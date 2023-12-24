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В России распространяют фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

прага

Связанные с Россией пропагандистские Телеграмм-каналы распространяют в сети фейковые сообщения, будто молодой человек в Праге (Чехия), который на днях устроил стрельбу в Карловом университете, был эмигрантом из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. (ЦПД).

В ложных сообщениях утверждается, что "пражский стрелок" оказался этническим украинцем из западных областей страны.

"По словам ru-пропагандистов, чешские СМИ пытаются этот факт не озвучивать, поскольку в стране якобы уже совершено украинцами слишком много тяжких преступлений", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Праги произошла стрельба: предварительно, 15 погибших и 24 раненых. ФОТО (обновлено)

Между тем в ЦПД отмечают, что на самом деле эта информация "является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан". Так, министр заявил на одном из своих брифингов, что "стрелок" - Давид Козак - от рождения чех, росший в чешской семье.

"Он не имел каких-либо отношений с Украиной", - добавил глава чешского МВД.

В Центре призывают граждан доверять только верифицированным источникам информации.

Читайте также: Стрельба в Праге не имеет отношения к Украине, - МВД Чехии

Напомним, жертвами стрельбы на философском факультете Карлового университета 21 декабря стали 14 человек, 25 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Преступником, очевидно, явяется 24-летний студент этого университета.
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Топ комментарии
+20
Хто-зна , може то незаконнонарождений син Дмитра Козака , із оточення путіна ?
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24.12.2023 01:13
+14
Це при тому що як мінімум доведено що на нього повпливала російська пропаганда. РФ як завжди - чорне то біле
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24.12.2023 01:27
+10
Чи й не дивина. У кацапів стара психічна травма в контексті України.
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24.12.2023 01:27
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Хто-зна , може то незаконнонарождений син Дмитра Козака , із оточення путіна ?
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24.12.2023 01:13 Ответить
Це при тому що як мінімум доведено що на нього повпливала російська пропаганда. РФ як завжди - чорне то біле
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24.12.2023 01:27 Ответить
Чи й не дивина. У кацапів стара психічна травма в контексті України.
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24.12.2023 01:27 Ответить
пуйло внебрачный внук адика гитлера !
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24.12.2023 02:01 Ответить
Когда кацапы открывают рот-пиз**т
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24.12.2023 02:13 Ответить
Цей чех скоріше, пов'язаний з Польщею, вивчав її історію, як пише Олексій Голобуцький:
"Давід Козак - Науковець. В травні 2023 премійований за найкращу бакалаврську роботу: досліджував причини поразки Краківського повстання за незалежність польської держави, насамперед провал спроб польських повстанців заручитися підтримкою галицьких селян у своїй справі. Давид навчався на другому курсі магістратури, вивчав історію Європи та писав диплом про Галицьке повстання 1846 року."
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24.12.2023 02:52 Ответить
Олексій Голобуцький просить відгадати загадку: "хто на цьому фото терорист-кілер, масовий вбивця?"



Розгадка за силлю вище
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24.12.2023 03:04 Ответить
Всі, не прямо. На хор ******.
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24.12.2023 03:22 Ответить
"Виявився етнічним українцем з західних областей країни".🤣🤣🤣
В чеха дах "поїхав". Не, то москаль був, читав, його в парашу хотіли депортувати. Але точно не скажу.

Ми ще не такі "етнічні" станемо, як пуйло сюда прийде. Пенсіонер, по окопах бігати не маю здоров'я, але якщо, не дай Боже, кацап прийде
Болота пам'ятають повоєнні часи другої світової. То же освободітелі більшовики. Тоді решта України не підтримала Західну.
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24.12.2023 03:20 Ответить
Ви хоч би прочитали про діяльність ОУН в 40-50х роках на Донеччині та Луганщині та не потрібно забувати, що рівнний ландшафт степової частини України не дуже приспособлений для партизанської діяльності.
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24.12.2023 11:35 Ответить
Що, вже все забули?
https://www.youtube.com/watch?v=yuvGeMYmsug
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24.12.2023 03:37 Ответить
Це лише однозначно означає що стрілок:
Вата, рашисти та кацап!
Бо рашистські пропаганду завжди потрібно розуміти повністю навпаки.
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24.12.2023 03:56 Ответить
"Ползай задом на перед, делай все на оборот". 1974 год. 🤣🤣🤣
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24.12.2023 04:10 Ответить
Один з еврейських експердов у Соловьйова-Шапіро трохи ніяковіючи признав , що цей Давід Козак - еврей.
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24.12.2023 04:49 Ответить
Маскавія країна Брехні!
Тому не фейк, а брехня!
Що б не вякала паРаша - все брехня!
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24.12.2023 05:21 Ответить
Стрілки у школах і універах - це особий від відпрацьованого терору від КГБ . Треба зібрати усі випадки по світу і зробити анализ і спільні корні цього методу знайдуться
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24.12.2023 06:08 Ответить
Так все має логічне підгрунтя! Учні старших класів та студенти - у стадії формування психіки та вибору моральних пріоритетів І більш схильні до радикалізму - бо з-за нестачі життєвого досвіду нездатні прорахувать всі можливі варіанти наперед Вони хочуть "Все і відразу" Беруть окремі факти та роблять з них неправильні по суті висновки (прямо як агітує наша з вами знайома "філогиня" - вона від нього "недалеко відбігла") ) Я сам ще в 30-ть зачитувався "Протоколами сіонських мудреців" та вірив у "всесвітню єврейську змову"
От "КГБісти" цим і користуються! Недарма цей придурок вивчав саме один з "радикальних проявів" - "Галицьке повстання"
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24.12.2023 07:23 Ответить
більше хвойд посилайте замість диплом
атів і більше готелів за 50ть тисяч доларів знімайте в Вашингтоні зелені мерзотники то може більше допомоги дадуть
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24.12.2023 07:49 Ответить
Андрей Мальгин:
24-летний студент Давид Козак, устроивший стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в результате которой погибли 14 человек, вел Telegram-канал на русском языке.
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24.12.2023 11:10 Ответить
А китайську стіну не українці розвалили ???
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24.12.2023 13:43 Ответить
ну як не крути, а прізвище в нього українське, може якийсь дід чи прадід і був українцем

батько, видно, хотів зупинити, бо був застрілений першим

отака доля в батька : мабуть давно знав що в сина кукуха поїхала, але ж до останнього вірив що зможе вплинути
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24.12.2023 14:05 Ответить
РосСмі пишуть про українське коріння, але чомусь маніяк писав російською … та чомусь мисливець не полював на росіян… дуже загадкове явище
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25.12.2023 03:58 Ответить
 
 