В зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, Путин сообщил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч человек.

"Я еще раз говорю: протяженность линии [боевого] столкновения – более 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек [в составе группировки]", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ до конца 2023 года наберет полмиллиона россиян на войну против Украины, - Путин