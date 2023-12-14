Новосформированная дивизия НДС РФ понесла "чрезвычайно большие" потери на Херсонщине, - британская разведка

Сложившаяся 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия НДС РФ понесла "чрезвычайно большие" потери и не выполнила поставленных задач в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского оборонного ведомства.

По информации разведки, в начале декабря 2023 года вновь сформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ РФ, с высокой вероятностью, понесла "чрезвычайно большие" потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Аналитики ссылаются на сообщения, что дивизию плохо поддерживали авиация и артиллерия, в то время как многие военнослужащие, скорее всего, были неопытны.

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"После инцидента российские "военкоры" призвали командующего оперативно-тактической группировкой "Днепр", генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку", – говорится в обзоре.

По словам разведчиков, это удар по репутации Теплинского как "одного из самых способных" российских полевых командиров, также являющегося командующим ВДВ, на войне против Украины.

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