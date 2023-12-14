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Новости Война в Украине
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война (46991) Германия (6025) Одесская область (3106) Румыния (901) самолет (3353) дроны (2135)

Германия ночью поднимала свои истребители над Румынией во время атаки РФ на Одесщину, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

німеччина,винищувач,eurofighter

В ночь на 14 декабря Германия подняла по тревоге свои истребители Eurofighter из-за того, что "шахед" нарушил воздушное пространство над Румынией во время атаки России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, истребители были подняты в воздух, когда российские оккупанты атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае. Тогда же по меньшей мере один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии – страны НАТО.

В ответ в небо были подняты германские истребители Eurofighter.

"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало", - добавляет Bild.

В частности, согласно предварительным данным, один из БПЛА мог взорваться над воздушным пространством Румынии.

Также читайте: Германия увеличит военную помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в следующем году
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Топ комментарии
+13
А збити його слабо? Чи, ні-ні. Бо це ескалація!
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14.12.2023 13:43
+10
стікуни навіть шахед не збили ! збивати не можно бо буде ескалація !
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14.12.2023 13:45
+9
Хоч потренувалися...
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14.12.2023 13:40
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Хоч потренувалися...
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14.12.2023 13:40 Ответить
Почесний екскорт?
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14.12.2023 13:41 Ответить
А збити його слабо? Чи, ні-ні. Бо це ескалація!
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14.12.2023 13:43 Ответить
Сцикуни
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14.12.2023 13:44 Ответить
стікуни навіть шахед не збили ! збивати не можно бо буде ескалація !
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14.12.2023 13:45 Ответить
кацапи нахабно перевіряють готовність НАТО до виконання статті 5 Договору країн-членів НАТО.
На часі НАТО починати реально діяти згідно цього Договору
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14.12.2023 13:45 Ответить
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14.12.2023 13:54 Ответить
Дійсно , чому не збили цю рашинську дрянь над краіною,
яка є членом НАТО ?

Чого вони бояться , адже такими діями вони порушують закон ?

Шахед летить над Румунією , а натівці їм ручкою помахали і навіть
посміхнулися 😠
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14.12.2023 13:55 Ответить
Два месяца назад пересекал польскую границу так все небо в в военных самолетах,только толку нам с этого.
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14.12.2023 13:59 Ответить
Чекайте наказу щоб по вас вже влупили! Бо така реакція - це просто запрошення для рашки!
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14.12.2023 14:00 Ответить
не збили над територією нато... най летить, куди має... нищить українців?...
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14.12.2023 14:01 Ответить
Прилетіли подивитися!? Селфі зробити на фоні
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14.12.2023 14:02 Ответить
А якже ні дюйма натовської землі?
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14.12.2023 14:16 Ответить
чи можна вважати нейтралітетом надання кацапам території країни НАТО для атак території України?

цікаве правове питання)
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14.12.2023 14:17 Ответить
В НАТО переживают чтобы назначенец перед "выборами " не потерял морду или её вид. Только неясно которыий из четырёх.
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14.12.2023 17:05 Ответить
справді навіщо їх збивати,
хай цей дрон у сусіда когось вбʼє,
головне що не в нато
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14.12.2023 22:21 Ответить
 
 