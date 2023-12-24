В России распространяют фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной, - Центр противодействия дезинформации
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Связанные с Россией пропагандистские Телеграмм-каналы распространяют в сети фейковые сообщения, будто молодой человек в Праге (Чехия), который на днях устроил стрельбу в Карловом университете, был эмигрантом из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. (ЦПД).
В ложных сообщениях утверждается, что "пражский стрелок" оказался этническим украинцем из западных областей страны.
"По словам ru-пропагандистов, чешские СМИ пытаются этот факт не озвучивать, поскольку в стране якобы уже совершено украинцами слишком много тяжких преступлений", - говорится в публикации.
Между тем в ЦПД отмечают, что на самом деле эта информация "является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан". Так, министр заявил на одном из своих брифингов, что "стрелок" - Давид Козак - от рождения чех, росший в чешской семье.
"Он не имел каких-либо отношений с Украиной", - добавил глава чешского МВД.
В Центре призывают граждан доверять только верифицированным источникам информации.
Напомним, жертвами стрельбы на философском факультете Карлового университета 21 декабря стали 14 человек, 25 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Преступником, очевидно, явяется 24-летний студент этого университета.
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"Давід Козак - Науковець. В травні 2023 премійований за найкращу бакалаврську роботу: досліджував причини поразки Краківського повстання за незалежність польської держави, насамперед провал спроб польських повстанців заручитися підтримкою галицьких селян у своїй справі. Давид навчався на другому курсі магістратури, вивчав історію Європи та писав диплом про Галицьке повстання 1846 року."
Розгадка за силлю вище
В чеха дах "поїхав". Не, то москаль був, читав, його в парашу хотіли депортувати. Але точно не скажу.
Ми ще не такі "етнічні" станемо, як пуйло сюда прийде. Пенсіонер, по окопах бігати не маю здоров'я, але якщо, не дай Боже, кацап прийде
Болота пам'ятають повоєнні часи другої світової. То же освободітелі більшовики. Тоді решта України не підтримала Західну.
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
Вата, рашисти та кацап!
Бо рашистські пропаганду завжди потрібно розуміти повністю навпаки.
Тому не фейк, а брехня!
Що б не вякала паРаша - все брехня!
От "КГБісти" цим і користуються! Недарма цей придурок вивчав саме один з "радикальних проявів" - "Галицьке повстання"
атів і більше готелів за 50ть тисяч доларів знімайте в Вашингтоні зелені мерзотники то може більше допомоги дадуть
24-летний студент Давид Козак, устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал на русском языке.
батько, видно, хотів зупинити, бо був застрілений першим
отака доля в батька : мабуть давно знав що в сина кукуха поїхала, але ж до останнього вірив що зможе вплинути