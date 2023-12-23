Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры

Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф не видит изменений в позиции президента России Владимира Путина по поводу войны в Украине и считает, что тот не планирует вести мирные переговоры.

Об этом Ламбсдорф сказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – сказал Ламбсдорф.

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По его словам, также нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после президентских выборов в марте 2024 года.

По мнению дипломата, ничто не указывает и на то, что Путина сместят на выборах: Ламбсдорф не видит никаких признаков раскола в путинской системе "на данный момент".

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Он также не видит никаких признаков того, чтобы лидер Кремля находился "не в добром здравии".