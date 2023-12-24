Авиация Сил обороны и ракетные войска в течение 23 декабря поразили 23 района сосредоточения оккупантов, 5 ЗРК, 2 артиллерийских средства и 3 склада, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 23 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных средств противника.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
от вам і всей тей перебідось, пресуха...