Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 190 человек (+800 за сутки), 5858 танков, 8314 артсистем, 10888 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 190 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 353190 (+800) человек,
танков - 5858 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 10888 (+17) ед,
артиллерийских систем - 8314 (+28) ед,
РСЗО - 932 (+0) ед,
средства ПВО - 611 (+0) ед,
самолетов - 327 (+3) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),
крылатые ракеты - 1614 (+1),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,
специальная техника - 1229 (+6)
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82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...