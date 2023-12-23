"Єдиний марафон" стоит более 2 млрд грн – это бюджет одной боевой бригады, - Порошенко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
"Єдиний марафон" стоит более 2 миллиардов гривен, а это равняется бюджету одной бригады.
Об этом в интервью "5 каналу" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"2 миллиарда гривен у нас измеряются дронами, FPV-шками. Я могу подчеркнуть, что это бюджет за все время войны одной бригады. Те, кто принял решение и финансирует коррупционно "единый марафон", забрал деньги в полном составе у одной бригады. И на сегодняшний день эта бригада не была сформирована, потому что осталась без денег из-за "единого марафона". За это точно придется отвечать", – говорит Порошенко.
"Ничего ни по контрпропаганде, ни по единству он не дает. Он создает "теплую ванну" для отдельных политиков. Зачем? Очень дорогая цена. Каждый в Украине должен знать правду, и, исходя из реалий этой правды, планировать дальнейшие действия", - подчеркивает Порошенко.
"Украинский народ очень взрослый. И это показали два Майдана, это показала ответственность действий во время начала войны в 2014 году, широкомасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года. Он требует, чтобы с ним говорили, как со взрослым, языком правды. А не с розовыми очками, и липкой, склизкой, сладкой массой "единого марафона", которому никто не верит", – считает пятый Президент.
Пожалуйста, подождите...
тупорилі зебіли-аніматори - це шось
Що ще треба знати про ефективність єдиного марафону, якщо навіть його ведучий Олексій Печій втік з України?
Ех нарід, нарід,
Ти просрав свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав всій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
23.12.2023
Анатолій Березенський
Цензор - це приватна власність; як засіб масової інформації - залежить від менталітету та світогляду власника...
було ж розслідування.
Дай Боже їм Здоров'я та твого Захисту !!!
военную цензуру , взаимодействие частных телеканалов, и даже "телемарафоны" можно было организовать и без всяких специальных дополнительных финансирований по 2 миллиарда в год с госбюджета.... А так кто то же эти деньги ложит себе в карман. ...
Об этом стало известно из данных декларации Порошенко, опубликованных на сайте НАПК.
Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал 1036940 грн. Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36067500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
А доходи від вкладів в державні облігації інших країн (і не тільки Угорщини, але й Угорщини в т.ч.) отрмують багато заможних громадян України. І щось нікого не "рвуть", як оце ви, "об'єктивні", стосовно Порошенка.