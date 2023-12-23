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Новости За рубежом
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Италия (1510) переговоры (4649)

Министр обороны Италии Крозетто призвал искать политическое урегулирование войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что, наряду с военной поддержкой Украины, пора начать поиск политического решения для прекращения войны, вызванной вторжением России.

Об этом Крозетто сказал в субботу во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Мальборке в Польше, его цитирует агентство ANSA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Война продолжается уже почти два года, и я считаю, что наряду и параллельно с военным участием и поддержкой Украины, важно идти по пути, который ведет к политическому решению", – сказал Крозетто.

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"То, что не может быть достигнуто военным путем – а к этому времени мы достигли сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и консолидации границы, которая заблокировала российскую атаку – может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата с помощью мирных переговоров", – добавил министр.

По его словам, то, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а "то, что не удалось сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом".

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Напомним, 23 декабря издание The New York Times сообщила, со ссылкой на собственные источники, что президент РФ Владимир Путин, по крайней мере, с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в Украине, которое заморозит боевые действия на нынешней линии столкновения.
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Топ комментарии
+29
сжечь дом конечно действенный способ борьбы с тараканами,но далеко не самый лучший.
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23.12.2023 20:35
+20
Італійці - женіть цього міністра!

Це не міністр оборони, це міністр здачі!
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23.12.2023 20:31
+12
Коли тебе прийшли з метою знищити, важко знайти точки дотичності, що дозволяють домовитися.
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23.12.2023 20:36
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Італійці - женіть цього міністра!

Це не міністр оборони, це міністр здачі!
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23.12.2023 20:31 Ответить
Трамп хоч і не вигідний для України політик, але мені хотілося б, щоб він вивів США з НАТО та залишив цих Клозетто_Орбанів_Фіцо сам на сам з кацапнею.

Тоді ці виродки заспівали б по иншому.
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23.12.2023 20:31 Ответить
сжечь дом конечно действенный способ борьбы с тараканами,но далеко не самый лучший.
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23.12.2023 20:35 Ответить
А яка мені різниця, коли Клозетти хочуть спалити лише Україну?

Нехай горять і вони за компанію. Бо навіщо такі виродки на світі, що спокійно спостерігають, як горить чийсь дім.
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23.12.2023 20:39 Ответить
НАТО це щит США. Тому цього ніколи не буде. До речі, щоб ви знали. 5 статтю НАТО застосовували лише один раз. Після теракту 11 вересня.
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23.12.2023 20:47 Ответить
клозетто, ти розумієш що сказав?
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23.12.2023 20:34 Ответить
Этот долбое...б никак не угомонится
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23.12.2023 20:35 Ответить
Коли тебе прийшли з метою знищити, важко знайти точки дотичності, що дозволяють домовитися.
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23.12.2023 20:36 Ответить
Він це і рік назад говорив. Нічого нового
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23.12.2023 20:37 Ответить
Клозетто каже- Давайте домовимось з рузгімі щоб вони українців не вбивали, а просто нємножко рєзалі.
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23.12.2023 20:38 Ответить
Італіяни давно пов'язани зі своєю мафією з кремлівською , вони добре платять Сенату за лобізм порятунку х..ла , але ця природня натура італійців ,всидіти дупою на два базару ,не врятує московію...che da tempo hanno, rotto le loro scatole
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23.12.2023 20:43 Ответить
Що цей телепень робить на посаді міністра оборони?
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23.12.2023 20:46 Ответить
Клозето часом не туалет з італійської перекладається?))
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23.12.2023 20:47 Ответить
Єдиний шлях до будь яких переговорів з мордором, поки орки на нашій землі - це поступитись територією.
Все.
Ніяких варіантів ні один "клозетто" не придумає, крім умови вище.
Так, що усі, хто закликає "мирне, політичне врегулювання" - найперше - вони закликають Україну віддати свої території.
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23.12.2023 20:49 Ответить
А что ты выбираешь - вступление в НАТО в обмен на территориальные уступки или бесконечная война?
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24.12.2023 10:55 Ответить
Ні те, ні інше. Не потрібно піднімати мордор до того, що він взагалі не може буди переможений ніколи - це їхні ж наративи.
Для мене ближче концепція, яку озвучив Швець
https://www.youtube.com/watch?v=GmMpDz0Y2nY

Не хочеш слухати все? - послухай від 17ї хвилини і далі.
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24.12.2023 11:34 Ответить
Ну послушал. И чем бесконечное сдерживание отличается от бесконечной войны?
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24.12.2023 11:55 Ответить
Послухав і не зрозумів ....вибачай
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24.12.2023 13:07 Ответить
Ты понял? Так объясни!
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24.12.2023 13:31 Ответить
Ніхто не каже про нескінченне стримування.
1. 2024 рік має бути роком ефективного активного стримування:
- на критичних напрямках створювати потужні оборонні рубежі (повчитись в орків?);
- ефектино, з максимальною шкодою для противника відбивати всі спроби орків просунутись вперед;
- наносити максимальне ураження тиловим обєктам орків (складам БК, палива, скупченню техніки і орків) - фактично, як це було на правобережжі;
- створити за рахунок Заходу (а ці поставки йдуть фактично безперервно) систему ПВО і ПРО, яка б забезпечила захист всіх великих міст, критичних територвй і тилових баз ЗСУ;
- якщо трапиться нагода - провести локальний наступ (цілі можуть бути різні - від звільнення окремої територіїї до покращення власних позицій);
- одночасно підсилюються санкції (особливо - жорсткий контроль за введеними), що катастрофічно послабить можливості мордору - як по грошах, так і по ВПК.
2. За 2024 рік Захід в рази (а то і в 10ки разів) піднімає своє виробництво озброєння (особливо високоточного і дронів), одночасно підтримуючи Україну наявними запасами або виробництвом.
В Україні створюється підприємства ВПК із західними технологіями.
3. Починаючи з 2025 року знімаються "червоні" лінії. США передають далекобійні ракети (2500км) і дрони. Україна починає отримувати нове озброєння у кількості, яка в рази перевищує теперішню.
Україна починає наступ на фронті, забезпечивши собі перевагу в озброєнні (тому і потрібна мобілізація).
Крім того уражаються всі обєкти військові і ВПК в зоні досяжності (2500).

Знищити мордор, захопивши всю його територію нереально (тут і ЯЗ і коллосальні витрати і т.д.)

Тому ідея концепції полягає у тому, щоб змусити мордор відступи і признати поразку. Із усіма наслідками.
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24.12.2023 17:31 Ответить
У Расии УЖЕ есть ракеты на 2500 км. Это заставило Украину капитулировать? Но это так, к слову.
А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
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25.12.2023 11:39 Ответить
У Расии УЖЕ есть ракеты на 2500 км. Это заставило Украину капитулировать? Но это так, к слову.
До слова, так до слова - не будемо обговорювати. Ти й так не зрозумів суті (читай в кінці).

А вдруг у Путина тоже есть концепция? После выборов провести мобилизацию, собрать миллион орков и начать наступление, чтобы заставить Украину капитулировать?
А чому він в першу чергу витратив вагнер, ЛНР/ДНР, мобілізує в Криму, вже шукає найчаців з Африки і т.д.?

Вопрос в том, чем всё это КОНЧИТСЯ. Верить в то, что Расия признает поражение - нереально, ни Путин, ни любой из его наследников на это не пойдёт.
Поживемо-побачимо.....

А тепер зрозумій.
Для населення мордору нема ніякої війни (за рідким виключенням). У них все добре. Ну гине там хтось (читай вище кого він в першу чергу послав) в спецоперації - вони до цього звикли.
А от коли йому реально прийдеться мобілізовувати мільйон пересічних громадян своєї недодержави, коли на голови робітників уралмашу (наприклад) почнуть прилітати ракети, коли число чорних мішків зросте упятеро, коли грошей не буде ставати і магазини спорожніють.

Тоді побачимо.
А взагалі - почитай історію російської імперії і коли їй ставало "дуже погано".
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25.12.2023 16:02 Ответить
Ну да... А сколько лет живёт Северная Корея и никак не развалится?
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25.12.2023 17:18 Ответить
Чесно? - мені вже набридла ця пуста переписка.
Хто по П.Кореї наносить удари? Де військові гинуть сотнями тисяч?
Снаряди он передали мордору, так 50% бракованих.
Китай практично на 100% забезпечує зовнішній товарообіг.

До побачення.
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25.12.2023 17:29 Ответить
Пусть закажет Путина сицилийской мафии.
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23.12.2023 20:54 Ответить
*уйловська ''канцерва''
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23.12.2023 21:00 Ответить
русня гний
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23.12.2023 21:00 Ответить
Крозетто? Нехай в клозет!
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23.12.2023 21:11 Ответить
Історія ніхрєна нікого нічому не учить.Всі хочуть прямо чи завуальовано договоритися з їбанатами, всі бачили старе відео як Чемберлен махав бумажкою.Я за третю світову,кілька сотень мегатон на європейські голови швидко розбудять людей.
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23.12.2023 21:33 Ответить
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто - його хвамілію не правильно напісяли він Gvido dal CLOSETTO
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23.12.2023 21:37 Ответить
Тоді які проблеми,вперед і на уклін мордорському царю.Це він любить.
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23.12.2023 21:38 Ответить

-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити всю свою рідну але тимчасово окуповану українську землю. І не залишити проклятому московському ворогові окупантові навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
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23.12.2023 21:42 Ответить
Одне слово довільного перекладу і сенс втрачено. Дивно інше, навіщо солдатам такі виступи? Вони находяться в Польщі для захисту кордонів НАТО і усе. А далі розвідка уже зпрогнозувала можливість нападу на країни НАТО в 2024- 2025. Як там відносно цих даних і політичної дипломатії
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23.12.2023 21:58 Ответить
ще один кандидат на видалення з колективу Рамштайну.
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23.12.2023 22:10 Ответить
Як скажеш подоляцький.
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23.12.2023 22:57 Ответить
Нєвапрос,здайся на мілость царю, і поженуть тебе умніка путінські загранотряди Європу мацати.Тоді їм скажеш як можна перемагати нато без грошей,зброї і промисловості.
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23.12.2023 23:57 Ответить
Міністр оборони Італії Крозетто закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3463454


😆 Справжній КЛОЗЕТТО
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23.12.2023 22:56 Ответить
Сидить десь там в Римі і думає ,що воно щось розуміє. Ще один дибіл вишукався
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23.12.2023 23:06 Ответить
ну если такой умный,так призови ************ сгореть в аду..................недогладиатор **** ****..........................................
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23.12.2023 23:43 Ответить
Покидьки орбани...гандони фіци....продажні італьяшки та тому подібна наволоч. Подібного виття про політичне врегулювання буде все більше і більше.
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24.12.2023 00:08 Ответить
віддавай 25% італії х#йлу і буде мир
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24.12.2023 01:58 Ответить
Искатель хренов
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24.12.2023 09:30 Ответить
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
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24.12.2023 20:11 Ответить
 
 