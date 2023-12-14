Молдова не изменит курс, даже если саммит ЕС не примет решение о начале переговоров о членстве, - Санду

Молдова стремится как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС. Но если на саммите в декабре не будет принято соответствующее решение, это никак не повлияет на внешний курс страны.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Так она прокомментировала возможный перенос решения о начале переговоров страны с Европейским Союзом.

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"Полтора года назад все страны-члены Европейского Союза открыли двери Молдове и четко заявили, что она может стать членом ЕС. Начало переговоров - это технический шаг, и мы хотим сделать его как можно скорее. Независимо от того, примут ли это решение на этой неделе, через месяц или через два, наш курс не изменится", - подчеркнула Санду.

Также глава Молдовы отметила, что у власти еще много работы. "Нам нужны институты, которые отвечают европейским стандартам. Мы должны руководить страной по европейскому примеру. Мы должны повысить уровень жизни наших граждан до уровня жизни в Европейском Союзе", - подчеркнула Санду.

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Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Евросовету открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также она рекомендовала на определенных условиях открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной и предоставить статус страны-кандидата Грузии.

В декабре этого года Европейский совет должен рассмотреть вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.