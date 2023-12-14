Вагнеровцы проводят в детских лагерях "лекции" украинским детям, вывезенным россиянами с оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления

В детских лагерях, куда враг вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий, террористы из ЧВК "Вагнер" проводят лекции.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, для детей, чье детство разрушили россияне, проводят "диалоги с героями", в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.

"Лектор", которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В 2022 году его завербовали в ЧВК "Вагнер", и он отправился в Украину. Через полгода контракт закончился и он теперь проводит "уроки мужества", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты провели в Луганске пропагандистский фестиваль "народов России", на который массово согнали школьников, - Центр нацсопротивления