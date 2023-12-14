Следил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор: На Николаевщине агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мужчину, который работал на РФ и шпионил за Силами обороны Украины в Николаевской области, приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Агент ГРУ, действовавший на Николаевщине, собирал разведданные об ориентировочном количестве и геолокации личного состава и военной техники Сил обороны на территории региона.
"Для скрытой слежки за подразделениями украинских защитников использовал видеорегистратор, который скрыл в салоне своего авто. Среди особых задач вражеского агента было обнаружение мест дислокации и перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. Полученные сведения он мессенджером передавал своему "куратору" – кадровому сотруднику российского ГРУ", – говорится в сообщении.
Эта развединформация требовалась оккупантам для подготовки серии воздушных атак на военные объекты украинских защитников.
Агент был задержан в сентябре 2022 года.
"Тогда, благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы, удалось предотвратить новую волну ракетных и дроновых ударов агрессора по Николаевщине", - добавили в СБУ.
Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Пожалуйста, подождите...