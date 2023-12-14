РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13989 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 375 18
Китай (2405) россия (91324) самолет (3353) Южная Корея (221)

В зону ПВО Южной Кореи вошли российские и китайские военные самолеты. Корея подняла свои истребители, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корея,навчання,f-35,південна

В опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи в Восточном море в четверг, 14 декабря, вошли два китайских и четыре российских военных самолета. Страна подняла в небо свои истребители.

Об этом информирует Yonhap, ссылаясь на представителя Сеульского Объединенного комитета начальников штабов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские и китайские военные самолеты без предупреждения вошли в зону в Восточном море и покинули ее с востока от островов Токто.

Самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, но страна на случай непредвиденных обстоятельств подняла свои истребители для принятия тактических мер.

Также читайте: КНДР пытается нелегально отправить своих работников в РФ, – разведка Южной Кореи

"Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но очерчена для того, чтобы призвать иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы предотвратить случайные столкновения", - говорится в сообщении.

Южная Корея из-за прямой военной линии выразила протест Китаю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз передал Китаю список компаний, помогающих РФ, и призвал отреагировать, - Politico
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
наступна війна буде у Кореї,можна подякувати майку джонсону,трампу,карсону і іншим підорасам.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:21
+12
ящик Пандори відкрито
показать весь комментарий
14.12.2023 13:26
+9
Перевіряють на скільки далеко можуть зайти
показать весь комментарий
14.12.2023 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дражняться.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:20 Ответить
наступна війна буде у Кореї,можна подякувати майку джонсону,трампу,карсону і іншим підорасам.
показать весь комментарий
14.12.2023 13:21 Ответить
Мені тут інша Бабця Ванга розповідала що Венесуела нападе на Гаяну...
показать весь комментарий
14.12.2023 13:24 Ответить
ящик Пандори відкрито
показать весь комментарий
14.12.2023 13:26 Ответить
Вони скоро ще й мішок з 3,14здюдями розв'яжуть.
показать весь комментарий
14.12.2023 17:18 Ответить
Перевіряють на скільки далеко можуть зайти
показать весь комментарий
14.12.2023 13:39 Ответить
Збивать пора...Сцикуни...Обережність і поступки не допоможуть...
Ердоган збив,і що?Кацапня тиждень помідори турецькі бульдозерами давила,поки не забулося...
показать весь комментарий
14.12.2023 13:42 Ответить
А де і навіщо збивати ті кацапські і китайські літаки? Там же чітко написано, що вони не зайшли у повітряний простір Південної Кореї.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:00 Ответить
Тому що кацапські.Штати завалили над китаєм транспортник з «сталінськими соколами» під час корейської війни,типу помилися,на далекому сході зрівняли з землею совєцький аеродром(помилка навігації),і нічого.Ядерка була вже в обох сторін.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:37 Ответить
Та ні, це все стосується тільки України. Спіть усі спокійно і займайтеся своїми справами
показать весь комментарий
14.12.2023 13:43 Ответить
це щоб нам не постачали снаряди 155
показать весь комментарий
14.12.2023 13:48 Ответить
Я вірю, все буду добре, все буде мир!!!
показать весь комментарий
14.12.2023 13:52 Ответить
Нагнітають атмосферу у Південній Кореї, щоб південні корейці не постачали нам снаряди...
показать весь комментарий
14.12.2023 14:03 Ответить
Едина країна яка за гроші зможе побудувати бистро!!! в Україні завод з виробництва 155, 105, 120 і ще які потрібно, це Південна Корея і станки завезуть і в них свої ЗРК і пороховий завод построять потрібно бистро з ними вступати в переговори
показать весь комментарий
14.12.2023 14:16 Ответить
Можна купити готовий завод, розібрати і перевезти куди треба.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:19 Ответить
Сралін і Адік теж такдемонстрували свою дружбу і злагодженість…
показать весь комментарий
14.12.2023 14:04 Ответить
Мають ох... союзників тому мусять терпіти такі випадки...
тому що союзники в притул не бачать імперіалізму у своїх ділових партнерів з піднебесної і давно б поставили їх на місце якби закрили свій ринок податками...

заодно і підняли свою економіку реально виробництвом а не фіктивно друком доллара...
показать весь комментарий
14.12.2023 14:19 Ответить
 
 