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В зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных, - Путин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч российских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, Путин сообщил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч человек.
"Я еще раз говорю: протяженность линии [боевого] столкновения – более 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек [в составе группировки]", - сказал он.
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Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашняя пропажа из информационной повестки "президента России Владимира Путина" не случайность и не чей-то злой умысел. С двойником президента всё в порядке, просто весь вчерашний день дублера был посвящён заучиванию ответов на вопросы и подготовке выступлений на "итогах года" и большой пресс-конференции. Материал был представлен настолько обширный, а требования кураторов, ни на слово не отклоняться от текста, настолько строги и безоговорочны, что по итогам вчерашнего дня двойник не выучил и половины намеченного. В связи с этим вчера поздно вечером было решено часть вопросов просто не озвучивать, при этом добавив несколько тем с которыми дублер не плохо справлялся ранее и в которых хорошо разбирается. Никаких резонансных заявлений "президента" во время намеченных мероприятий не запланировано. Правда, не стоит сбрасывать со счетов возможную импровизацию двойника. Как показывает практика, никакие уговоры и увещевания не способны надёжно ограничить творческие порывы дублера рассказать лишнее. Выходя за рамки дозволенного, двойник, иногда, проговаривается о своей прошлой "допутинской" жизни, сообщая, что он морской пехотинец и плотник, но иногда он несёт такую ерунду, что кураторы без преувеличения хватаются за голову, благо российская аудитория всё воспринимает лояльно. Дублер Путина не просто глуп, он и ведёт себя как школьник. Накануне вечером он сказал куратору, что положит конспект, с ответами на вопросы, ночью под подушку, чтобы таким способом лучше запомнился материал. У россиян есть отличный шанс выбрать президентом России не просто двойника Путина, но и полного идиота в одном лице.
бахмут за пів року, авдіївка за десять років.
ютуб
Людей більш цікавить брехня . І це не тільки у нас таке .
PTN PNX !!!
Не может же такой человек взять и соврать... нет никак не может!