Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры
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Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф не видит изменений в позиции президента России Владимира Путина по поводу войны в Украине и считает, что тот не планирует вести мирные переговоры.
Об этом Ламбсдорф сказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – сказал Ламбсдорф.
По его словам, также нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после президентских выборов в марте 2024 года.
По мнению дипломата, ничто не указывает и на то, что Путина сместят на выборах: Ламбсдорф не видит никаких признаков раскола в путинской системе "на данный момент".
Он также не видит никаких признаков того, чтобы лидер Кремля находился "не в добром здравии".
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