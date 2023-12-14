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Новости Происшествия
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аудит (349) Минобороны (8252) нарушения (934) Джигир (3)

Внутренний аудит Минобороны выявил за квартал финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

міноборони

За последний квартал этого года внутренний аудит Минобороны установил финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом в колонке для Ліга.нет сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения требуют времени, а пока самая большая работа достается внутренним аудиторам министерства. Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен", - написал Джигир.

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Он отметил, что большую часть нарушений устранили, а последствия возместили непосредственно во время проведения внутренних аудитов.

Более 300 человек были привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

Результаты внутренних аудитов передали в правоохранительные органы, и они решат вопрос о привлечении к другим видам ответственности.

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По словам замминистра, Минобороны максимально "зачищает метастазы финансовых злоупотреблений". Министерство будет делать это, пока стабильно не начнет работать новая строящаяся антикоррупционная архитектура.

Джигир также заверил, что обновляется система закупок по принципам Программы НАТО.

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По его словам, чтобы каждое заинтересованное лицо могло сообщить о случаях коррупционных схем, Минобороны будет подключено к порталу разоблачителей НАПК. "Каждый, кто располагает информацией о злоупотреблениях, должен быть услышан", - считает Джигир.
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Топ комментарии
+17
Ну и? А где же ответственность ех-министра Резникова за сворованные при нем десятки миллиардов? Где он сидит?
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14.12.2023 13:55
+9
де рєзніков?
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14.12.2023 13:54
+9
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14.12.2023 14:12
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де рєзніков?
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14.12.2023 13:54 Ответить
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14.12.2023 13:58 Ответить
продавцем -консультантом в пірожений відділ пішов працювати?
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14.12.2023 14:03 Ответить
постачальником яєць...
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14.12.2023 14:04 Ответить
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14.12.2023 14:11 Ответить
- Тату, почитай казку.
- Ну добре. Жили дід і баба, була в них курочка Ряба. Знесла курочка яєчко, не просте, а золоте, дід бив, бив - не розбив, баба била, била - не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилося. Дід плаче, баба плаче...
-Тату, а чого вони плачуть?
- Як це чого, бо яєчко розбилося.
- Так вони ж самі хотіли його розбити!
Бам-м-м-м!
Мільйони українців читали цю казку, і лише маленький хлопчик зрозумів, що у Кварталі-95 засіли чужинці і валять Україну...
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14.12.2023 15:58 Ответить
При зеленском &ермаке , хоть МЕНЯЙ , хоть не МЕНЯЙ ‼️ОМЕРТА‼️И В ТЕМЕ И В ДОЛЕ ВСЯ СТАЯ ‼️
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14.12.2023 15:22 Ответить
Був Рєзнік - став Рєзніков...
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14.12.2023 15:53 Ответить
Ну и? А где же ответственность ех-министра Резникова за сворованные при нем десятки миллиардов? Где он сидит?
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14.12.2023 13:55 Ответить
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14.12.2023 14:24 Ответить
і це той квартал коли лисому решалі вже присмажили хвоста.... я уявляю скільки ця потвора крала до цього
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14.12.2023 13:57 Ответить
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14.12.2023 14:17 Ответить
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14.12.2023 14:18 Ответить
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14.12.2023 14:18 Ответить
І де ці журналісти, які писали аро 400 тисяч а ікони у Генштабі? Їм 10 лярдів не цікаво рахувати?
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14.12.2023 14:01 Ответить
Як можна рахувати у хазяїв, які платили і платять.
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14.12.2023 15:25 Ответить
а ще кажуть, що дєрьмак - "дрібний ларьочник"...
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14.12.2023 14:02 Ответить
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14.12.2023 14:12 Ответить
"Понад 300 осіб притягнули до дисциплінарної та матеріальної відповідальності." - 10 млрд/300 = це в середньому по 33 ляма на рило - і за це дисциплінарна відповідальність замість мінімум "десятки" з конфіскацією??
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14.12.2023 14:03 Ответить
Поділились з "суддями" і вільні. На жаль у 99% так відбувається. Ніхто ж їх не відстрілює.
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14.12.2023 14:12 Ответить
спортивна рибалка... зловили... згадав табличку ділення і відпустили дальше в море
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14.12.2023 14:22 Ответить
Но помните - снарягу на фронт купите себе сами
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14.12.2023 14:08 Ответить
Понад 300 осіб притягнули до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
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Это значит, что их обязали дисциплинированно отстегнуть определенную сумму, т.е материально поделиться.
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14.12.2023 14:10 Ответить
треба "брати за вим`я" замів по тилам бригад та батальонів ЗСУ, НГУ, ДПСУ там теж родичи та тещі запаковані.
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14.12.2023 14:14 Ответить
То не злоупотребление, то они собирали донаты на ЗСУ....
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14.12.2023 14:15 Ответить
Другоє:
"Суддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця, отримує по 63 тис. грн зарплати навіть під час перебування у СІЗО.

Раніше зарплата Тандира разом з надбавками складала приблизно 100 тисяч грн."
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14.12.2023 14:23 Ответить
У нас постійно виявляють та розповідають про величезні розкрадання, але ніхто не несе жодного покарання. Про яку перемогу може йти мова, коли всі представники діючої влади безкарно та відкрито крадуть усе на всіх рівнях у небачених масштабах?
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14.12.2023 14:30 Ответить
Так в том и дело. Черная дыра.
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14.12.2023 14:34 Ответить
Хто таку країну з таким керівництвом візьме в якийсь союз чи альянс? Де власне керівництво розкрадає свою країну і навіть Армію, котра спливає кров"ю на фронтах.
Абсолютно праві і Фіцо, і Орбан Так думають і всі керівники країн ЄС і США лише дипломатично помовчують. А фіци з орбанами, я класичні дурні - що в мудрого на умі, то в дурня на язиці.
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14.12.2023 14:55 Ответить
Стефанчук+Разумков -Зеленський -Шмигаль+Гончарук -єрмак+богдан…., очікують на Оманських інвесторів…, такі були домовленості…! Аж тут, з війною московитів, такої ГРОШВИ ПОПЕРЛО..
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14.12.2023 15:16 Ответить
А теперь сделать внешний и взять за *раку еще и внутренних аудиторов.
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14.12.2023 15:21 Ответить
І навіщо ти цього російського фсбешника запостив. Ти щиро віриш, що російський колишній розвідник щось корисне для України робить. І це треба розповісти всім, нехай і їм у вуха нассить.
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14.12.2023 17:04 Ответить
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15.12.2023 09:57 Ответить
Это все "буряты" !
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14.12.2023 16:45 Ответить
Які буряти? Сліди ж людські!
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14.12.2023 17:13 Ответить
 
 