Финансовой катастрофы в январе не будет, Украина получила помощь от партнеров, - "слуга народа" Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина продолжает получать финансовую поддержку от партнеров, поэтому финансовой катастрофы в январе не будет.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
"Украина продолжает получать поддержку наших партнеров.
С приближением нового года все чаще мне задают вопрос о январе, в котором должен произойти "апокалипсис" якобы из-за окончания у нас денег.
Поэтому хочу публично всех успокоить – финансовой катастрофы в январе не будет.
У нас есть поступление помощи по разным направлениям.
На поддержку государственного бюджета и финансирование расходов из него, в частности - социальных, на поддержку сфер образования, здравоохранения и других:
-1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи от ЕС в рамках программы 2023 года;
-1,34 млрд долларов (неделю назад) от Всемирного банка (финансирование обеспечено Японией, Швейцарией и США);
-900 млн долларов ссуды от Правительства Японии через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);
На проекты обновления:
-150 млн евро безвозмедной финансовой помощи от ЕС в рамках двустороннего соглашения о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и усилению устойчивости)";
-99,6 млн евро помощи от ЕИБ на реконструкцию около 200 объектов в 18 областях;
-52,4 млн долларов гранта Японии в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).
На укрепление и защиту стабильной работы энергосистемы:
-150 млн евро от ЕБРР для поддержки НЭК "Укрэнерго" в прохождении отопительного сезона;
-Италия присоединится к инициативе ЕБРР, прибавив 10 млн евро грантовых средств к упомянутым 150 млн евро;
-еще 88,5 млн евро от Германии для Фонда поддержки энергетики Украины.
Военная поддержка:
-240 млн евро общего шведско-датского пакета военной помощи (БМП шведского производства, гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90, запчасти, боеприпасы);
-106 млн евро военной помощи от Финляндии (уже 21 пакет, содержание традиционно не раскрывается).
Есть еще 102 млн евро многопрофильной поддержки от Нидерландов (гуманитарные потребности, разминирование, восстановление инфраструктуры, поддержка энергетики).
Особо подчеркну – это решение о помощи и средствах, которые уже переданы Украине в течение последней недели", - рассказал Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Деятельность Даниила Гетманцева на посту главы финансового комитета Верховной Рады часто критикуется украинским бизнесом[⇨]. Предприниматели обвиняют нардепа в лоббировании разрушительных решений не только для бизнеса, но и для украинской экономики в целом[⇨].
Украинские средства массовой информации неоднократно отмечали «пророссийские» и «украинофобские» взгляды Гетманцева[⇨]. В частности, он высказывался в защиту русского языка и русской культуры в Украине[⇨], сравнивал защиту украинского языка с «фашизмом»[⇨]; выступал против закрытия телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина», ZIK и NewsOne[⇨]; выступал за восстановление водоснабжения во временно оккупированный РФ Крым[6]; симпатизировал президентству Александра Лукашенко[⇨]
ЩО є влада регіоналів підтвердженням того що ВЛАДА ЄРМАКА Зеленського =влада вогрогів України Партії Януковича
як там казали "Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями ... сєкрєтним указом "?
тільки в Україні під час війни колишній співробітник шпигуна може займати високі посади
Не, все добре.
*** буду...
Денег найдешь еще на 2 месяца, т.е. до конца зимы.
И не надо будет тебе попрошайничать за границей и у себя в стране кошмарить малый бизнес и пенсионеров.
То треба терміново купити доляри...)
- А за сколько? (с)
Фінансової катастрофи у січні не буде
А коли буде?
від "ще 2÷3 тижні і на шашлики в Ялту!" до "в січні катастрофи ймовірно не буде".
До січня лишився тиждень.
Це вже: потужний прорив?
Вся работа заключается не в распиле бабла, а в подсчете сколько лет стране прийдется расплачиваться за "помощь".
Главное что минималку поднимают и пенсию - теперь все зрители телеоб...***** могут радостно в ладошки хлопать и слушать солнцеликого в новогоднюю ночь.)))