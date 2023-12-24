РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10981 посетитель онлайн
Новости За рубежом
2 400 10
Германия (6015) Шольц Олаф (546) Макеев Алексей (25)

Шольц проявил мастерство с Орбаном, его правительство делает все правильно, – посол Украины Макеев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макеєв

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил "дипломатическое мастерство", когда обеспечил решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, несмотря на намерение Венгрии наложить вето.

Об этом он сообщил в эфире местного радио rbb24 Inforadio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

По его словам, "дипломатическое мастерство" Шольца, который убедил венгерского премьера Виктора Орбана не участвовать в голосовании, дало старт переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Читайте также: Посол Украины Макеев опроверг давление Германии на мирные переговоры с Россией

Макеев поблагодарил правительство Германии за поддержку Украины. "У этого правительства все хорошо с головой", – образно сказал дипломат, выразив при этом пожелание, чтобы Германия взяла на себя роль одного из лидеров в оказании помощи.

"Его правительство делает все правильно. Немцы должны осознавать, что помогать Украине - в их интересах, поскольку РФ представляет угрозу миру во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", - заявил Макеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поступок Шольца на саммите ЕС с выводом Орбана из зала на кофе войдет в историю, - Кулеба

Он отметил, что Украине нужно больше оружия для перелома в войне.

"Важно уже сейчас задуматься о восстановлении. Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня. И здесь лидерская роль Германии очень важна", — резюмировал дипломат.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ти що виявив чепушило?
показать весь комментарий
23.12.2023 23:39 Ответить
Ту що він дипломат і на своєму місці уже багато на сьогодні. А що ти зробив доя ЗСУ, України? Окрім як усе змішувати з брудом
показать весь комментарий
24.12.2023 08:06 Ответить
Шольц - красава.
показать весь комментарий
23.12.2023 23:48 Ответить
має бути соромно, що канцлер Германії зробив для України в рази більше, ніж уся шобла зеленського.
показать весь комментарий
23.12.2023 23:59 Ответить
А можна пана Шольца найняти управляти нашим МЗС?
показать весь комментарий
24.12.2023 00:14 Ответить
Ще один єврей
показать весь комментарий
24.12.2023 02:07 Ответить
"Важливо вже зараз задуматися про відновлення. Ми не можемо чекати до кінця війни. Нам потрібно все відновлювати вже сьогодні",-

доволі песимістичний прогноз.
Грошей на війну можуть більше й не дати, то ж треба вже сьогодні розікрасти кошти на відбудову! Бо завтра шанса може не бути.
показать весь комментарий
24.12.2023 07:14 Ответить
..Шольц проявил,ни ххх он не проявил,гнать вон из ЕС надо таких прихвостней кремля Орбанов. Дали Венгрии часть денег,вот тварь и вышла.....Толку например с Лиги Наций,как с козла молока.. там террористы и мокша сидят
показать весь комментарий
24.12.2023 10:48 Ответить
мельника на цього Шольца не має
показать весь комментарий
24.12.2023 12:21 Ответить
 
 