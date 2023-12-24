Шольц проявил мастерство с Орбаном, его правительство делает все правильно, – посол Украины Макеев

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проявил "дипломатическое мастерство", когда обеспечил решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, несмотря на намерение Венгрии наложить вето.

Об этом он сообщил в эфире местного радио rbb24 Inforadio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

По его словам, "дипломатическое мастерство" Шольца, который убедил венгерского премьера Виктора Орбана не участвовать в голосовании, дало старт переговорам о вступлении Украины в ЕС.

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Макеев поблагодарил правительство Германии за поддержку Украины. "У этого правительства все хорошо с головой", – образно сказал дипломат, выразив при этом пожелание, чтобы Германия взяла на себя роль одного из лидеров в оказании помощи.

"Его правительство делает все правильно. Немцы должны осознавать, что помогать Украине - в их интересах, поскольку РФ представляет угрозу миру во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", - заявил Макеев.

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Он отметил, что Украине нужно больше оружия для перелома в войне.

"Важно уже сейчас задуматься о восстановлении. Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня. И здесь лидерская роль Германии очень важна", — резюмировал дипломат.