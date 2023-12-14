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Новости Общество
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опрос (2620) территориальная целостность (166) КМИС (271)

74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС

Новости Цензор.НЕТ Общество

поступки,територіальні

В Украине возросло количество выступающих за территориальные уступки в обмен на завершение войны.

Об этом свидетельствуют результаты опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с мая 2022 по май 2023-го ситуация была достаточно стабильной. До 10% респондентов заявляли, что готовы были отказаться от части территорий ради мира с РФ. Впрочем, абсолютное большинство – до 87% – всегда выступали против этого.

Однако с мая по декабрь текущего года общественное мнение начало несколько меняться в другую сторону. По состоянию на сегодняшний день уже 19% готовы на территориальные уступки. Зато доля тех, кто решительно против такого развития событий, уменьшилась с 84% до 74%.

Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре. Хотя сейчас выразительное большинство украинцев все равно считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС 01

В то же время, во всех регионах выразительное большинство респондентов (от 68% и 69% на юге и востоке до 76 и 79% на западе и в центре) выступают против территориальных уступок РФ.

74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС 02

"В Украине после широкомасштабного вторжения происходил всплеск оптимизма, который, в частности, сопровождался категоричностью в вопросах территориальных уступок. Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 мы видим нисходящие тенденции", - прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС 03

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Украины. Опрос также не проводился с гражданами за границей.

Читайте: 58% украинцев согласны в случае сокращения помощи Запада продолжать боевые действия для давления на РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+40
Кількість Рожевих Поні яки вважають відкупитися від людожерів територіями побільшала? Мета людожерів - знищення України та Українців, земелькою тут не відкупишся...
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14.12.2023 13:09
+40
Ті відсотки, які віддадуть ***** українські землі ради миру, не встигнуть навіть відбудувати свої пошкоджені оселі, як цей підарас нападе на нас знову з черговою вимогою.
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14.12.2023 13:10
+37
В Україні зросла кількість тих, хто виступає за територіальні поступки в обмін на завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3461562

зросла кількість довбойобів, які відмовляються усвідомити, що росії не потрібна частина країни.
росія бажає знищення України та українства як такого.
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14.12.2023 13:09
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Іфан слабобачущій підглядаючий за мобілізацією купи собаку -поводиря та окуляри з лінзами від мікроскопа ,а краще йдинах за кораблем мац ква
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14.12.2023 14:27 Ответить
До яких вищезгаданих відносишся і чому не воююєш?
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14.12.2023 15:22 Ответить
коли діти нашої влади підут воювати як в Ізраїлі, коли армію почнут забезпечувати всім необхідним а зрадників почнут знищувати тоді ми переможимо. а так коли на крові одних жиріют інші ні буя не буде. до речі жиріют не тільки генерали, жиріют і комбати з ротними продаючі відпустки та "відмазуючі" від нуля за гроші, торгуют всім що тільки продается
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14.12.2023 14:13 Ответить
Тільки не треба оцих - коли те , коли інше .! Це просто - відмазка .
На початку війни тисячі і тисячі йшли добровільно , і не дивились на те - як там в Ізраїлі , чи - хто з родичів чинуш теж стоїть в черзі у тцк . Це нікого не цікавило . Чи тоді всі були лохи , а тепер залишились одні розумні . ?
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14.12.2023 14:28 Ответить
Щось я дуже сумніваюсь, що коли підуть воювати діти нашої недолугої влади, навіть якщо підуть всі депутати ВР (400 штук) то всі ухилянти, всі ті мільйони ухилянтів-сцикунів, миттєво кинуться в ТЦК з нестримним бажанням захищати рідну країну... От чесно...
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14.12.2023 21:04 Ответить
Більше всього в повернення територій вірять ті, хто сидить в Іспанії та Німеччині!
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14.12.2023 14:20 Ответить
Территорії в обмін на мір с ****** це нісенітниці та маячня . Це тільки спонукає ***** на подальші захвати территорій та агресію . ***** потрібна вся Україна ,хто ще це не зрозумів , той дурень
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14.12.2023 14:22 Ответить
Я рахую що тільки війскові та їх родини мають право вирішувати про такі питання як перемовини чи поступки кацапам.Всі решта так називаємі "усталиє ат вайни" не мають права голосу.Як війскові скажуть тАк і буде,легко бути генералом диванноих війск сидячи за монітором.Слава ЗСУ!!!
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14.12.2023 14:25 Ответить
меньшинство должно подчиняться большинству. Военные у нас в меньшинстве, так что не им вообще что-то решать. Это основной принцип демократии. Как мудрый нарид решит - так и будет
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14.12.2023 15:31 Ответить
Мудрий нарід має йти воювати.
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14.12.2023 21:05 Ответить
Нєнєнє, мудрий нарід вирішив що воювати будуть невеличка купка лохів які не змогли відкосити (а більшість дибілів взагалі сама добровільно пішла). От тепер нехай там і подохнуть. Навіть якщо вони зазнали поранень та стали інвалідами - все одно нехай мучаються і подохнуть в своїй армії. Так вирішила більшість.
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15.12.2023 11:12 Ответить
де особисто тебе поранило? в диван тобі прилетіло, чи що?
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15.12.2023 17:18 Ответить
Любі територіальні поступки ворогу - це відкладена війна і ніяк інакше!
«Йти на поступки ворогам все одно, що годувати крокодила, який зжере вас останнім». © Сер Вінстон Черчілль
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14.12.2023 14:33 Ответить
Хай проведуть такі опитування серед військових і статистика виявиться ще сумніша. «Воювати» на бенямарафоні і цивільним легко, особливо якщо є броня, але якщо мобілізація торкнеться рідних і близьких, то настрій різко змінюється.
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14.12.2023 14:39 Ответить
Щось ухилянти так ******* в філософію грати, особливо про військових щось додумувати зі свого пропердженого дивану...
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14.12.2023 21:07 Ответить
Три чверті проти поступок, але ТЦК не можуть набрати навіть пів мільйона нових рекрутів.
Як же класно чужими руками жар загрібать.
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14.12.2023 14:50 Ответить
Нету чотких правил игры. Вот счас хотят 36 месяцев и дембель. Да вот хрен там будет, а не дембель. УБД получить еще то пекло, если ты инвалид, то нахер ты никому не нужен. Так за что воевать то? Украина богатейшая страна на природные ресурсы, а народ нищий. Люди приходят к пониманию, что похер кто нас будет доить: наши олигархи или кацапские, лишь бы не было войны ибо разницы собственно никакой не было, нету и не будет.
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14.12.2023 15:35 Ответить
надаздавацца! )
PS водки нет, идите нахер.
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14.12.2023 16:04 Ответить
ты дебил?
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14.12.2023 16:06 Ответить
А ты в окопе, Женек?
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14.12.2023 16:11 Ответить
Капітулянт, а ти де? Все ще диван свій проперджуєш і кацапів чекаєш? Так ти не мучайся, здрисни в Кацапію.
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14.12.2023 21:10 Ответить
Разніца буде. Історія вам в поміч. 1918-1953 роки. Царський період не берем до уваги. Не тіште себе ілюзіями.
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14.12.2023 19:37 Ответить
Теперь всего лишь надо чтобы из этих решительных 74 процентов патриотов хотя бы 10 процентов отправились в ВСУ. Этого хватит с головой для нескольких лет войны.
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14.12.2023 14:52 Ответить
А ти хто? Ждун-капітулянт?
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14.12.2023 21:11 Ответить
Цифра 74 на щось натякає, це ті 73 які були в опи на початок каденції, опитавання лайно, реальні цифри не 74 а не більше 10-15% це ті які насправді воюють.
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14.12.2023 15:05 Ответить
І ще ті, хто волонтерять, хто підтримують військо усіма можливими способами. А це вже більше.
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14.12.2023 21:13 Ответить
Зразу повісточки видавайте щоб два рази не бігати, зразу видно високомотивованих воїнів, такі якраз і треба
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14.12.2023 15:14 Ответить
А ти хто? Ждун? Капітулянт?
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14.12.2023 21:14 Ответить
Насправді звучить так... 74% готові відправити когось іншого безглуздо (найвірогідніше) померти за Крим. Напевне від цього їм полегшає і вони зможуть себе записати в незламних патріотів які не прогнулися перед путіним.
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14.12.2023 15:23 Ответить
А ти хочеш померти звалтованим і закатованим десь у підвалі зі звязаними ззаду руками і простреленою кацапам потилицею? Чи ти думаєш, що кацапи тебе пожаліють, якщо ти їм списки патріотів здаватимеш? Ні, не сподівайся - уб'ють! Але спочатку познущаються і закатують тебе і твою сім'ю. А потім все рівно вб'ють.
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14.12.2023 21:19 Ответить
ох ці страшилки, хто не втік той сам винний, у зоні бойових дій цивільних пристрелять просто для розваги, чи мародери, чи вороги.
Але шансів померти під КАБом в окопі більше.
Коли в нас закінчаться усі ресурси росіянам вже ніякі переговри не будуть цікаві і невдалий контрнаступ та хитання заходу тільки збільшують шанси лишитися взагалі без нічого. А можна було ще в 14-му закрити очі як грузія і вірменія і забути за крим, а не кожен місяць відправляти по 20 тис на бойню.
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14.12.2023 21:55 Ответить
Ідіот? Ідіот.
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14.12.2023 22:01 Ответить
Ну подивимося через рік, коли росіяни ще 2 млн домобілізують і зі своїм 100млрд$ бюджетом можливо ще щось відіжмуть. Усі війни завершуються перемовинами, але в якому стані і позиції доживе до тих перемовин країна буде видно.
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14.12.2023 22:21 Ответить
Я ж кажу, що ти - ідіот.
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15.12.2023 02:31 Ответить
Ты путинский бот, готов лизать ж...у путину круглосуточно. Врешь все ты на 100%, как и твой божок. Украина отдала Крым твоему господину путину БЕЗ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА и что? Твой путин полез после этого на Донбасс, не прошло и пол года. Украина уже с боями, но все таки сдала Донбасс путину. Что дальше? Твой путин полез на Киев. Сдадим Киев полезет на Львов. Твой обожаемый маньяк путин съехал с катушек и любые уступки будут приглашением к новой бойни.
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14.12.2023 22:09 Ответить
Вам показати де квиток купити з Болгарії в Україну?
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14.12.2023 22:28 Ответить
Взагалі прикольно коли люди пишуть "сдадім кієв" з Болгарії, наче від Вас щось залежить. Сумніваюся що путін відійшов би з півночі якби розраховував на Київ, тоді, але що буде коли тут не лишиться людей і він зможе пройти без перешкод, то Ви напевне приїдете з Болгарії? Разом з іншими 100тис чоловіків?
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14.12.2023 23:00 Ответить
Ждун-капітулянт, а ти що, так і проперджуватимеш свій диван, чекаючи, що тебе хтось приїде спасати? Чи ти вже прапор кацапський наготував?
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15.12.2023 02:36 Ответить
Вам дати адресу ТЦК? Може підете свою дупу підставите? В чому проблема? Я в усякому разі не обдовбаний ілюзіями і не видаю бажане за дійсність.
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15.12.2023 03:14 Ответить
Сцикло бздливе, я знаю адресу ТЦК, приходь, там і зустрінемось.
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15.12.2023 17:28 Ответить
Так, і що? Мене не напрягає, успіхів, записуйся в штурмовики, не забудь фото скинути.
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15.12.2023 17:36 Ответить
То не *****, сцикло бздливе.
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15.12.2023 18:11 Ответить
Хочеш померти за Крим і все хороше, твоє право і твій вибір. Там артилеристів переводять в штурмовики, бо перші штурмовики скінчилися, так що заберуть аж бігом, разом з іншими 74%, а я всього лиш бздло сцикливе можу прожити і без Криму.
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15.12.2023 17:54 Ответить
Не проживеш, Капітулянт.

Валятимешся кастрований і зґвалтований, з випущеними кишками і діркою в потилиці, а твій труп буде обіцяний кацапами.
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15.12.2023 18:08 Ответить
Ваші фантазії вражають
"За жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності." Туди ви і йдете.
Бульбашка з контрнаступом і несвоєчасна підтримка заходу вже впевнила росіян йти далі у наступні роки.
Подивимось як від "заберемо Кубань" і "за місяць до Криму", ви дійдете до "непогано б лишитись хоча б з чимось".
Коли готовність до переговорів хоча б збільшила підтримку республіканцями.
Успіхів.
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16.12.2023 07:27 Ответить
таке собі виправдання від фантазійного бздуна диванного)))
от прямо там, на дивані, і будеш закатований і вбитий кацапами.
а Кубань можеш засунути собі а дупу прямо зараз, сцикливий ухилянт.
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16.12.2023 16:05 Ответить
Вам до психіатра треба, але і такі в штурмові роти підійдуть. Чекаю фото з бліндажу, доведіть що не ******** істота що відрправляє інших гинути замість себе.
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16.12.2023 17:43 Ответить
Капітулянт бздливий, давай зустрінемось біля найближчого ТЦК, погань диванна, я покажу тобі відео.
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16.12.2023 17:54 Ответить
То скидуй, що ти ****** нікчема?
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16.12.2023 17:59 Ответить
то коли зустрічаємось під ТЦК, бздлива ти погань капітулянська?
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16.12.2023 18:12 Ответить
Ага-ага, то що тобі заважало піти в тцк два роки? ******** лицемірні жіночки, що сидять на валізах так і раді когось відправити загинути за свою дупу. А мені на твою дупу абсолютно фіолетово.
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16.12.2023 18:48 Ответить
то коли зустрічаємося під ТЦК, бздливий ухилянт?
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16.12.2023 20:11 Ответить
*******, ти навіть якщо б і мобілізувалась то сиділа б десь пригріта, отам по посадкам не бачив жодного трупа жінки, як і в полонених, крім початку 22-го де штаби зненацька заскочили, так що не якійсь бабіщі чи х* з болгарії мені претензії висувати. Твої фіксації на згвалтуванні то твої особисті проблеми, бережи свою п* сама.
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16.12.2023 20:56 Ответить
Ухилянтське сцикливе бздище, так коли в ТЦК тебе чекати?
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16.12.2023 21:57 Ответить
Создатели этих горе-опросов пляшут под дудку путина. Для чего эти вопросы, чтобы подготовить народ к капитуляции. А после капитуляции и геноцид будет и Украины уже не будет. А эти опросники-предатели по Швейцариям будут сидеть.
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14.12.2023 15:34 Ответить
Нині це опитування досить недоречне. Схоже, що зелена влада шукає собі виправдання для гіпотичних переговорів із москвою про припинення бойових дій, природно за умов кремля, прикриваючись думкою народу.
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14.12.2023 15:44 Ответить
готовність територіальних поступок зросла....

мне интересно, эти имбецилы, которые думают отдать территорию русским -и война закончится, они действительно полные дауны чтобы на такое надеяться?
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14.12.2023 16:09 Ответить
Ну так. Інакше послали б опитувачів нах. Це ж безглузде запитання.
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14.12.2023 19:42 Ответить
цікаво, що покаже це опитування, ще через пару років такої повномаштабної звірчої війни
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14.12.2023 16:21 Ответить
покаже, що кацапам потрібні ті фейкові перемир'я тільки для того, щоб знищити ВСЮ Україну.
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14.12.2023 21:21 Ответить
На 100000% погоджуюсь з Джусиком!!! Люди добрі, які поступки? Кому? Сьогодні ви віддасте свій коридор, завтра ці нелюди постукать до вас у перепокої... а післязавтра дійдуть до кухні... і так за всім, що ви маєте, що у вас Є! Що у нас Є! Невже це так важко збагнути? Цей підар путін, і вся його рабсько-кацапська сила не зупиняться на тому, куди зайшли, поки не знищить всіх і вся! ДУМАЙТЕ МІЗКАМИ , А НЕ СРАКОЮ!
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14.12.2023 16:33 Ответить
Доки ЗСУ не поверне кордони 91 року, я в Україну не повернусь.
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14.12.2023 17:05 Ответить
Тобто ніколи. Бідачек.
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14.12.2023 19:43 Ответить
А нах ти тут усрався, сцикливий ухилянт-втікач? ПНХ.
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14.12.2023 21:23 Ответить
Все такие боевые ). Особенно старые пердуны и женщины.

Кто, за кордони 1991 - идите в ТЦК. Женщины в том числе, по Конституции права и обязанности равны. Вперед.
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14.12.2023 17:16 Ответить
Тільки бачиш адепта кордонів 91 року - припиняй спілкуватись, бо на дебіла не варто витрачати час
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14.12.2023 19:46 Ответить
О, сцикливий ухилянт в диван свій потужно бздонув.
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14.12.2023 21:24 Ответить
Це опитування має майже нульову інформативність, зорозуміло чому.. Набагато реалістичніші результати можна отримати просто дивлячись на великі факти. Наприклад, факт переміщення мільйонів громадян - не лише в західні регіони, а й за кордон. Далі кожен може продовжити сам.
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14.12.2023 17:23 Ответить
Питання про території, на жаль, зроблено негарним, владою зроблено. Ну як питання про педофілів, типу які можуть бути питання! вбивати тих виродків! хоча насправді із 100 засуджкних "педофілів" тільки 2 є такими, ініш просто живі люди (які і не підозрівали, що просто поїздка з дівчинкою у ліфті приведе до колонії).

Якщо ж дивитись тверезо, то яка країна Європи уникнула територіальних поступок? Хочеться почути хоча б декілька назв. Бо коли сходу, для наших сусідів, то всі вважають що щось втратили, деякі навіть зовсім недавно - фіни, поляки, угорці, германці, румуни, австрійці.. А ще є японці, корейці, китайці.. Коротше, плач за територями він по всій планеті, не треба робити із цього надмірної трагедії, тим більше, що зовсім недавно ніхто особливо не біг визволяти крими і донбаси.

Коли на кону життя, тоді постає питання торгу. Ізраїльтяни в свій час взагалі все віддали, щоб зберегти себе. У нас погано те, що є багато різних життів, такої єдності як у ізраїльтян немає. Навіть війна не може об'єднати. А от у вірмен є своя єдність, і свій розумний правитель, котрий вибрав для свого народу життя, а не території.

Ну і наприкінець. Території в нашому випадку зовсім не на першому місці, наші переговорники вже чітко сказали, декілька разів: у путіна бажання, щоб не було НАТО під боком, а все інше, то таке. Замовчувати це, переводити на інше... - для чого?
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14.12.2023 18:28 Ответить
Я против уступок и согласен, что ***** не остановится. Но, было бы очень интересно провести такой же опрос только первая группа это парни, которые сейчас в посадках, и, если повезло, в госпиталя, а вторая все остальные. Думаю, результаты были бы очень разными. Далее, чтобы победить, надо увидеть реальность. Например, контрнаступление: освобождено столько-то километров, наши потери столько то человек. Далее, простая арифметика, умножаем оставшуюся площадь на будущие потери. Например на 10 метров квадратных один наш воин. Чей то сын, муж, дед.... Если людей арифметически хватает, все супер - освобождаем! Вперед на Москву! Ясно, что это примитивно, война не линейна. Только они адаптируются быстрее! А у нас большинство граждан в теплой ванне зомбоящика, не только же Верховный, прости Господи.... А холодный душ, многим не нравится. Вот такая экзистенциальная задача со звездочкой (((
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14.12.2023 19:57 Ответить
Дурня це все, ці підрахунки... Якщо підемо на уступки - кацапи знищать ВСЮ Україну, це і є їхня мета.
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14.12.2023 21:27 Ответить
Лицеміри гівняні. Відповідати на таке питання мають право лише ті хто воюють/відвоював та їх сім'ї.
Інші нехай в ТЦК ********, потім будуть щось розказувати.
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14.12.2023 20:51 Ответить
Тоді, буде справедливо бачити на фронті саме ці 74% (майже 73%... де'жавю).
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14.12.2023 22:19 Ответить
Цікаво, якби тим 74% поставили друге запитання: "А яким чином ви плануєте пиз...дувати до Упала? У України є зброя? У України є гроші? У України є завод з виробництва українців?"
Тупе населення зробило суіцидальний вибір в 2019 році і продовжує топити країну далі.
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14.12.2023 22:22 Ответить
Україна з ядерною зброєю - гарантія миру та стабільності. Усе інше - балачки.
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14.12.2023 22:24 Ответить
Це чіста маніпуляціїі розводняк від КМІС
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14.12.2023 23:46 Ответить
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