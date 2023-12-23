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"Єдиний марафон" стоит более 2 млрд грн – это бюджет одной боевой бригады, - Порошенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

"Єдиний марафон" стоит более 2 миллиардов гривен, а это равняется бюджету одной бригады.

Об этом в интервью "5 каналу" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"2 миллиарда гривен у нас измеряются дронами, FPV-шками. Я могу подчеркнуть, что это бюджет за все время войны одной бригады. Те, кто принял решение и финансирует коррупционно "единый марафон", забрал деньги в полном составе у одной бригады. И на сегодняшний день эта бригада не была сформирована, потому что осталась без денег из-за "единого марафона". За это точно придется отвечать", – говорит Порошенко.

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"Ничего ни по контрпропаганде, ни по единству он не дает. Он создает "теплую ванну" для отдельных политиков. Зачем? Очень дорогая цена. Каждый в Украине должен знать правду, и, исходя из реалий этой правды, планировать дальнейшие действия", - подчеркивает Порошенко.

"Украинский народ очень взрослый. И это показали два Майдана, это показала ответственность действий во время начала войны в 2014 году, широкомасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года. Он требует, чтобы с ним говорили, как со взрослым, языком правды. А не с розовыми очками, и липкой, склизкой, сладкой массой "единого марафона", которому никто не верит", – считает пятый Президент.
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Топ комментарии
+109
...а ліпЄцкая_фабріка_убіл_брата_разбаґатєл_в_2882_раза...?

Продовжуйте, виродки, й далі повторювати вкиди коломИйського!
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23.12.2023 21:21
+83
Обратите внимание сколько в декабре с сети появилось Подоляковских ботов с патриотическими и громкими никами аккаунтов. Видимо у недонаполеончика знатно подгорает.
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23.12.2023 21:46
+47
А на 5 канал выделяются деньги из бюджета?
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23.12.2023 21:21
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..після завершення клоунського, Вещикоасфальто-шашличного прездобольства, на Зєльду існуватиме можливість відкриття купи кримінальних справ, на будь-який смак, від будь-якого Громадянина України...
тупорилі зебіли-аніматори - це шось
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23.12.2023 21:55 Ответить
Андрій Карпов

Що ще треба знати про ефективність єдиного марафону, якщо навіть його ведучий Олексій Печій втік з України?
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23.12.2023 21:56 Ответить
Нда. Шо то личный пример зеленского (яневтік) никого не вдохновляет.
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23.12.2023 23:32 Ответить
Не у всіх же зелебобиків є власний бункер з охороною, от і тікають.
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24.12.2023 01:08 Ответить
Найголовніше, що чому Степану чи Василю фрезерувальникам узагалі заборонено виїжджати, та ще дорогою зустрінуть і в окопи відправлять. А якісь пі*дуни ротом спокійно виїжджають і мобілізація до них не відноситься
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24.12.2023 08:59 Ответить
ЕХ НАРІД, НАРІД!

Ех нарід, нарід,
Ти просрав свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав всій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
23.12.2023
Анатолій Березенський
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23.12.2023 21:57 Ответить
в чехії є податок на телебачення та податок на радіо, який рівномірно розподіляється. це вирішить проблему з мега фінансуванням
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23.12.2023 22:37 Ответить
Нарешті критика від опозиція, дочекалися.
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23.12.2023 22:54 Ответить
критика з боку опозиції ЄрЗешного марафету була завжди і нікуди не зникала.. Те, що Цензор не публікував цього... ну, то треба читати не один цензор, він не в усьому об'єктивний, хоча би тому, що багато актуальних інф не публікує.
Цензор - це приватна власність; як засіб масової інформації - залежить від менталітету та світогляду власника...
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24.12.2023 00:13 Ответить
Кому потрібен той марафон...Господи,який бардак в країні 😡
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23.12.2023 23:12 Ответить
Прийми снодійне і не засирай чат
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24.12.2023 02:50 Ответить
Наріт в 2019 вибрав війну, замість армія-мова-віра
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24.12.2023 04:09 Ответить
кацапи
було ж розслідування.
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24.12.2023 08:37 Ответить
Ти звернися в ДБР, зовсім недавно закінчили розспідування по цих складах
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24.12.2023 08:50 Ответить
Срана тут у нас лише ти, клавіша, янелох зробив на тебе не відходячи від піаніно)))
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24.12.2023 09:46 Ответить
Нах*й ці телемарофони на третій рік війни і коли всі в інтернеті сидять? Перший місяць війни воно доречно було, ну а зараз?
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24.12.2023 08:55 Ответить
не забывайте, что "единый телемарафон" еще и славит власть и определенный круг политиков, т. е. по сути является пропагандистским рупором одной политической силы, за счет бюджета государства....
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24.12.2023 10:49 Ответить
Ну треба ж кудись гроші закопувати щоб менше на армію було.
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24.12.2023 08:59 Ответить
Господи , Матір Божа ! !! Бережіть Петра Порошенко , всіх його Друзів !!!
Дай Боже їм Здоров'я та твого Захисту !!!
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24.12.2023 10:04 Ответить
Любой чел, который знает как устроена кухня СМИ понимает что:

военную цензуру , взаимодействие частных телеканалов, и даже "телемарафоны" можно было организовать и без всяких специальных дополнительных финансирований по 2 миллиарда в год с госбюджета.... А так кто то же эти деньги ложит себе в карман. ...
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24.12.2023 10:46 Ответить
https://kurs.com.ua/ru/novost/1134199-napk-pravitelstvo-orbana-zaplatilo-poroshenko-bolee-37-mln-griven
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24.12.2023 11:12 Ответить
що кончіта індуська, посилання на першоджерело чи не кацапську версію, релігія не дозволяє надати.
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24.12.2023 11:39 Ответить
та та кончіта з *ОПи, а ІР в неї забанений.... от і доводиться тут срати з VPN
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24.12.2023 11:47 Ответить
Со мной не надо спорить, эта информация от НАПК.
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24.12.2023 12:06 Ответить
"алжирець", тебе копати треба.
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24.12.2023 12:11 Ответить
Я понимаю что для тебя это неловкая ситуация, но факты вещь упрямая.
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24.12.2023 12:17 Ответить
те, що ти свинособака- це зрозуміло, але ще й поні маєш... у неприродній спосіб чи дітей плодиш?
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24.12.2023 12:39 Ответить
НАПК между прочим утверждает что Порошенко абсолютно не скрывал эту информацию, указал получение денег в декларации.
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24.12.2023 12:13 Ответить
НАЗК, між іншим, ніколи не говорило, що Порох є чинним третім президентом України; ніколи не ув'язувало зірване відрядження Пороха в Європу та в США з отриманням цих коштів, ну і, якби навіть "Порошенко или его представители ... не объясняли, за что именно, вероятно, получили деньги от венгерского минфина" (але і це брехня станом на 21/12.ц.р.) - то й ніхто не запитував. І тільки по факту в обід 21-го було оприлюднено " Коментар пресслужби партії ЄС щодо інформаційних маніпуляцій"
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24.12.2023 12:39 Ответить
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в течение октября-ноября трижды получал от венгерского правительства денежные поступления, которые в сумме составили более 37 миллионов гривен.

Об этом стало известно из данных декларации Порошенко, опубликованных на сайте НАПК.

Так, 23 октября Порошенко задекларировал 517173 грн, указав вид дохода как "проценты". Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

24 ноября в качестве "процентов" Порошенко задекларировал 1036940 грн. Источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.

И в этот же день в декларации Петра Порошенко появилась сумма 36067500 грн, вид дохода - "погашение облигаций", источник поступления - Министерство Финансов Венгрии.
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24.12.2023 12:45 Ответить
ну і в чому тут кримінал? Чи навіть - який конфлікт інтересів? Де звязок цього бабла з зірваним відрядженням? Що ти намагаєшся довести пережовуванням давно оприлюдненої та зрозумілої істини?
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24.12.2023 12:50 Ответить
Я не утверждаю что Порошенко совершил преступление, просто надо быть объективным, потому что получи деньги от венгров кто-нибудь другой, вы его рвали бы здесь на куски.
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24.12.2023 12:56 Ответить
зате ти наводиш ссиль в 24.12.2023 11:12, на проподляцьке прозебілне інфо, яка саме й це стверджує.
А доходи від вкладів в державні облігації інших країн (і не тільки Угорщини, але й Угорщини в т.ч.) отрмують багато заможних громадян України. І щось нікого не "рвуть", як оце ви, "об'єктивні", стосовно Порошенка.
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24.12.2023 13:28 Ответить
Так это и хорошо,что порох задекларировал эти доходы,в отличии от представителей сегодняшней власти(слуг народа и их лидеров). Типичный сценарий периода 2019г, Манипуляция для 73%ых.Ссышь и не соображаешь, что против ветра.
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24.12.2023 13:19 Ответить
всі свої подібні претензії - до власника сайту. Прізвище нагадати? Ага, такий собі "порохобот", ага
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24.12.2023 11:45 Ответить
Ми бачимо, як на війну готуються....дуже "потужно"...
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24.12.2023 12:56 Ответить
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25.12.2023 10:46 Ответить
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25.12.2023 10:54 Ответить
Кращебвтік успішно заробляє наступні статті до обвинувачувального вироку. А суд буде...
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24.12.2023 12:02 Ответить
Той "маХВон" пора закінчувати, а з ініціаторів зфомувати перший український взвод штрафників і на фронт. Ці зборища "гордімся общественним" строєм" під час кровопролитної війни блюзнірство, наруга,...
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24.12.2023 12:28 Ответить
Два ярда на шоу по зализыванию Зелнского и его подручных ? Закрыть этот балаган , а два ярда на ЗСУ.
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24.12.2023 12:32 Ответить
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