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Новости Война в Украине
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В зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, Путин сообщил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч человек.

"Я еще раз говорю: протяженность линии [боевого] столкновения – более 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек [в составе группировки]", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ до конца 2023 года наберет полмиллиона россиян на войну против Украины, - Путин
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Топ комментарии
+33
а потім курво виколупуй іх за нашої святої землі
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14.12.2023 13:22
+16
нуну пів армії рашки тут скільки не було усіх поховаем насрать що іх орда
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14.12.2023 13:18
+10
Це зізнання для трибуналу і стягнення репарацій.
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14.12.2023 13:34
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нуну пів армії рашки тут скільки не було усіх поховаем насрать що іх орда
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14.12.2023 13:18 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчерашняя пропажа из информационной повестки "президента России Владимира Путина" не случайность и не чей-то злой умысел. С двойником президента всё в порядке, просто весь вчерашний день дублера был посвящён заучиванию ответов на вопросы и подготовке выступлений на "итогах года" и большой пресс-конференции. Материал был представлен настолько обширный, а требования кураторов, ни на слово не отклоняться от текста, настолько строги и безоговорочны, что по итогам вчерашнего дня двойник не выучил и половины намеченного. В связи с этим вчера поздно вечером было решено часть вопросов просто не озвучивать, при этом добавив несколько тем с которыми дублер не плохо справлялся ранее и в которых хорошо разбирается. Никаких резонансных заявлений "президента" во время намеченных мероприятий не запланировано. Правда, не стоит сбрасывать со счетов возможную импровизацию двойника. Как показывает практика, никакие уговоры и увещевания не способны надёжно ограничить творческие порывы дублера рассказать лишнее. Выходя за рамки дозволенного, двойник, иногда, проговаривается о своей прошлой "допутинской" жизни, сообщая, что он морской пехотинец и плотник, но иногда он несёт такую ерунду, что кураторы без преувеличения хватаются за голову, благо российская аудитория всё воспринимает лояльно. Дублер Путина не просто глуп, он и ведёт себя как школьник. Накануне вечером он сказал куратору, что положит конспект, с ответами на вопросы, ночью под подушку, чтобы таким способом лучше запомнился материал. У россиян есть отличный шанс выбрать президентом России не просто двойника Путина, но и полного идиота в одном лице.
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14.12.2023 13:25 Ответить
Ботоксний не договорив ,що 300 000 з них в землі .
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14.12.2023 13:35 Ответить
подивився 30 хв конференції.занадто невпевнений і багатослівний для диктатора який 23 роки при владі.
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14.12.2023 13:37 Ответить
скількох ти вже поховав?
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14.12.2023 14:22 Ответить
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14.12.2023 13:21 Ответить
тобто, 1 млн кацапів, всі види зброї? київ за три дні?
бахмут за пів року, авдіївка за десять років.
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14.12.2023 13:22 Ответить
а потім курво виколупуй іх за нашої святої землі
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14.12.2023 13:22 Ответить
та то він з держаком в сраці так і здох ))
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14.12.2023 13:29 Ответить
🤣
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14.12.2023 13:41 Ответить
Короче, если кацапов расставить вдоль линии фронта, то чмо стоит через каждые 3 метра!
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14.12.2023 13:28 Ответить
Виходить третину закобзонили. Гарна робота
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14.12.2023 13:28 Ответить
Кожна свино-собака повинна бути знищена, навіть за межами нашого кордону
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14.12.2023 13:29 Ответить
Фантаст.... ******** квінтільонів То нам вже здаватися?
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14.12.2023 13:32 Ответить
Це зізнання для трибуналу і стягнення репарацій.
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14.12.2023 13:34 Ответить
"Час СКАЗАТИ людям ПРАВДУ". Мартін Брест, ветеран АТО.
ютуб
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14.12.2023 13:49 Ответить
А вона їм самим потрібна , та правда ?
Людей більш цікавить брехня . І це не тільки у нас таке .
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14.12.2023 14:15 Ответить
із них 342 тищі дохлих
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14.12.2023 13:59 Ответить
Що вони там роблять,***** ти плюгава?
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14.12.2023 14:04 Ответить
PerebuvaLI a ne perebuvayut'
PTN PNX !!!
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14.12.2023 14:09 Ответить
Побажаю всім їм здохнути , як і самому рашиськомй фюреру.
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14.12.2023 14:28 Ответить
Главное верить во всём тов. путину и выделять жирным шрифтом для пущей убедительности!
Не может же такой человек взять и соврать... нет никак не может!
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14.12.2023 14:50 Ответить
Кацапи не цікавились у *****, куди поділись попередні асвАбадітелі?
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14.12.2023 14:52 Ответить
Ну як що утілізувати по 1000 штук за добу....то це ще десь на два роки...да... багато ще роботи...
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15.12.2023 04:46 Ответить
 
 