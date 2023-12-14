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Новости За рубежом
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Молдова (1686) членство в ЕС (778) Майя Санду (177)

Молдова не изменит курс, даже если саммит ЕС не примет решение о начале переговоров о членстве, - Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санду

Молдова стремится как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС. Но если на саммите в декабре не будет принято соответствующее решение, это никак не повлияет на внешний курс страны.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Так она прокомментировала возможный перенос решения о начале переговоров страны с Европейским Союзом.

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"Полтора года назад все страны-члены Европейского Союза открыли двери Молдове и четко заявили, что она может стать членом ЕС. Начало переговоров - это технический шаг, и мы хотим сделать его как можно скорее. Независимо от того, примут ли это решение на этой неделе, через месяц или через два, наш курс не изменится", - подчеркнула Санду.

Также глава Молдовы отметила, что у власти еще много работы. "Нам нужны институты, которые отвечают европейским стандартам. Мы должны руководить страной по европейскому примеру. Мы должны повысить уровень жизни наших граждан до уровня жизни в Европейском Союзе", - подчеркнула Санду.

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Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Евросовету открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также она рекомендовала на определенных условиях открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной и предоставить статус страны-кандидата Грузии.

В декабре этого года Европейский совет должен рассмотреть вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
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Топ комментарии
+4
Молдова не хоче до руϟϟкого міру..
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14.12.2023 12:46
+3
Приємно бачити наполегливість і щире бажання Санду
стати Молдові членом ЄС 🙁
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14.12.2023 12:47
+3
Бо там немає Боневтіків.
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14.12.2023 13:37
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Молдова не хоче до руϟϟкого міру..
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14.12.2023 12:46 Ответить
Приємно бачити наполегливість і щире бажання Санду
стати Молдові членом ЄС 🙁
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14.12.2023 12:47 Ответить
Кстати, в Молдове в основном отличные дороги без "больших строек" с миллиардными распилами.
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14.12.2023 12:58 Ответить
Бо там немає Боневтіків.
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14.12.2023 13:37 Ответить
не сміши))) Звісно таких великих як в Україні при Зєлє( та і до нього) розпилів нема, бо просто не той масштаб...
Але стосовно якості і чесності...це просто сміх...ось тобі свіженьке про чесність...

https://newsmaker.md/rus/novosti/prokurory-proveryayut-kontrakty-na-stroitelstvo-podezdnoy-dorogi-k-kpp-leovo-bumbeta-v-gosadministratsii-dorog-proveli-obysk/?fbclid=IwAR1YqCkCaSd-EV6MHfwAS0mXxwL1uYXWsMWkA4VUXz4C2d4nNF9mGhyMcXg
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14.12.2023 13:53 Ответить
Не смеши меня ты. Где в Украине хоть одно дело против зебилья за раскрадание десятков миллиардов долларов на дорогах?
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14.12.2023 16:47 Ответить
ты определись на какую тему будем смеяться:

1.Где в Украине хоть одно дело против зебилья
или
2."в Молдове в основном отличные дороги" и честные дорожники
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14.12.2023 17:30 Ответить
Смеяться будем когда зебилы окажутся на киче или повиснут на фонарях. Уже скоро.
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14.12.2023 18:19 Ответить
Молдова, за спиной Украины, как обрывок в бане, играючись проскользнет в Евросоюз.
Тока Грузию обидели.
Боливар, наверно, не вынесет троих.
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14.12.2023 15:46 Ответить
А чего Молдова рассказывает, что Украина сделает?
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14.12.2023 16:21 Ответить
 
 