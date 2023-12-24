В России распространяют фейк о связи "пражского стрелка" с Украиной, - Центр противодействия дезинформации

Связанные с Россией пропагандистские Телеграмм-каналы распространяют в сети фейковые сообщения, будто молодой человек в Праге (Чехия), который на днях устроил стрельбу в Карловом университете, был эмигрантом из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. (ЦПД).

В ложных сообщениях утверждается, что "пражский стрелок" оказался этническим украинцем из западных областей страны.

"По словам ru-пропагандистов, чешские СМИ пытаются этот факт не озвучивать, поскольку в стране якобы уже совершено украинцами слишком много тяжких преступлений", - говорится в публикации.

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Между тем в ЦПД отмечают, что на самом деле эта информация "является фейком, который опроверг глава МВД Чехии Вит Ракушан". Так, министр заявил на одном из своих брифингов, что "стрелок" - Давид Козак - от рождения чех, росший в чешской семье.

"Он не имел каких-либо отношений с Украиной", - добавил глава чешского МВД.

В Центре призывают граждан доверять только верифицированным источникам информации.

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Напомним, жертвами стрельбы на философском факультете Карлового университета 21 декабря стали 14 человек, 25 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Преступником, очевидно, явяется 24-летний студент этого университета.