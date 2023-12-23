Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил помощь с мобилизацией украинцев: "Необходимо соглашение между государствами. Мы готовы его заключить"

Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.

Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители, по меньшей мере, троих детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", - объяснил Ляенеметс.

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По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.

Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.

"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", – добавил министр внутренних дел.

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Украина не обращалась к правительству Эстонии о возможном содействии в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины, заявлял ранее начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел) об этом не просила. У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Янек Мяги.

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Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за границей.