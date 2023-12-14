"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров

Компания "Київстар" почти возобновила связь после масштабной хакерской атаки. Во второй половине дня абонентам начнут возвращать мобильный интернет.

Об этом заявил президент "Київстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

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"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.

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