (принятие решения о начале переговоров) - следующий шаг. Украина работала очень тяжело, чтобы этот следующий шаг произошел во время войны - войны, в которой они борются за нас, за наши ценности, за нашу коллективную безопасность.Также важно, чтобы мы приняли решение по пакету в 50 млрд евро, особенно сейчас, когда в США больше внешней политики, и это решение по Украине было отложено", – добавил Рютте.

Также читайте: Мы должны принять решение в поддержку Украины, это вопрос доверия к ЕС, - премьер Финляндии Орпо
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Орбаном розмовляють методом кнута та пряника.
показать весь комментарий
14.12.2023 12:17 Ответить
важка праця?
... и в забой отправился парень молодой
показать весь комментарий
14.12.2023 12:27 Ответить
 
 