"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
Компания "Київстар" почти возобновила связь после масштабной хакерской атаки. Во второй половине дня абонентам начнут возвращать мобильный интернет.
Об этом заявил президент "Київстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.
Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.
"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.
Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.
В "Київстар" заявили о мощной хакерской атаке.
СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.
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Зепокидьки .....
Як правило, відновлення відбувається з оперативних резервних копій - інкрементних, диференційних або повних, частоту створення яких визначає політика компанії.
І головне - процес створення резервних копій і відновлення з резервних копій повинен постійно валідуватися. Періодично адміністратор резервного копіювання повинен перевіряти процес створення копій і проводити процес відновлення з них. За цим повинна слідкувати ціла команда адміністраторів. Скдладаються відповідні протоколи тощо.
Що ж ми спостерігаємо у випадку з Києвстаром? Компанія третю добу просто не може відновити систему. Припускаю, що саме з резервних копій не можуть відновитися. Висновок - резервні копію мають ПРОБЛЕМУ! Це може бути будь-що, що не дає системі працювати - вже пошкоджені важливі дані, зашифровані дані, вірус, який відразу активується та ін. Чому так сталося? Є декілька варіантів:
1. Дані резервувалися вже зіпсованими. Наприклад, програма-"шифрувальник" могла шифрувати лише дані, які резервувалися. Тобто, система працює стабільно, але під час резервного копіювання "шифрувальник" шифрує дані, які йдуть саме на сервери резервного копіювання.
2. Вірус, який "спав" до певної дати і який резервувався разом з іншими файлами системи. Як тільки вірус спрацював в системі по певній даті, то при відновленні він також буде спрацьовувати.
3. Адміністратор, який відповідав за резервне копіювання, зашифрував резервні копії. Така опція є в кожній програмі створення резервних копій. Пароль, звичайно, знає лише він.
В усіх трьох випадках потрібно дочекатися ротації всіх резервних копій, щоб всі наявні копії були зіпсовані. Тому, я переконаний, що без адміністраторів, які відповідали за резервне копіювання або адміністраторів вищого рівня тут не обійшлося. Процес було запущено не те що декілька місяців тому, а як мінімум декілька років тому. Перша ж періодична валідація процесу резервного копіювання виявила б проблему. Наприклад, я у себе перевіряю резервні копії як мінімум один раз на місяць, з відповідним протоколюванням.
Те що у Київстара проблеми смертельного рівня доводить те, що їм допомагають фахівці CISCO, Ericsson та Microsoft. Ericsson, швидше за все є постачальником обладнання для мобільного зв'язку - вишки, базові станції тощо. CISCO - це корпоративні компютерні мережі - комутатори, файрволи, шлюзи тощо. Microsoft - це ПЗ, операційні системи і хмарні сервіси. Швидше за все, Київстар вже мертвий. Ericsson допомагає встановити/переналаштувати обладнання Київстара під інших наших операторів, щоб не перевантажувати їхнє обладнання. CISCO займається перерозподілом потоків даних (трафіка) між цим обладнанням. Microsoft те саме робить у хмарі + намагається розшифрувати резервні копії, які було зашифровано (як я припускаю).
Мій прозноз - Київстар практично знищена. Зараз просто намагаються перерозподілити навантаження і трафік між іншими мобільними операторами, щоб хоч якось запустити мобілльний зв'язок у абонентів Київстара. Дуже радий був би помилятися.
По-друге, в компанії, якою володіють кацапи (Фрідман), не треба шукати кацапських кротів.
Все просто! Хіба неясно?
Ця байда означає лише одне, - що кацапи кидають в бій останні козирі.
Можу вас попередити. Протягом кількох наступних місяців маємо очікувати великі скандали в політичних колах України.
Чому? Бо кацапи будуть палити всі свої останні агентурні мережі!
"Запишіть цей твіт", як кажуть.
Ви наче не в Україні живете...
********
Ну, да. Майже відновив, це, як майже бєрємєнна...
Кудєсніки ви наші!
Але з лайфом і водафоном таке саме може бути під час війни
І декілька днів витримати без телефону можна