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Новости Война в Украине
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Из-за обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии, увеличилась нагрузка на энергосистему Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

електроенергія

14 декабря из-за непогоды обесточено 225 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 454 населенных пункта.

Об этом сообщили в НЭК "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Из-за повреждений обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах.

Также три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды", - отметили в компании.

Также читайте: В энергосистеме дефицит мощности, привлекается аварийная помощь из Румынии и Польши, - "Укрэнерго"

Лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Экспорт электроэнергии 14 декабря нет. Импорт запланирован в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 3429 МВт-час.
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Через обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії, збільшилося навантаження на енергосистему України Джерело: https://censor.net/ua/n3461547
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знеструмлено 225 населених пунктів Джерело: https://censor.net/ua/n3461547
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Ага. Тобто, чим більше відключають споживачів, тим більше навантаження на енергосистему України. Якийсь парадокс, ви не вважаєте? Логіка є?
Чи нам хтось нагло сцить у очі?
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14.12.2023 14:55 Ответить
уж вечер скоро, а Германа все не...т
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14.12.2023 15:49 Ответить
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14.12.2023 16:36 Ответить
"Уж полночь блізітся, а Гєрмана всьо нєт..." (с)
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14.12.2023 16:37 Ответить
 
 