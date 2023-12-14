Мы должны поддерживать Украину и в вопросе расширения, и в вопросе военной помощи, - Боррель

На заседании Европейского Совета лидеры должны принять решение о поддержке Украины.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько можем, с точки зрения расширения военной и финансовой поддержки", - сказал он.

Боррель сообщил, что намерен проинформировать лидеров о проделанной работе по обязательствам в сфере безопасности для Украины.

"Я буду продолжать просить их понять, и, я уверен, они это понимают, что это вопрос существования, чтобы наша поддержка Украине продолжалась и увеличивалась. Потому что это не только война против Украины, это также о нашей безопасности", - пояснил он.

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По его словам, вопрос расширения "займет большую часть обсуждения".

"Расширение – очень важная внешняя политика (ЕС). Это самые сильные возможности для стабильности, которые мы имеем не только с Украиной, но и с другими кандидатами на Балканах и Кавказе. Поэтому очень важно принять правильное решение", – сказал Боррель.

Кроме того, он выразил надежду, что "получит руководство" по дальнейшему развитию возможностей Мирного фонда для того, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Мы были в Киеве, обсуждали с украинцами. Сейчас – пора получить политическое руководство лидеров Европейского совета", - подчеркнул он.

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