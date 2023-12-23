"Єдиний марафон" стоит более 2 млрд грн – это бюджет одной боевой бригады, - Порошенко. ВИДЕО

"Єдиний марафон" стоит более 2 миллиардов гривен, а это равняется бюджету одной бригады.

Об этом в интервью "5 каналу" сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"2 миллиарда гривен у нас измеряются дронами, FPV-шками. Я могу подчеркнуть, что это бюджет за все время войны одной бригады. Те, кто принял решение и финансирует коррупционно "единый марафон", забрал деньги в полном составе у одной бригады. И на сегодняшний день эта бригада не была сформирована, потому что осталась без денег из-за "единого марафона". За это точно придется отвечать", – говорит Порошенко.

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"Ничего ни по контрпропаганде, ни по единству он не дает. Он создает "теплую ванну" для отдельных политиков. Зачем? Очень дорогая цена. Каждый в Украине должен знать правду, и, исходя из реалий этой правды, планировать дальнейшие действия", - подчеркивает Порошенко.

"Украинский народ очень взрослый. И это показали два Майдана, это показала ответственность действий во время начала войны в 2014 году, широкомасштабной агрессии после 24 февраля 2022 года. Он требует, чтобы с ним говорили, как со взрослым, языком правды. А не с розовыми очками, и липкой, склизкой, сладкой массой "единого марафона", которому никто не верит", – считает пятый Президент.