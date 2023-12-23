Министр обороны Италии Крозетто призвал искать политическое урегулирование войны в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что, наряду с военной поддержкой Украины, пора начать поиск политического решения для прекращения войны, вызванной вторжением России.
Об этом Крозетто сказал в субботу во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, его цитирует агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, который ведет к политическому решению", – сказал Крозетто.
"То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, которая заблокировала российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата с помощью мирных переговоров", – добавил министр.
По его словам, то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".
Напомним, 23 декабря издание The New York Times сообщила, со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин, по крайней мере, с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Це не міністр оборони, це міністр здачі!
Тоді ці виродки заспівали б по иншому.
Нехай горять і вони за компанію. Бо навіщо такі виродки на світі, що спокійно спостерігають, як горить чийсь дім.
Все.
Ніяких варіантів ні один "клозетто" не придумає, крім умови вище.
Так, що усі, хто закликає "мирне, політичне врегулювання" - найперше - вони закликають Україну віддати свої території.
Для мене ближче концепція, яку озвучив Швець
https://www.youtube.com/watch?v=GmMpDz0Y2nY
Не хочеш слухати все? - послухай від 17ї хвилини і далі.
1. 2024 рік має бути роком ефективного активного стримування:
- на критичних напрямках створювати потужні оборонні рубежі (повчитись в орків?);
- ефектино, з максимальною шкодою для противника відбивати всі спроби орків просунутись вперед;
- наносити максимальне ураження тиловим обєктам орків (складам БК, палива, скупченню техніки і орків) - фактично, як це було на правобережжі;
- створити за рахунок Заходу (а ці поставки йдуть фактично безперервно) систему ПВО і ПРО, яка б забезпечила захист всіх великих міст, критичних територвй і тилових баз ЗСУ;
- якщо трапиться нагода - провести локальний наступ (цілі можуть бути різні - від звільнення окремої територіїї до покращення власних позицій);
- одночасно підсилюються санкції (особливо - жорсткий контроль за введеними), що катастрофічно послабить можливості мордору - як по грошах, так і по ВПК.
2. За 2024 рік Захід в рази (а то і в 10ки разів) піднімає своє виробництво озброєння (особливо високоточного і дронів), одночасно підтримуючи Україну наявними запасами або виробництвом.
В Україні створюється підприємства ВПК із західними технологіями.
3. Починаючи з 2025 року знімаються "червоні" лінії. США передають далекобійні ракети (2500км) і дрони. Україна починає отримувати нове озброєння у кількості, яка в рази перевищує теперішню.
Україна починає наступ на фронті, забезпечивши собі перевагу в озброєнні (тому і потрібна мобілізація).
Крім того уражаються всі обєкти військові і ВПК в зоні досяжності (2500).
Знищити мордор, захопивши всю його територію нереально (тут і ЯЗ і коллосальні витрати і т.д.)
Тому ідея концепції полягає у тому, щоб змусити мордор відступи і признати поразку. Із усіма наслідками.
А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
До слова, так до слова - не будемо обговорювати. Ти й так не зрозумів суті (читай в кінці).
А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
А чому він в першу чергу витратив вагнер, ЛНР/ДНР, мобілізує в Криму, вже шукає найчаців з Африки і т.д.?
Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
Поживемо-побачимо.....
А тепер зрозумій.
Для населення мордору нема ніякої війни (за рідким виключенням). У них все добре. Ну гине там хтось (читай вище кого він в першу чергу послав) в спецоперації - вони до цього звикли.
А от коли йому реально прийдеться мобілізовувати мільйон пересічних громадян своєї недодержави, коли на голови робітників уралмашу (наприклад) почнуть прилітати ракети, коли число чорних мішків зросте упятеро, коли грошей не буде ставати і магазини спорожніють.
Тоді побачимо.
А взагалі - почитай історію російської імперії і коли їй ставало "дуже погано".
Хто по П.Кореї наносить удари? Де військові гинуть сотнями тисяч?
Снаряди он передали мордору, так 50% бракованих.
Китай практично на 100% забезпечує зовнішній товарообіг.
До побачення.
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити всю свою рідну але тимчасово окуповану українську землю. І не залишити проклятому московському ворогові окупантові навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
😆 Справжній КЛОЗЕТТО
Главком пише про це:
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.