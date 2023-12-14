Германия ночью поднимала свои истребители над Румынией во время атаки РФ на Одесщину, - СМИ

В ночь на 14 декабря Германия подняла по тревоге свои истребители Eurofighter из-за того, что "шахед" нарушил воздушное пространство над Румынией во время атаки России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, истребители были подняты в воздух, когда российские оккупанты атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае. Тогда же по меньшей мере один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии – страны НАТО.

В ответ в небо были подняты германские истребители Eurofighter.

"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало", - добавляет Bild.

В частности, согласно предварительным данным, один из БПЛА мог взорваться над воздушным пространством Румынии.

Также читайте: Германия увеличит военную помощь Украине с 4 млрд евро до 8 млрд в следующем году