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Финансовой катастрофы в январе не будет, Украина получила помощь от партнеров, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

гетманцев

Украина продолжает получать финансовую поддержку от партнеров, поэтому финансовой катастрофы в январе не будет.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

"Украина продолжает получать поддержку наших партнеров.

С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти "апокалипсис" якобы из-за окончания у нас денег.

Поэтому хочу публично всех успокоить – финансовой катастрофы в январе не будет.

У нас есть поступление помощи по разным направлениям.

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На поддержку государственного бюджета и финансирование расходов из него, в частности - социальных, на поддержку сфер образования, здравоохранения и других:
-1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы 2023 года;
-1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
-900 млн долларов ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);

На проекты обновления:
-150 млн евро безвозмедной финансовой помощи от ЕС в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)";
-99,6 млн евро помощи от ЕИБ на реконструкцию около 200 объектов в 18 областях;
-52,4 млн долларов гранта Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры ЕС вернутся к рассмотрению бюджета и финансовой помощи Украине в начале 2024 года, - президент Евросовета Мишель

На укрепление и защиту стабильной работы энергосистемы:
-150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона;
-Италия присоединится к инициативе ЕБРР, прибавив 10 млн евро грантовых средств к упомянутым 150 млн евро;
-еще 88,5 млн евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины.

Военная поддержка:
-240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи (БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы);
-106 млн евро военной помощи от Финляндии (уже 21 пакет, содержание традиционно не раскрывается).
Есть еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные потребности, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев своими реформами минусует рейтинг власти, - опрос

Особо подчеркну – это решение о помощи и средствах, которые уже переданы Украине в течение последней недели", - рассказал Гетманцев.
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Топ комментарии
+16
Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича[1]. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

ЩО є влада регіоналів підтвердженням того що ВЛАДА ЄРМАКА Зеленського =влада вогрогів України Партії Януковича
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23.12.2023 23:37
+16
агент ФСБ Гетманцев, оскільки є людиною Сівковича, з яким той досі в тісному контакті
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23.12.2023 23:37
+10
на лютий перенесете?
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23.12.2023 23:30
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на лютий перенесете?
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23.12.2023 23:30 Ответить
допоки є гроші, то "не на часі"
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23.12.2023 23:40 Ответить
Невже не все встигли розмародерити ? Чи вже від себе відриваєе -Єрмаки та іже з ним ще ж не подавали декларацій . та й не повинні
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23.12.2023 23:32 Ответить
ВІКІПЕДІЯ

Деятельность Даниила Гетманцева на посту главы финансового комитета Верховной Рады часто критикуется украинским бизнесом[⇨]. Предприниматели обвиняют нардепа в лоббировании разрушительных решений не только для бизнеса, но и для украинской экономики в целом[⇨].

Украинские средства массовой информации неоднократно отмечали «пророссийские» и «украинофобские» взгляды Гетманцева[⇨]. В частности, он высказывался в защиту русского языка и русской культуры в Украине[⇨], сравнивал защиту украинского языка с «фашизмом»[⇨]; выступал против закрытия телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина», ZIK и NewsOne[⇨]; выступал за восстановление водоснабжения во временно оккупированный РФ Крым[6]; симпатизировал президентству Александра Лукашенко[⇨]
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23.12.2023 23:34 Ответить
Был помощником народного депутата Украины от «Партии регионов» Владимира Сивковича[1]. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».

ЩО є влада регіоналів підтвердженням того що ВЛАДА ЄРМАКА Зеленського =влада вогрогів України Партії Януковича
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23.12.2023 23:37 Ответить
оце головне !!!!!

як там казали "Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями ... сєкрєтним указом "?

тільки в Україні під час війни колишній співробітник шпигуна може займати високі посади
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23.12.2023 23:44 Ответить
Спіть спокійно! Зельониє поки відклали економічну катастрофу. Як мінімум на місяць.
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23.12.2023 23:33 Ответить
щас підтягнуться репатри та розкажуть як нам жити на підсосі
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23.12.2023 23:34 Ответить
А тим часом зголодалі 3,14 дари з податкової кошмарять бізнес після відновлення перевірок
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23.12.2023 23:35 Ответить
агент ФСБ Гетманцев, оскільки є людиною Сівковича, з яким той досі в тісному контакті
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23.12.2023 23:37 Ответить
Тому, більшість наших "колег" тримають великі кошти в готівці і бажано не в тій валюті яку ми можемо друкувати.
Не, все добре.
*** буду...
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23.12.2023 23:39 Ответить
Цікаво, яка заслуга персонально Гєтманцева, чи загалом всієї зеленої влади младорегіоналів в тому, що вкотре нам дають кошти навіть попри те, що вони посилають тих, хто ці кошти дає на йух разом з їхніми рекомендаціями? І цікаво, коли у кредиторів урветься терпіння?
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23.12.2023 23:46 Ответить
Як тільки на фронті стихне то пайку зразу уріжуть.
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24.12.2023 00:16 Ответить
Агенты кремля на свободе
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23.12.2023 23:47 Ответить
гетьманцев гнида коли ти повішеся
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23.12.2023 23:55 Ответить
Катастрофа,що всілякі гєтьманцєви при посадах.
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23.12.2023 23:58 Ответить
То что вы у власти,уже катастрофа….
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23.12.2023 23:59 Ответить
Не бреши, та допомога вже в опшорах наркомана
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24.12.2023 00:34 Ответить
Значить буде катастрофа
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24.12.2023 01:27 Ответить
Гетьманцев, пойди в МО и потруси их.
Денег найдешь еще на 2 месяца, т.е. до конца зимы.
И не надо будет тебе попрошайничать за границей и у себя в стране кошмарить малый бизнес и пенсионеров.
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24.12.2023 01:38 Ответить
Ну раз сам Гетьманцев сказав..
То треба терміново купити доляри...)
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24.12.2023 02:16 Ответить
Якщо є за шо, то вже давно треба було. Хто знає скільки ще зможуть гривню утримуватина цьому рівні
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25.12.2023 22:40 Ответить
Когда я слышу от политиков, что чего-то не будет...
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24.12.2023 06:12 Ответить
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько? (с)

Фінансової катастрофи у січні не буде
А коли буде?
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24.12.2023 06:21 Ответить
да живем
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24.12.2023 06:47 Ответить
Дякую
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24.12.2023 07:01 Ответить
у нас финансовая катастрофа с 2019 года, кто не знает. И не только финансовая.
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24.12.2023 07:13 Ответить
Сожалею вашему горю. Советую найти работу.
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24.12.2023 07:42 Ответить
эта работа называется "украшать деревья зеленью". После войны обязательно займусь.
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24.12.2023 09:57 Ответить
Так, Ви, шановний естет !
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24.12.2023 10:43 Ответить
Дякую! Я знаю.
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24.12.2023 11:03 Ответить
Значит я не ошибся.
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24.12.2023 12:47 Ответить
Як ********** порівнювати подоляцькі пропогондони:
від "ще 2÷3 тижні і на шашлики в Ялту!" до "в січні катастрофи ймовірно не буде".
До січня лишився тиждень.
Це вже: потужний прорив?
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24.12.2023 07:19 Ответить
Отлично,может тогда пусть западные специалисты и покеруют распределением западной помощи,а не наши лотерейщики и ларечники.
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24.12.2023 07:52 Ответить
На праздники сколько работы,сколько бабла надо распилить.
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24.12.2023 08:23 Ответить
Бабло уже давно распилено, а это "подьемные" на праздники, на карманные расходы, так сказать.

Вся работа заключается не в распиле бабла, а в подсчете сколько лет стране прийдется расплачиваться за "помощь".
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25.12.2023 18:41 Ответить
Буде далі общіпувати як гусей народ і бізнес.
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24.12.2023 09:06 Ответить
значить буде.
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24.12.2023 09:33 Ответить
Гетманцев якраз і є найбільшою катастрофою України....
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24.12.2023 10:14 Ответить
Принаймні ця людина зробила все можливе для того щоб погіршити економічну ситуацію в країні
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25.12.2023 22:36 Ответить
Якщо сказав гетьманцев то прийдеться затягувати пояси.
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24.12.2023 10:41 Ответить
Они и будут затягивать пояса-удавки на шеях украинцев, но далеко не на своих талиях.)))

Главное что минималку поднимают и пенсию - теперь все зрители телеоб...***** могут радостно в ладошки хлопать и слушать солнцеликого в новогоднюю ночь.)))
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25.12.2023 18:39 Ответить
Добра новина ! Скорочення не буде і продовжуємо красти!
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24.12.2023 10:55 Ответить
согласен, об уровне нашей коррупции уже легенды ходят и это один из основных факторов, почему сейчас сколько сомнений, а будут ли давать еще
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25.12.2023 12:49 Ответить
Ти дурік,шо далі будеш красти,но віревка тебе не мине.
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24.12.2023 14:33 Ответить
кредиты, ссуды... какая же это помощь, если партнеры на нас еще и зарабатывают. Ведь рано или поздно все это потребуют отдавать
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25.12.2023 12:27 Ответить
Улыбнуло упоминание про социальные выплаты. Тут правительство и само справится, ведь не зря устроило идентификацию пенсионеров. С января месяца коллапса в пенсионном фонде не предвидится, благодаря именно этой инициативе, ведь пенсии будут замораживать до прохождения идентификации.)))
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25.12.2023 18:36 Ответить
Яка в цьому заслуга пана Гетманцева? Бо я читаю про іноземну допомогу, яка була б навіть якщо Данила замінили на стілець
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25.12.2023 22:35 Ответить
 
 