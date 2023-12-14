РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 543 6
армия РФ (15407) военнопленные (763) военные преступления (1160) Офис Генпрокурора (2045)

Рашисты штурмовали ВСУ, прикрываясь военнопленными как "живым щитом": Офис Генпрокурора начал уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики, прикрывая украинскими военнопленными, штурмовали позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, военнослужащие России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время совершения боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как "живой щит".

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", - говорится в сообщении.

Ход досудебного расследования находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи Работино в Запорожской области, прячась за спинами пленных украинцев.

Смотрите: Оккупанты идут на штурм украинской позиции, прячась за спинами пленных. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапів не хочуть погнати під Авдіївку? Ааа ні бо амністіпростіткшен буде волати.
показать весь комментарий
14.12.2023 14:13 Ответить
Кацапи - це такий сучий потрох , що навіть бридко про них говорити ,
бо іх потрібно ( при нагоді) дерти на шматки і вбивати 😠
показать весь комментарий
14.12.2023 14:15 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 14:20 Ответить
Чістакровний срусскій
показать весь комментарий
14.12.2023 15:39 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2023 15:41 Ответить
Одразу уся правозахисно спільнота та ООН, просто глибоко затурбовані!
Це ж не хамас… Там би таке ВИТТЯ підняли, з протестами та блокуванням вулиць!

А Українці, це не для них, *****, не для цього їм гроші переводив…
Ось така вона, реальна ПРАВДА!
показать весь комментарий
14.12.2023 15:08 Ответить
 
 