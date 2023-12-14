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Вагнеровцы проводят в детских лагерях "лекции" украинским детям, вывезенным россиянами с оккупированных территорий, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

В детских лагерях, куда враг вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий, террористы из ЧВК "Вагнер" проводят лекции.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В частности, для детей, чье детство разрушили россияне, проводят "диалоги с героями", в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.

"Лектор", которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В 2022 году его завербовали в ЧВК "Вагнер", и он отправился в Украину. Через полгода контракт закончился и он теперь проводит "уроки мужества", - говорится в сообщении.

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А після "лекцій" обов'язкова практика із статевого виховання. Діти в руках вагнерівців - жесть
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14.12.2023 13:00 Ответить
ну от Україна провалила і ігнорувала національно-патріотичне виховання своєї молоді, а москалі цим займуться серйозно і грунтовно. Навть зараз не ведеться жодної гуманітарної політики в освіті. Нашим дітям ******** гендерну рівність, права геїв і різну дичину.
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14.12.2023 13:05 Ответить
п*дофіли та вбивці в рфϟϟ виховують дітей..
руϟϟкій мір, пля..
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14.12.2023 13:08 Ответить
розповідають про свої "досягнення"

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14.12.2023 13:08 Ответить
а в якогось не дурачка чи верещадла підмертвечуківського, не треба спитати про про.бали? Ви падлюки як і 73% вавививерженців, не винні у цьому, спати можете чи тішитись, що доця оманського віслюка хлопчика має????????
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14.12.2023 13:10 Ответить
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14.12.2023 14:06 Ответить
В цих десятків тисяч дітей є сотні тисяч батьків, які дозволяють це невподобство, іякі до недавна були українськими громадянами і в 2019 зі ************ проголосували за велосипездиста
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24.12.2023 18:56 Ответить
 
 