Авиация Сил обороны и ракетные войска в течение 23 декабря поразили 23 района сосредоточения оккупантов, 5 ЗРК, 2 артиллерийских средства и 3 склада, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 23 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных средств противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника".

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