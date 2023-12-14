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Новости ОбществоТехнологии
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интернет (1691) Киевстар (68) мобильная связь (420)

"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

київстар

Компания "Київстар" почти возобновила связь после масштабной хакерской атаки. Во второй половине дня абонентам начнут возвращать мобильный интернет.

Об этом заявил президент "Київстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

Также читайте: Защиту "Київстар" взломали через учетную запись одного из сотрудников, - президент компании Комаров. ВИДЕО

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.

В "Київстар" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Топ комментарии
+16
А вот действительно - почему двое суток молчит наш великий спец с киберзащиты и цельный вице-премьер Мишаня Федоров? Что же так?
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14.12.2023 14:01
+15
Киевстар и Минцифры очень наглядно показали гражданам в Украине чего стоят все сказки про "державу в смартфоні" с нынешним уровнем компетентности спецов в Минцифре и Держспецсвязи.
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14.12.2023 13:59
+13
та нічого не відновлено по голосу (про інтернет вже мовчу)... чи, може, нам пощастило попасти в 1%?... так, сота є, виклик є, але одразу після з'єднання робот скидає дзвінок... і це під Одесою... і скидав, і перезавантажував, все спробував (що знав).
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14.12.2023 13:58
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Правила форума Совет форумчан
та нічого не відновлено по голосу (про інтернет вже мовчу)... чи, може, нам пощастило попасти в 1%?... так, сота є, виклик є, але одразу після з'єднання робот скидає дзвінок... і це під Одесою... і скидав, і перезавантажував, все спробував (що знав).
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14.12.2023 13:58 Ответить
У демократичний краіні мін.цифри вже подав у отставку,нормальной країні його б відсторонили.У країні де руліт беззаконня цій шлак з слуг.Навіть не поворухнувся.
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14.12.2023 13:59 Ответить
А вот действительно - почему двое суток молчит наш великий спец с киберзащиты и цельный вице-премьер Мишаня Федоров? Что же так?
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14.12.2023 14:01 Ответить
"проблеми кіберзахисту перебільшені" (с), проблеми з бруківкою, стадіонами і серіалами невиправдано недооцінені.
Зепокидьки .....
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14.12.2023 14:12 Ответить
А теперь представьте, что этому "спецу широкого профиля" выделили еще и миллиарды на строительство фортификаций. Электронных коммуникаций и "армии дронов" оказалось недостаточно чтобы все понять про уровень этого га@дона.
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14.12.2023 14:20 Ответить
Киевстар и Минцифры очень наглядно показали гражданам в Украине чего стоят все сказки про "державу в смартфоні" с нынешним уровнем компетентности спецов в Минцифре и Держспецсвязи.
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14.12.2023 13:59 Ответить
БРЕХНЯ ..
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14.12.2023 13:59 Ответить
не бреши. кучмостар лежить-втомився
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14.12.2023 14:00 Ответить
До 2010-го був кучмостар, бо доця чучми була власником. Потім її купив білайн, а бренд (назву) залишив
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14.12.2023 14:26 Ответить
Немає зв"язку,навіщо пи#діти,ну це-ж не "гівно-марахвон",людина може перевірити цю брехню?
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14.12.2023 14:00 Ответить
відновлять не сьогодні, то завтра. цей випадок демонструє, що кількамісячна підготовка до диверсії найбільшої держави-терориста має мізерний ефект. ******* війни - лише демонстрація сили. майже неможливо досягти відчутного успіху на полях битв. хоч жертви й руйнування численні.
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14.12.2023 14:02 Ответить
А скільки людей померло не дочекавшись медичної допомоги при відсутності зв'язку Київстар?Хто їм буде що компенсовувати ???????
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14.12.2023 14:02 Ответить
Ну ти-ж не помер?
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14.12.2023 14:03 Ответить
дякую, звязок гарний хоча тільки по області, чекаемо інтернет.
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14.12.2023 14:03 Ответить
Яка область?
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14.12.2023 14:04 Ответить
Волинь
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14.12.2023 16:07 Ответить
Півгодини тому мережа з'явилася. Васильківський рн.
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14.12.2023 14:05 Ответить
Василькивский р-н Иванковичи. Рано утром. Аппарат перегружали?
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14.12.2023 15:51 Ответить
В Ів.Фр. з'явився вчора але не у всіх номерів, одні можуть дзвонити і приймати, інші тільки дзвонити або приймати. 4 G появився, логотип KS з'явився на екрані, смс ще немає
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14.12.2023 14:15 Ответить
Брехня, як не було змоги телефонувати з мобільного на мобільний, так і досі немає.
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14.12.2023 14:16 Ответить
гнилий стар
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14.12.2023 14:19 Ответить
мережа зранку є, але можна телефонувати на кс тільки з іншого оператора
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14.12.2023 14:20 Ответить
Брехня. Звінки йдуть, а коли береш слухавку то з'єднання розриваєтья
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14.12.2023 14:22 Ответить
Повна брехня!!! У жодного із знайомих не працює голосовий зв'язок.
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14.12.2023 14:37 Ответить
Міняю картку "Лайф" на однокімнатну квартиру в Києві. По червоній гілці метро.
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14.12.2023 14:41 Ответить
Брехня! В мене зв'язок не працює!
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14.12.2023 14:47 Ответить
Не працює-після виклику автомат вибиває і не з'єднує
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14.12.2023 15:48 Ответить
все працює
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14.12.2023 16:00 Ответить
Спробую описати ситуацію з точки зору ІТ-фахівця. Те, що робоча система Київстара два дні тому перестала такою бути - факт. Виходимо з того, що система повністю вийшла з ладу. Припускаю, що Київстар мав розподілену систему серверів (навіть в різних країнах), які реплікуються. Більше того, напевне вони мали розгорнуту систему і у хмарі від Microsoft. Оскільки, все зупинилося відразу, то припускаю, що проблема однозначно не апаратна. Про DDOS-атаки навіть мови не може бути - таку розподілену систему ще треба постаратися не те що зупинити, а навіть просто пригальмувати. При виході з ладу всієї системи (не апаратного збою) відновлення починають з резервних копій. Існують дуже продвинуті системи резервного копіювання, які роблять відновлення "миттєво", тобто простий користувач практично не відчуває затримки при роботі із сервісами. Лише адміністратори системи можуть побачити, що пропадає декілька пінгів, а це мілісекунди. Такі системи резервування/відновлення дуже дорогі і використовуються в системах, які дуже чутливі до затримок і мають забезпечувати безперебійну роботу. Наприклад, аеропорти. Якщо вийшла з ладу система керування польотами, то диспетчер не скаже літакам - "покружляйте в небі ще 10-15 хв., поки ми відновимо систему". Як висновок, - Київстар 100% мав таке або подібне рішення, яке дозволяє "в польоті" відновлювати систему. Максимум, ми б відчули деякі проблеми зі зв'язком продовж години-двох. Але вже пішла третя доба фактичної смерті Київстара. Я переконаний, що проблема також в РЕЗЕРВНИХ КОПІЯХ. Тепер саме цікаве - як створюють і зберігають резервні копії даних. Існує класична схема 3-2-1 - мінімум 3 копії робочих даних, 2 з яких - резервні, 1 копія - знаходиться в іншому місці. Це просто мінімум при резервуванні. Критично важливі резервні копії записують на носії формату WORM - write ones read multiply, тобто - єдиний раз записати і багато разів зчитати інформацію. Це робиться для цілісності даних, щоб резервні копії не можна було змінити. Примітивним прикладом може бути CDR-диск - один раз записали і вже не можете змінити на ньому дані. Це так, щоб панству було простіше зрозуміти. Про частоту створення і терміни зберігання резервних копій писати не буду - в кожної компанії вони свої. Наприклад, у мене це один рік для ротації оперативних резервних копій і 10 років - для архівних резервних копій (працюю в компанії, де життєвий цикл даних саме 10 років).
Як правило, відновлення відбувається з оперативних резервних копій - інкрементних, диференційних або повних, частоту створення яких визначає політика компанії.
І головне - процес створення резервних копій і відновлення з резервних копій повинен постійно валідуватися. Періодично адміністратор резервного копіювання повинен перевіряти процес створення копій і проводити процес відновлення з них. За цим повинна слідкувати ціла команда адміністраторів. Скдладаються відповідні протоколи тощо.
Що ж ми спостерігаємо у випадку з Києвстаром? Компанія третю добу просто не може відновити систему. Припускаю, що саме з резервних копій не можуть відновитися. Висновок - резервні копію мають ПРОБЛЕМУ! Це може бути будь-що, що не дає системі працювати - вже пошкоджені важливі дані, зашифровані дані, вірус, який відразу активується та ін. Чому так сталося? Є декілька варіантів:
1. Дані резервувалися вже зіпсованими. Наприклад, програма-"шифрувальник" могла шифрувати лише дані, які резервувалися. Тобто, система працює стабільно, але під час резервного копіювання "шифрувальник" шифрує дані, які йдуть саме на сервери резервного копіювання.
2. Вірус, який "спав" до певної дати і який резервувався разом з іншими файлами системи. Як тільки вірус спрацював в системі по певній даті, то при відновленні він також буде спрацьовувати.
3. Адміністратор, який відповідав за резервне копіювання, зашифрував резервні копії. Така опція є в кожній програмі створення резервних копій. Пароль, звичайно, знає лише він.

В усіх трьох випадках потрібно дочекатися ротації всіх резервних копій, щоб всі наявні копії були зіпсовані. Тому, я переконаний, що без адміністраторів, які відповідали за резервне копіювання або адміністраторів вищого рівня тут не обійшлося. Процес було запущено не те що декілька місяців тому, а як мінімум декілька років тому. Перша ж періодична валідація процесу резервного копіювання виявила б проблему. Наприклад, я у себе перевіряю резервні копії як мінімум один раз на місяць, з відповідним протоколюванням.
Те що у Київстара проблеми смертельного рівня доводить те, що їм допомагають фахівці CISCO, Ericsson та Microsoft. Ericsson, швидше за все є постачальником обладнання для мобільного зв'язку - вишки, базові станції тощо. CISCO - це корпоративні компютерні мережі - комутатори, файрволи, шлюзи тощо. Microsoft - це ПЗ, операційні системи і хмарні сервіси. Швидше за все, Київстар вже мертвий. Ericsson допомагає встановити/переналаштувати обладнання Київстара під інших наших операторів, щоб не перевантажувати їхнє обладнання. CISCO займається перерозподілом потоків даних (трафіка) між цим обладнанням. Microsoft те саме робить у хмарі + намагається розшифрувати резервні копії, які було зашифровано (як я припускаю).

Мій прозноз - Київстар практично знищена. Зараз просто намагаються перерозподілити навантаження і трафік між іншими мобільними операторами, щоб хоч якось запустити мобілльний зв'язок у абонентів Київстара. Дуже радий був би помилятися.
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14.12.2023 16:24 Ответить
Все это говорит о том что в Киевстаре уже очень давно сидел крот и русня лазила внутри их инфраструктуры как у себя дома. Просто по какой-то причине пришло время уйти и затереть за собой все следы. А Мишаня Федоров со своими структурами просто осваивал средства бюджета, ни хрена при этом не делая.
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14.12.2023 16:52 Ответить
По-перше, не треба шукати якісь ухіщрєнія, щоб пояснити звичайну недбалість.
По-друге, в компанії, якою володіють кацапи (Фрідман), не треба шукати кацапських кротів.
Все просто! Хіба неясно?
Ця байда означає лише одне, - що кацапи кидають в бій останні козирі.
Можу вас попередити. Протягом кількох наступних місяців маємо очікувати великі скандали в політичних колах України.
Чому? Бо кацапи будуть палити всі свої останні агентурні мережі!

"Запишіть цей твіт", як кажуть.
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14.12.2023 17:10 Ответить
А чем же тогда занималось СБУ, Минцифры и Держспецсвязь? Как Киевстар тогда проходил проверки и тесты, и подтверждал разрешения на деятельность? Мы говорим не просто о частной компании, а об одной из 4х крупнейших телеком компаний страны, от которой зависит значительная часть в функционировании государства. Тем более как и кто их проверял после начала большого вторжения?
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14.12.2023 17:20 Ответить
Корупція, сер!
Ви наче не в Україні живете...
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14.12.2023 17:25 Ответить
Вот я и говорю - великий "спец" в вопросах кибербезопасности Мишаня Федоров со своими структурами просто осваивал средства бюджета, ни хрена при этом не делая. Оказывается пиарить своего кандидата, плодить ботофермы и обеспечивать безопасность цифровой инфраструктуры страны, как говорят в Одессе - две большие разницы
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14.12.2023 17:36 Ответить
"Київстар" майже відновив
********
Ну, да. Майже відновив, це, як майже бєрємєнна...
Кудєсніки ви наші!
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14.12.2023 16:48 Ответить
А народ не хотів дочекатися почали нові сімки купувати
Але з лайфом і водафоном таке саме може бути під час війни
І декілька днів витримати без телефону можна
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14.12.2023 17:06 Ответить
 
 