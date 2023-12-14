В зону ПВО Южной Кореи вошли российские и китайские военные самолеты. Корея подняла свои истребители, - СМИ

В опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи в Восточном море в четверг, 14 декабря, вошли два китайских и четыре российских военных самолета. Страна подняла в небо свои истребители.

Об этом информирует Yonhap, ссылаясь на представителя Сеульского Объединенного комитета начальников штабов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские и китайские военные самолеты без предупреждения вошли в зону в Восточном море и покинули ее с востока от островов Токто.

Самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, но страна на случай непредвиденных обстоятельств подняла свои истребители для принятия тактических мер.

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"Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но очерчена для того, чтобы призвать иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы предотвратить случайные столкновения", - говорится в сообщении.

Южная Корея из-за прямой военной линии выразила протест Китаю.

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