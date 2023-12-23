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Новости За рубежом
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Эстония (1164) мобилизация (1618)

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил помощь с мобилизацией украинцев: "Необходимо соглашение между государствами. Мы готовы его заключить"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

естонія

Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители, по меньшей мере, троих детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", - объяснил Ляенеметс.

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По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", – добавил министр внутренних дел.

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Украина не обращалась к правительству Эстонии о возможном содействии в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины, заявлял ранее начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел) об этом не просила. У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Янек Мяги.

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Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за границей.
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Топ комментарии
+15
А на біса Естонії годувати здорових, з добрим апетитом, дармоїдів, що не хочуть захищати свою державу?

Ліпше вона ці гроші передасть Україні у вигляді військової допомоги...
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23.12.2023 21:23
+13
Вангую. В найближчі два-три тижні в Естонії зменшиться кількість українських біженців.
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23.12.2023 21:13
+11
Це все кремлівська провокація, ніхто нікого не буде видавати Україні з-за кордону, ніякі договори цьому не можуть передбачати! Якщо люди захочуть то вони зможуть добровільно повернутись до України, якщо ні, значить ні.
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23.12.2023 21:22
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Щось у мене сумніви щодо найближчого майбутнього цього міністра.
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23.12.2023 21:42 Ответить
Якби кварталовець Кошевий записався в ЗСУ, половина виїхавших задумались би,
і третина з них почала б повертатись.
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23.12.2023 21:42 Ответить
Патриотизм украинцев зависит от какого-то лысого клоуна?
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23.12.2023 23:37 Ответить
Готовность идти в армию зависит.
Патриотизм не зависит.
Дело не в лысом клоуне, а в социальной справедливости.
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23.12.2023 23:54 Ответить
Сто, нет тысячу раз плюсую!!!
Социальная справедливость - пусть убьют лысого клоуна.
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24.12.2023 01:11 Ответить
Nu tak davno para , na peredok etih sikuov nepuskati , a v tilu rabota naidiotsa ! A to pereset v Eirope vainu sabralis "muzhiki " , iesli ti ne mnogodetnii , ni kaleka , davai svaiu zemliu zashchiti !!
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23.12.2023 21:49 Ответить
А ОПУ дивно замовкло, бо Угода міждержавна, а як же вони??
Шмигаля з Стефанішиною, теж нечутно, бо м'яч на стороні команди зеленського, а він тексту не читав ще….
Дякуємо Західних Партнерів, за вчасні пропозиції та допомогу Українцям!!
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23.12.2023 21:53 Ответить
У нас несколько МИЛЛИОНОВ людей занято в гос секторе- это чиновники всех мастей + сотрудники гос предприятий (абсолютное большинство убыточны). Всех этий кровосисей надо гнать на фронт тк по сути они нихрена не производят а только сосут из бюджета сотни миллиардов гривен.
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23.12.2023 21:59 Ответить
ухилянти випали в прострацію .
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23.12.2023 22:02 Ответить
Дезертирів ніде не *******
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23.12.2023 22:07 Ответить
Коли твоїй нації загрожує винищення "Поле бою" стає вся країна. Тому всі хто втекли по факту дезертири.
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23.12.2023 22:28 Ответить
Міняти систему в МО, ГШ і по вертикалі (про опу мовчу) бажання і натхнення не має. Зато є нестримне бажання виказувати в світі свою тупість і не професіоналізм. По перше механізм повернення. Це міждержавна угода на рівні кабінету міністрів? Парламентів двох країн? Тощо. Закон Україн це добре але... Одна держава знаходиться в юрисдикції Євросоюзу. Має свої закони і міжурядові угоди в різних площинах своє національної безпеки, які тісно пересікаються з фундаментальними і основоположними законами щодо прав і свобод людини. І тут ми впираємося в стовп... Робити прецедент чи не робити? Популісти завжди будуть казати: ,,Завжди ,,За,, Демократи: ,,Треба обдумати...,,. Але всі вони чітко розуміють, що таке прецедент і які наслідки він може мати в майбутньому для їх нащадків... І саме основне, що знову або в черговий раз забувають наші дуже ,,шановні,, депутати: ,,Приклад робить дію,, (покажи на що ти здатен, візьми автомат і йди малюй закони з окопів.
P.S. Ну і в загалі для самих ,,скрепних,, з ВРУ,😉, закон зворотньої дії не має.
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23.12.2023 22:03 Ответить
Прикинь: ти витратив ~$5000 аби втікти від мобілізації, а тут такий нєжданчік від бундесверу з депоратцією в Україну
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23.12.2023 22:35 Ответить
Пишіть по ділу, або не пишіть.
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24.12.2023 01:02 Ответить
Тому, що це, як правило, люди 60+ та ті, хто різними шляхами "відмазався" від мобілізації, але з ряду причин залишаються в Україні і досить комфортно почуваються. Тому, на думку цих лицемірів воювати мають усі, крім них.
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23.12.2023 22:36 Ответить
Мой друг украинец мог жить спокойно в Европе,но уехал воевать,сказал не могу быть тут,и называться украинцем, стыдно когда спрашивают здорового молодого мужчину.
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23.12.2023 22:17 Ответить
А ти Tigran Davidyan новорег за Арменію з Франції воюєш? Ета другоє?
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24.12.2023 11:49 Ответить
Переїдуть в Польщу наприклад . З Польщі не будуть видавати . Бо Польща і так втратила багато українських заробітчан -а її економіка сильно залежна від українських робітників .
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23.12.2023 22:23 Ответить
польща вже видавала ухилянтів по запросу прикордонників.
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23.12.2023 22:37 Ответить
Ти тут зі своїм напарником "Женя-Женя" майже під кожним коментом відписався. Такий войовничий дует у вас.
Дай вгадаю. Ти 60+ річна жінка інвалід? Заброньований держслужбовець? Чи досі чекаєш дзвінка із тцк? Чи просто на зарплаті тут? Який із цих класичних варіантів твій?
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23.12.2023 23:09 Ответить
Все простіше - це підвид Зеленобот звичайний , клас плазунів
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23.12.2023 23:40 Ответить
Andrew Pod

Не вгадав, твоє очко переходить до бурятів.
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24.12.2023 09:40 Ответить
Що, твоє їм вже набридло і ти шукаєш заміну?
Доречі, судячи із твоєї відповіді - ти справжій к а ц а п.
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24.12.2023 10:26 Ответить
А ти звичайний кацапський куєсос
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24.12.2023 11:16 Ответить
Естонці, ви спочатку заставте українську владу вислати на фронт воювати членів батальйону Монако, а потім українці самі підтянуться коли побачать як воюють депутати різних рад, податківці, митники, поліцейські, синки-мажори і їм подібні.
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23.12.2023 22:53 Ответить
Неа, не подтянутся. Пока будет на кого переводить стрелки.
На крайний случай сын Данилова. Племянник Умарова. Внук Кучмы.
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24.12.2023 00:59 Ответить
Як і думав, Естонія це гівняна країна лицемірів.
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23.12.2023 23:07 Ответить
Естонія віддала Україні усі броньовані машини.
І ще багато чого.
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23.12.2023 23:51 Ответить
Аstaroth

Естонія з першого дня війни віддала більшу частину свого військового арсеналу Україні. Сьогодні вона віддає 50% свого оборонного бюджету України. Тобто ти звичайний кацапський під@р@с провокатор, який обливає брудом найпотужніших союзників України
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24.12.2023 09:36 Ответить
Чоловік прем'єрки цієї мудацької країни Assтонії робить бізнес з РФ, а коли на цьому ловлять, починає брехати. А ти продовжуй таким людям п'ятки лизати, кінченний.
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24.12.2023 12:27 Ответить
Похоже эстонцам надоели беженцы. А может думают что украинцы не должны отлынивать от борьбы с кацапами.
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23.12.2023 23:29 Ответить
Країни Балтії вже неодноразово казали, що впаде Україна, вони будуть наступні. Тому вони допомагають Україні перемогти
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24.12.2023 09:37 Ответить
Дикі події.
Розвинуті країни не можуть запропонувати свої моделі законотворення.
Але з легкістю готові співпрацювати з країною яка за вигадані борги платить ракетами, виготовляє зброю на продаж при цьому віддає оборонний концерн в приватні руки.
Горять склади, цивільної зброї не можуть з 2014 року нормальної узаконити.
Турнікети ніхто не може перевірити.
Звісно, співпраця Вам дасть досвід, як не потрібно робити зі своїми громадянами.
Бо румунська система енергоживлення нам не підходить. Треба щоб вона була в ахметових руцях.
Про Ізраїль кажемо тільки що нам треба. Нічого, що в них на одну людину в рік 50000дол / проти 4300 нашого.Але то дрібничка.
Безглузді вчинки коштували нам дуже дорого. Тепер дивіться, як це може допомогти вам.
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23.12.2023 23:32 Ответить
Помощь и любовь Запада к Украине всегда зависела от отношения к кацапам. Но украинцы тоже научились извлекать из этого выгоду.
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23.12.2023 23:50 Ответить
Подляцькі боти, узбагойтєсь. Досить відполікати увагу на цей пук у калюжу. Це податковий резидент Естонії Умєров підбив естонського колегу?

Ось пояснення фахівця адвоката Гумірова
"Мене просили прокоментувати заяву естонського чиновника, що його країна готова укласти з Україною договір і видати всіх військовозобов'язаних.

Ок. Коментую.

1. У кожної країни є своя арахамія. Як кажуть в народі, в сім'ї не без арахамії.

2. Законодавство Естонії не передбачає можливості видати людину на війну і примус до зброї. То ж ота арахамія естонська ляпнула дурість. Можливо, по власній дурості, можливо на чиєсь прохання, щоб підтримати страшилку.

3. В світі не існує міжнародно-правової конструкції, яка за будь-яких договорів дозволить видати людину на примусову мобілізацію в іншу країну. Будь-який договір про це буде суперечити такій кількості міжнародних зобов'язань Естонії, що вона задовбається пил ковтати.

4. Постачання людей у військо однієї із сторін війни, робить країну стороною війни. Естонія готова воювати проти рашистської орди? Руками українців - так, а власними?

От і все. 🤷
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24.12.2023 11:47 Ответить
Как говорил Штирлиц - «Запоминается последняя фраза»! ( Хотя понятно, что это сказал не штирлиц и даже не сценарист и режиссер). Почитал комменты на прибалтийских (после это комментов они другого названия не заслуживают) сайтах о новации выдавать украинцев державе. Балтов уже во всю НКВД дрючило , когда поляки евреев прятали, а потом сдавали их ГЕСТАПО! Самая главная ЕВРОПЕЙСКАЯ ценность! «Своя рубашка ближе к телу!» К чему это? А к тому, не важно, как хорошо ты начал! Важно как закончил! И воздастся тебе по, трудах твоих!
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25.12.2023 11:10 Ответить
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