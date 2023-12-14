74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине возросло количество выступающих за территориальные уступки в обмен на завершение войны.
Об этом свидетельствуют результаты опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с мая 2022 по май 2023-го ситуация была достаточно стабильной. До 10% респондентов заявляли, что готовы были отказаться от части территорий ради мира с РФ. Впрочем, абсолютное большинство – до 87% – всегда выступали против этого.
Однако с мая по декабрь текущего года общественное мнение начало несколько меняться в другую сторону. По состоянию на сегодняшний день уже 19% готовы на территориальные уступки. Зато доля тех, кто решительно против такого развития событий, уменьшилась с 84% до 74%.
Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре. Хотя сейчас выразительное большинство украинцев все равно считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.
В то же время, во всех регионах выразительное большинство респондентов (от 68% и 69% на юге и востоке до 76 и 79% на западе и в центре) выступают против территориальных уступок РФ.
"В Украине после широкомасштабного вторжения происходил всплеск оптимизма, который, в частности, сопровождался категоричностью в вопросах территориальных уступок. Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 мы видим нисходящие тенденции", - прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Украины. Опрос также не проводился с гражданами за границей.
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На початку війни тисячі і тисячі йшли добровільно , і не дивились на те - як там в Ізраїлі , чи - хто з родичів чинуш теж стоїть в черзі у тцк . Це нікого не цікавило . Чи тоді всі були лохи , а тепер залишились одні розумні . ?
«Йти на поступки ворогам все одно, що годувати крокодила, який зжере вас останнім». © Сер Вінстон Черчілль
Як же класно чужими руками жар загрібать.
PS водки нет, идите нахер.
Але шансів померти під КАБом в окопі більше.
Коли в нас закінчаться усі ресурси росіянам вже ніякі переговри не будуть цікаві і невдалий контрнаступ та хитання заходу тільки збільшують шанси лишитися взагалі без нічого. А можна було ще в 14-му закрити очі як грузія і вірменія і забути за крим, а не кожен місяць відправляти по 20 тис на бойню.
Валятимешся кастрований і зґвалтований, з випущеними кишками і діркою в потилиці, а твій труп буде обіцяний кацапами.
"За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності." Туди ви і йдете.
Бульбашка з контрнаступом і несвоєчасна підтримка заходу вже впевнила росіян йти далі у наступні роки.
Подивимось як від "заберемо Кубань" і "за місяць до Криму", ви дійдете до "непогано б лишитись хоча б з чимось".
Коли готовність до переговорів хоча б збільшила підтримку республіканцями.
Успіхів.
от прямо там, на дивані, і будеш закатований і вбитий кацапами.
а Кубань можеш засунути собі а дупу прямо зараз, сцикливий ухилянт.
мне интересно, эти имбецилы, которые думают отдать территорию русским -и война закончится, они действительно полные дауны чтобы на такое надеяться?
Кто, за кордони 1991 - идите в ТЦК. Женщины в том числе, по Конституции права и обязанности равны. Вперед.
Якщо ж дивитись тверезо, то яка країна Європи уникнула територіальних поступок? Хочеться почути хоча б декілька назв. Бо коли сходу, для наших сусідів, то всі вважають що щось втратили, деякі навіть зовсім недавно - фіни, поляки, угорці, германці, румуни, австрійці.. А ще є японці, корейці, китайці.. Коротше, плач за територями він по всій планеті, не треба робити із цього надмірної трагедії, тим більше, що зовсім недавно ніхто особливо не біг визволяти крими і донбаси.
Коли на кону життя, тоді постає питання торгу. Ізраїльтяни в свій час взагалі все віддали, щоб зберегти себе. У нас погано те, що є багато різних життів, такої єдності як у ізраїльтян немає. Навіть війна не може об'єднати. А от у вірмен є своя єдність, і свій розумний правитель, котрий вибрав для свого народу життя, а не території.
Ну і наприкінець. Території в нашому випадку зовсім не на першому місці, наші переговорники вже чітко сказали, декілька разів: у путіна бажання, щоб не було НАТО під боком, а все інше, то таке. Замовчувати це, переводити на інше... - для чого?
Інші нехай в ТЦК ********, потім будуть щось розказувати.
Тупе населення зробило суіцидальний вибір в 2019 році і продовжує топити країну далі.