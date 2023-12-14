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Новосформированная дивизия НДС РФ понесла "чрезвычайно большие" потери на Херсонщине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Сложившаяся 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия НДС РФ понесла "чрезвычайно большие" потери и не выполнила поставленных задач в Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского оборонного ведомства.

По информации разведки, в начале декабря 2023 года вновь сформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ РФ, с высокой вероятностью, понесла "чрезвычайно большие" потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Аналитики ссылаются на сообщения, что дивизию плохо поддерживали авиация и артиллерия, в то время как многие военнослужащие, скорее всего, были неопытны.

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"После инцидента российские "военкоры" призвали командующего оперативно-тактической группировкой "Днепр", генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку", – говорится в обзоре.

По словам разведчиков, это удар по репутации Теплинского как "одного из самых способных" российских полевых командиров, также являющегося командующим ВДВ, на войне против Украины.

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Топ комментарии
+14
yake prykre samogubstvo!!!!
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14.12.2023 12:37
+12
*бать ту дівізію..
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14.12.2023 12:43
+11
104-ту дивізію за 3 дні.
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14.12.2023 12:40
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yake prykre samogubstvo!!!!
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14.12.2023 12:37 Ответить
104-ту дивізію за 3 дні.
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14.12.2023 12:40 Ответить
"новосформована дивізія ВДВ" - смішно.

за совєтів півроку вчились на "спеціаліста" або сержанта, та й то ще ті бойці були
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14.12.2023 12:41 Ответить
Oна еще и 'вардейская'))
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14.12.2023 14:41 Ответить
Зате - на ісконно руских землях (2м)
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14.12.2023 12:42 Ответить
Це точно:
"Смс спілкування - ти шо робиш ?
- засипаю.
Без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!"
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14.12.2023 13:43 Ответить
"ісконно", це з під якого коня воно вилізло?
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14.12.2023 14:30 Ответить
*бать ту дівізію..
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14.12.2023 12:43 Ответить
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14.12.2023 12:48 Ответить
)) набираю в парашній розкладці мішане "сок буряка". корректура видає "сок бурята" )))
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14.12.2023 12:54 Ответить
Мразь кацапська повинна здихати ще в утробі своїх самок, щоб не приносити горя іншим народам
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14.12.2023 12:57 Ответить
Все вірно , таким дикунам і мразям , як кацапи , не можна розмножуватись , бо це небезпечно для всього світу 😠
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14.12.2023 13:05 Ответить
Мясо в полоску! 👌
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14.12.2023 13:07 Ответить
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14.12.2023 13:13 Ответить
пьянь в полосочку
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14.12.2023 13:41 Ответить
понесла к Кабздону
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14.12.2023 13:40 Ответить
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14.12.2023 13:47 Ответить
Чесне-пречесне слово - й я не проти в "відставку" Теплинського в мішку... АРХ М
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14.12.2023 13:46 Ответить
Підземно десантні війська параші фонтанірують до габзона.
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14.12.2023 13:49 Ответить
А он и есть один из самых способных российских полевых командиров. Там способность тем выше, чем больше ты угробишь своего народу. Плановая, понимаш, экономика, выделенные ресурсы надо осваивать
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14.12.2023 14:03 Ответить
 
 