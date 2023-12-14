Рашисты штурмовали ВСУ, прикрываясь военнопленными как "живым щитом": Офис Генпрокурора начал уголовное производство

Российские захватчики, прикрывая украинскими военнопленными, штурмовали позиции ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По предварительным данным, военнослужащие России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время совершения боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как "живой щит".

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", - говорится в сообщении.

Ход досудебного расследования находится под контролем Офиса Генерального прокурора.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи Работино в Запорожской области, прячась за спинами пленных украинцев.

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