Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил помощь с мобилизацией украинцев: "Необходимо соглашение между государствами. Мы готовы его заключить"
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Эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан.
Министр сообщил, что в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста. При этом он отметил, что многие из них освобождены от мобилизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители, по меньшей мере, троих детей, родители детей-инвалидов и люди, ухаживающие за близким человеком. То есть критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много", - объяснил Ляенеметс.
По словам министра, в соответствии с международным правом Украина не имеет возможности мобилизовать украинцев, проживающих в Эстонии, поскольку для этого необходимо соглашение между государствами.
Ляэнеметс намерен официально сообщить украинским властям, что если они хотят призвать украинских граждан в Эстонии в армию, то Эстония готова заключить такой договор с Украиной.
"Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы помочь в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", – добавил министр внутренних дел.
Украина не обращалась к правительству Эстонии о возможном содействии в выполнении планов по призыву резервистов в Вооруженные силы Украины, заявлял ранее начальник Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.
"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Министерство внутренних дел) об этом не просила. У Украины нет законных оснований спрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", – сказал Янек Мяги.
Напомним, 21 декабря в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за границей.
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і третина з них почала б повертатись.
Патриотизм не зависит.
Дело не в лысом клоуне, а в социальной справедливости.
Социальная справедливость - пусть убьют лысого клоуна.
Шмигаля з Стефанішиною, теж нечутно, бо м'яч на стороні команди зеленського, а він тексту не читав ще….
Дякуємо Західних Партнерів, за вчасні пропозиції та допомогу Українцям!!
P.S. Ну і в загалі для самих ,,скрепних,, з ВРУ,😉, закон зворотньої дії не має.
Дай вгадаю. Ти 60+ річна жінка інвалід? Заброньований держслужбовець? Чи досі чекаєш дзвінка із тцк? Чи просто на зарплаті тут? Який із цих класичних варіантів твій?
Не вгадав, твоє очко переходить до бурятів.
Доречі, судячи із твоєї відповіді - ти справжій к а ц а п.
На крайний случай сын Данилова. Племянник Умарова. Внук Кучмы.
І ще багато чого.
Естонія з першого дня війни віддала більшу частину свого військового арсеналу Україні. Сьогодні вона віддає 50% свого оборонного бюджету України. Тобто ти звичайний кацапський під@р@с провокатор, який обливає брудом найпотужніших союзників України
Розвинуті країни не можуть запропонувати свої моделі законотворення.
Але з легкістю готові співпрацювати з країною яка за вигадані борги платить ракетами, виготовляє зброю на продаж при цьому віддає оборонний концерн в приватні руки.
Горять склади, цивільної зброї не можуть з 2014 року нормальної узаконити.
Турнікети ніхто не може перевірити.
Звісно, співпраця Вам дасть досвід, як не потрібно робити зі своїми громадянами.
Бо румунська система енергоживлення нам не підходить. Треба щоб вона була в ахметових руцях.
Про Ізраїль кажемо тільки що нам треба. Нічого, що в них на одну людину в рік 50000дол / проти 4300 нашого.Але то дрібничка.
Безглузді вчинки коштували нам дуже дорого. Тепер дивіться, як це може допомогти вам.
Ось пояснення фахівця адвоката Гумірова
"Мене просили прокоментувати заяву естонського чиновника, що його країна готова укласти з Україною договір і видати всіх військовозобов'язаних.
Ок. Коментую.
1. У кожної країни є своя арахамія. Як кажуть в народі, в сім'ї не без арахамії.
2. Законодавство Естонії не передбачає можливості видати людину на війну і примус до зброї. То ж ота арахамія естонська ляпнула дурість. Можливо, по власній дурості, можливо на чиєсь прохання, щоб підтримати страшилку.
3. В світі не існує міжнародно-правової конструкції, яка за будь-яких договорів дозволить видати людину на примусову мобілізацію в іншу країну. Будь-який договір про це буде суперечити такій кількості міжнародних зобов'язань Естонії, що вона задовбається пил ковтати.
4. Постачання людей у військо однієї із сторін війни, робить країну стороною війни. Естонія готова воювати проти рашистської орди? Руками українців - так, а власними?
От і все. 🤷