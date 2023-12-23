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Новости За рубежом
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Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ламбсдорф

Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф не видит изменений в позиции президента России Владимира Путина по поводу войны в Украине и считает, что тот не планирует вести мирные переговоры.

Об этом Ламбсдорф сказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – сказал Ламбсдорф.

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По его словам, также нет никаких признаков того, что Путин изменит свою позицию после президентских выборов в марте 2024 года.

По мнению дипломата, ничто не указывает и на то, что Путина сместят на выборах: Ламбсдорф не видит никаких признаков раскола в путинской системе "на данный момент".

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Он также не видит никаких признаков того, чтобы лидер Кремля находился "не в добром здравии".
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Топ комментарии
+6
Щось за багато на один день переговорщиків вилізло.
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23.12.2023 20:59
+5
Ну то нехай про це скаже отому італійському клозетту.
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23.12.2023 21:03
+3
колумб
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23.12.2023 20:58
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колумб
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23.12.2023 20:58 Ответить
Щось за багато на один день переговорщиків вилізло.
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23.12.2023 20:59 Ответить
Ху@ло єдине що вміє вбивати і руйнувати.
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23.12.2023 21:00 Ответить
Вбиває не Окурок, а звичайні кацапи.
Вони добровільно виконують його божевільні забаганки.
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23.12.2023 22:44 Ответить
Вони що, показились сьогодні?
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23.12.2023 21:01 Ответить
Ну то нехай про це скаже отому італійському клозетту.
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23.12.2023 21:03 Ответить
Таки правду писали стосовно кацапського сабантуя в посольстві Німеччини у Вашингтоні.
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23.12.2023 21:05 Ответить
Ну нарешті Пиню назвали Владіміром, а не одомашнюючим Володимиром.
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23.12.2023 21:09 Ответить
почуствовал силу
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23.12.2023 21:11 Ответить
Був мабуть людиною, а стане напівкасапом..
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23.12.2023 21:19 Ответить
Та й х на нього . Бо ті пєрєгавори миру однаково не принесуть . Лише дадуть русні передишку .
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23.12.2023 21:27 Ответить
А на хрена до сих пор посол Германии на параше?
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23.12.2023 21:28 Ответить
а чого йому включати задню, коли ви це всі разом робите....
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23.12.2023 21:59 Ответить
Слабак, хай видасть наказ про заборону проведення перемовин
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23.12.2023 22:45 Ответить
якісь дибіли чи прикидаються?

які переговори з гітлером що має на меті захопити територію,
гітлер раптом схаменеться після 300 тис вбитих?
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24.12.2023 01:57 Ответить
..какому дегенерату хватило ума с террористом подворотни договариваться !! Полная ликвидация болот мацковии,с вводом внешнего управления
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24.12.2023 10:51 Ответить
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24.12.2023 12:00 Ответить
 
 