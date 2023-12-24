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В УГКЦ не будут благословлять однополые пары, декларация Папы Франциска не касается Восточных Церквей, - глава Церкви Святослав

Новости Цензор.НЕТ Общество

святослав

Утвержденная Папой Римским Франциском декларация Fiducia Supplicans, позволяющая благословлять однополые пары, не имеет правовой силы для верующих УГКЦ.

Она касается латинской, а не восточных католических церквей, заявил глава УГКЦ Блаженнейший митрополит Святослав, передает Цензор.НЕТ.

"Декларация не рассматривает вопроса католической веры или морали, в ней не приводятся никакие предписания Кодекса канонов для Восточных Церквей и не упоминаются восточные христиане", - отметил он.

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По его словам, понятие "благословение" в УГКЦ и латинской церкви отличаются. В византийском обряде оно означает одобрение, разрешение или даже приказ.

"Очевидно, что благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной", - говорится в заявлении.

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Также митрополит Святослав считает, что нужно избегать "двузначных жестов, высказываний и понятий", которые "могут искривлять или искажать Божье слово и учение Церкви".
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Топ комментарии
+18
Це інформація для тих, хто вважає, що УГКЦ не є самостійною Церкою з власними традиціями і цінностями. Ще раз - УГКЦ - плоть від плоті українська церква, з українською традицією, українською мовою, українськими національними цінностями, очолювана сильним, авторитетним, патріотичним Главою.
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24.12.2023 00:33
+15
і коли вже кацапи навчаться писати грамотно кацапською ?
" по сути" пишеться роздільно, бєстолочь рашиська !
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24.12.2023 00:27
+13
Слава Богу! Той ,,папа" вже давно на деменцію хворий!
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24.12.2023 00:19
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С требуют марксистскую повесточку по уменьшению населения и разрушению традиционной семьи. Это неомарксизм. С пролетариатом у выродков не вышло. Они пошли другим путем.
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24.12.2023 00:07 Ответить
при чому тут ззменшення населення, якщо гомосеки не ******* жінок/чоловіків, то для чого їм ромножуватись?
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24.12.2023 09:35 Ответить
Поражает циничность и наглость, благославлять они видите ли не хотят, а посути то религия - это мошенничество и обман слабых умов
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24.12.2023 00:16 Ответить
і коли вже кацапи навчаться писати грамотно кацапською ?
" по сути" пишеться роздільно, бєстолочь рашиська !
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24.12.2023 00:27 Ответить
Ще й частку "то" чомусь окремо, а не через дефіс пише ця "бєстолочь".
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24.12.2023 01:17 Ответить
тебе хтось вірувати примушує? Ні, то помовч, кацапе.
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24.12.2023 01:57 Ответить
Ватикан-це курятник з дірявими.
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24.12.2023 00:19 Ответить
Слава Богу! Той ,,папа" вже давно на деменцію хворий!
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24.12.2023 00:19 Ответить
марксіський папа, друг куйла та кідарів
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24.12.2023 00:25 Ответить
Ватикан вже давно потребує реформи.
Аби усіх задовільнити,то треба обирати окремого Папу для геїв, Маму для лесбів і так далі.
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24.12.2023 00:31 Ответить
Я вам, ребяты, на мозги не капаю,
Но вот он, перегиб и парадокс:
Ковой-то выбирают римским папою -
Ковой-то запирают в тесный бокс.

Там все места - блатные расхватали и
Пришипились, надеясь на авось, -
Тем временем во всей честной Италии
На папу кандидата не нашлось.

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -
Я б засосал стакан - и в Ватикан!

Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан, -
Мы тут им папу римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян.

Сижу на нарах я, в Наро-Фоминске я.
Когда б ты знала, жизнь мою губя,
Что я бы мог бы выйти в папы римские, -
А в мамы взять - естественно, тебя!

Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, -
Я б засосал стакан - и в Ватикан!
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24.12.2023 09:37 Ответить
Це інформація для тих, хто вважає, що УГКЦ не є самостійною Церкою з власними традиціями і цінностями. Ще раз - УГКЦ - плоть від плоті українська церква, з українською традицією, українською мовою, українськими національними цінностями, очолювана сильним, авторитетним, патріотичним Главою.
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24.12.2023 00:33 Ответить
Виходячи з цієї логіки - Бог в ній теж мабуть українець.
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24.12.2023 00:44 Ответить
Хм. Цікаао, як ви до такого висновку дійшли? 🤔 Хоча можливо, хоча самі того не підозрюєте, але таки ваша і правда? Адже зворотнє ніхто не довів? Тепер серйозно. Вам напевне не відомо, що церкаи бувають національні, як Грузинська, чи Аірменська, і вселенські, як Римо-католицька чи РПЦ, яка є панівною у Білорусі. От у тій самій Білорусі національної церкви нема.
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24.12.2023 00:52 Ответить
если вы верующий, объясните как Бог допустил до того, что кацапы творят в Украине? им за это ничего нет, сытно кушают, спят хорошо, а куча уродов (почти пол-мира), либо их поддерживают, либо закрывают глаза, либо приглашают на олимпиады, выставки и конференции. То где ваш Бог во всей этой истории?
я всегда говорю "що сльози котилися б навіть у демона зла", глядя на все это. Но только не у Бога.
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24.12.2023 01:30 Ответить
На подібні питання відповіді немає і, як на мене, не віруючого, не може бути.
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24.12.2023 03:42 Ответить
хлопчику, див. нижче
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24.12.2023 09:15 Ответить
Поясню. Справа в тому, що ґгосподь створиа людей по свїй подобі, тобто дав їм волю і право вибору. Вбору мід добром і злом, вибору між вірою і безвір'ям, між дотриманням заповідей нехтувпнням ними. Тобто доки людство перебувало у Едемському Саду (образно), тобто не було намтільки розвинутим, щоб свідомо чинити безчинства, Господь безпосередньо опікувався ним, чк дорослий власними дітьми. Після того, як людство стало дорослим, вкусивш плід з Дерева пізнання (умовно), Господь дав їм самостійність і право вибору. Чи винен Господь, що більшість людец вибали е Його, не його вчення і заповіді? Очевидно, що ні. Для того, щоб аін опікувався людством, воо у більшості своїй пояинно знову прийняти Його. Чи втрутитьсч Господь, якщо людство стпн на шлях самознищення? Сподіваюся - так. Але це буде сташний момент, бо очеаидно, шо вілступники будуть покарані, тобто знищені. І таких буде більшість. Але вочевидь Господь дає нам шанс вирішити все самим. Поки що. Так розумію це я. Ви маєте вільний вибір і вільний розум розуміти все по іншому. Роль Господа не в тому, щоб керувати людьми, а в тому щоб дати їм вчення, як правильни існувати. Тобто, коли люди дотримуватимуться Запоаідей, їхнє життя буде безпроблемним. Чи готові люди до цього?
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24.12.2023 09:09 Ответить
Гарна відповідь. Дякую, брате.
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24.12.2023 09:56 Ответить
"... коли люди дотримуватимуться Запоаідей, їхнє життя буде безпроблемним."

Тобто, всі люди, які гинуть на фронті і в тилу не дотримуються Заповідей?
Чи це про майбутнє, яке ніколи не настане, коли всі люди без винятку будуть дотримуватись Заповідей? Безпрограшна позиція.
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24.12.2023 11:08 Ответить
Маніпулюєте, шаовний. 😊 Якби заповідей дотримувалися всі, то воєн не було б. Людина - соцвальна істота, тому існує для людей колективна відповідальність. Не можна дити на вулиці злодіїв і нп бути обікраденим. Ми виживемо лише разом. Одна людина вижити, як вид не може. І погодьтеся, це не чесно стосовно інших звертатися до Господв зі мловпми "я хороший, врятуй мене, а внші нехай гинуть" 😊 Це лукавство і відмова від праці навернення інших. Фішка в тому, що ми або загинемо разом, або вижевемо разом. Вважайте це умовою Господа людству. «Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх… (Іоана 15:13)» - каже нам Святе Письмо. І цю заповідь виконав Воїн України. Він віддав своє життя, щоб жила наша Україна, а решиа мали шанс звільнити Землю від тих, хто сіє війну.
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24.12.2023 12:13 Ответить
"що ми або загинемо разом, або вижевемо разом".
поки гинуть сотні тисяч ні в чому не повинних українців, в той час як кацапи в шоколаді і далі зазіхають на всю Україну. То де тут Бог?
Завтра звичайний робочий день. Коли таке було, щоб не святкувалося Різдво? Кого він наказав - нас чи їх? отже Богу все одно, чи буде воно тут, чи ні. Інакше б він давно знайшов способи, шоб цей жах справделиво завершися.
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24.12.2023 16:05 Ответить
У Нього є спсіб це припинити - обнулити цей світ. Ви справді цього хочете? В першу чергу уе все припинити повинні самі люди. А вони не хочуть. То що має робити Він?
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24.12.2023 16:12 Ответить
а що маємо робити ми, коли сили непорівняні і допомогти немає кому?? що робити нам??!
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24.12.2023 16:26 Ответить
Вірити! Вірити, що ми не самв, що Він з нами і головне - не боятися і не впадати у розпач. Віра, Надія, Любов - не прсто біблейські імена - це символи. Християнське вчення вчить головного - е боятися. Ні смерті, ні ворога. А смерть задля рідних і близьких - це і є Любов. Жертовна. Де жертва - власне життя. І віруючий чоловік знає, що за це буде нагорода. А невіруючий впеанений, що після його смерті не буде нічого, навіть праху. І тому потрібно робити те, що можеш зробити добре, і коли це робитимуть всі поряд з тобою - тоді Господь і допоможе. Навіть якщо ворог буде в рази сильніший. Тобто допомога є тим, хто робить все необхідне для досягнення результату. Я розумію так. Тому мені легше. Я не допускаю думки, що ми програємо. І це правда.
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24.12.2023 18:31 Ответить
Якщо Він називає себе добрим батьком, то і діяти має, як добрий батько. Якщо чийсь син валяється по притонах на грані передоза, а в його батька в руках купа ресурсів, хіба він не спробує все можливе, щоб врятувати сина? А якщо він плюне і, як ви пишете, обнулить сина, який же він батько?
У Бога в руках всі ресурси, але Він мовчки спостерігає. Він знає, що ми не можемо вирулити ситуацію самі, бо такими слабкими Сам нас і створив. Іноді немає сили вчасно закрити рот під час сварки з дружиною. То про які геополітичні процеси взагалі може йти мова?
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24.12.2023 17:55 Ответить
😊 Цякаві речі кояться з людьми:кол Його треба прийняти - воно людям не теба, а коли біда - то "Боже, допоможи!". Ми, люди, стали дорослими і відмовились від батьків. Тому або треба визнат, що ми безпомічні ґ беззастережно почати виконувати Божі заповіді хоча б, або вирішувати свої проблеми без Нього.
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24.12.2023 18:22 Ответить
Ви пишете класичну апологетику: вішай всіх собак на людей - погано молитеся, погано каєтеся, погано жертвуєте десятину і т.д. Так само думали і давні люди, які приносили жертви своїм деревяним ідолам, щоб на їхній врожай пішов дощ. А дощу все не було. І люди приносили ще більше жертв, а потім ще більше, поки не здогадалися: а може діло не в нас?
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24.12.2023 19:15 Ответить
Коли я згадую, що Бог не завадив нацистам безкарно убивати мільйони євреїв - свій власний вибраний народ! - тоді питання його зацікавленості в якихось українцях відпадає саме по собі
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24.12.2023 18:09 Ответить
Легко.
Бо Бога забули.
Бо "а какая разніца" і "Бога нєт".
Бо матюччям прокляли простір навколо себе...
...
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24.12.2023 09:13 Ответить
Саме так! А потім претензії: "А чого Господь не допомагає"? Бо як можна допомагати тому, хто відовивмя від допомоги?
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24.12.2023 10:13 Ответить
На спор!

"Согласно Библии, Иов «был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов. 1:1), а по своему богатству «был знаменитее всех сынов Востока» (Иов. 1:3). У него было семеро сыновей и три дочери, составлявшие счастливое семейство.

Но Сатана перед лицом Бога стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только благодаря своему земному благосостоянию и счастью, с потерей которого исчезнет и всё его благочестие. В ответ Бог позволил Сатане испытать Иова всеми бедствиями земной жизни, чтобы доказать, что он останется все равно непорочным.
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24.12.2023 10:50 Ответить
Довести зворотнє дуже просто. БОГ - це ціле Україна це частина цілого. Ціле вміщає частину, а частина не може вмістити цілого.
Погано, коли релігії стають залежними від національності.
Релігія має бути залежною від Бога і стояти над ними. Захищаючи абсолютні принципи - правдивість, милосердя.
Класичний приклад - Московія - де релігія перетворилася в інструмент пропаганди та імперського шовінізму
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24.12.2023 09:49 Ответить
😊 Я не спростовую єдиність Господа. Він дав кожному народу свою мову, поселив у надані Ним землі. І це людське різноманіття славить Його по своєму, у своїх традиціях. Це ніяк не суперечить того, що Світ єдиний, просто різноманітний.
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24.12.2023 10:10 Ответить
Подвижничество тепер не коштує нічого. Просто переказати Біблію для Папи який ніколи її не читав. Як і президент однієї країни , що ніколи не читав її Конституцію.
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24.12.2023 01:02 Ответить
Nu tagda astentes v srednivekovie , vash vibor ...🤷‍♂️
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24.12.2023 01:03 Ответить
Всім хто незадоволений скажу як греко-католик хз в якому поколінні

- можете йти в атеїзм

- можете в будизм або ще кудись

В християнській релігії чітко указано одностатеву любов і секс як гріх. Повторююсь ще раз - бог любить всіх і грішників теж, АЛЕ так це гріх. І це канон. І воно змінитись НІКОЛИ НЕ МОЖЕ. Навіть якщо старі і божевільні папи скажуть хоч 1000 раз що можна. Точно так же як у християнській традиції гріх це вбиство - хоч московські попи і освячують ракети і всю зброю.

Церква це канони - не подобається, не тримають
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24.12.2023 01:24 Ответить
скажите об этом Папе
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24.12.2023 01:31 Ответить
Папа це людина і дуже часто далеко за 80 - тому вимагати там розумності не можна
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24.12.2023 01:32 Ответить
Можна. Не маєш розуму - не будь Папою. Нахіба пастві божевільний пастух?
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24.12.2023 02:00 Ответить
Це написано в тій самій книзі (а, може, й в тій самій главі), де можна одружитися з дівчиною в якості "покарання" за її згвалтування, або заплатити батьку фінансову компенсацію.
А ще, наприклад, інструкції, як правильно продавати один одному рабів, та інші цікаві речі.

Але ці правила більше не мають сили. Чому ж мають силу правила щодо одностатевих пар?
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24.12.2023 02:29 Ответить
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24.12.2023 02:56 Ответить
Єта другоє 😬
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24.12.2023 03:48 Ответить
потому что каноны - это база, 10 заповедей - база. остальное - домыслы. это как сравнивать конституцию у нас, которую каждый год переписывают в угоду разным физиономиям и условную базовую в сша, которую никто не лапает.
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24.12.2023 04:22 Ответить
чего не может поменяться? - может. нужно чтобы прислали очередную каменюку с *поправками к заповедям. а так - да.
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24.12.2023 04:10 Ответить
А хіба ви не чули булу про не погрішимість папи ?
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24.12.2023 07:32 Ответить
Правильно. Що природно то не стидно. Що не природно то накуй.
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24.12.2023 04:16 Ответить
вишь как, хотят пуцькаться под благословением божим
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24.12.2023 07:08 Ответить
а почему у нас в городе мужики все беременные ходят ?
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24.12.2023 07:30 Ответить
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов
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24.12.2023 07:54 Ответить
УГКЦ давно пора піти від Ватикану, який скомпрометований любовью до кривавих грошей то гітлера то путіна та їм подібних.
Свою роль у збереженні української мови, культури та православної віри під час польського панування вона виконала і тепер у вільній Україні де існує Українська Православна Церква, яка має томос від Вселенського Православного Патріарха і визнана переважною більшістю інших Православних церков, тільки меркантильні інтереси священників (гроші не можуть поділити) є перешкодою до об'єднання цих українських церков.
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24.12.2023 10:13 Ответить
Невже зеля і єрмак так житимуть у гріху ?
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24.12.2023 10:27 Ответить
Супер!!! 👍
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24.12.2023 10:47 Ответить
То судді,прокурори,менти,депутати теж не будуть отримувати благословення?
Бо вони здебільшого ще ті 3.14дараси
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24.12.2023 12:16 Ответить
папа трошки не дружить з головою
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24.12.2023 12:17 Ответить
Папа скоро дійде до того що і чортів буде благословляти
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24.12.2023 12:55 Ответить
 
 