В УГКЦ не будут благословлять однополые пары, декларация Папы Франциска не касается Восточных Церквей, - глава Церкви Святослав

Утвержденная Папой Римским Франциском декларация Fiducia Supplicans, позволяющая благословлять однополые пары, не имеет правовой силы для верующих УГКЦ.

Она касается латинской, а не восточных католических церквей, заявил глава УГКЦ Блаженнейший митрополит Святослав, передает Цензор.НЕТ.

"Декларация не рассматривает вопроса католической веры или морали, в ней не приводятся никакие предписания Кодекса канонов для Восточных Церквей и не упоминаются восточные христиане", - отметил он.

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По его словам, понятие "благословение" в УГКЦ и латинской церкви отличаются. В византийском обряде оно означает одобрение, разрешение или даже приказ.

"Очевидно, что благословение со стороны священнослужителя всегда имеет евангелизационное и катехитичное измерение, поэтому ни в коем случае не может противоречить учению Католической Церкви о семье как верном, неразрывном и плодотворном союзе любви между мужчиной и женщиной", - говорится в заявлении.

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Также митрополит Святослав считает, что нужно избегать "двузначных жестов, высказываний и понятий", которые "могут искривлять или искажать Божье слово и учение Церкви".