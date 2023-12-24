Во Львове произошел взрыв в частном доме. Под завалами могут быть люди, - Садовый

Во Львове произошел взрыв в частном доме, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Львов. На ул. Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. Есть разрушение несущих стен. Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы. Причины и последствия устанавливаются", - рассказал Садовый.

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Между тем, издание Lviv.Media сообщило, со ссылкой на руководителя пресс-службы ГСЧС Львовщины Виталия Туровцева, что из-под завалов достали ребенка и передали медикам. Информации о его состоянии пока нет. По данным ГСЧС, в частном жилом доме взорвался газ.

Как сообщили в патрульной полиции Львовщины, из-за взрыва, который привел к пожару, движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова до улицы Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто. Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, охрану места происшествия и помогают другим службам в ликвидации последствий.

В общей сложности, на месте происшествия находятся два автомобиля газовщиков, четыре авто медиков и четыре авто спасателей. Безопасность обеспечивают восемь автомобилей полиции.