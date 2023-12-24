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Новости Война в Украине
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армия РФ (15369) ликвидация (1942) уничтожение (3837)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 190 человек (+800 за сутки), 5858 танков, 8314 артсистем, 10888 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 353190 (+800) человек,

танков - 5858 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10888 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8314 (+28) ед,

РСЗО - 932 (+0) ед,

средства ПВО - 611 (+0) ед,

самолетов - 327 (+3) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),

крылатые ракеты - 1614 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,

специальная техника - 1229 (+6)

Также смотрите: Противотанкист 79-й бригады - псевдо "Гагауз", уничтожил из ПТРК Javelin уже 40 единиц российской бронированной техники, 14 из них – танки. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 190 человек (+800 за сутки), 5858 танков, 8314 артсистем, 10888 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+12
нє..загальна ж кількість та сама. смакуємо
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24.12.2023 08:13
+12
Минув 3591 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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24.12.2023 09:16
+7
Под Авдеевкой до наступления сосредоточенно было 40.000 оккупантов а осталось 27.000.... так говорят з каналы...
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24.12.2023 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Літаки позавчорашні ще раз порахували.
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24.12.2023 08:11 Ответить
нє..загальна ж кількість та сама. смакуємо
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24.12.2023 08:13 Ответить
Усе рівно "не акуратнєнько".
Як москалі п'ять років поспіль доплюсовували 5,5 мільярда баксів до своїх річних поставок зброї на експорт. А в підсумку Індія вирішила свій аналог С-400 фінансувати. LRSAM.
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24.12.2023 08:32 Ответить
Так і цифра як учора залишилася, не доплюсували. Це нагадування про успіх Патріот України з Патріотами донорів
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24.12.2023 08:14 Ответить
Под Авдеевкой до наступления сосредоточенно было 40.000 оккупантов а осталось 27.000.... так говорят з каналы...
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24.12.2023 08:19 Ответить
Можливо і 27.000 залишилося, але не з початкової кількісті, бо поповнювали.
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24.12.2023 10:59 Ответить
Минув 3591 день москальсько-української війни.
82! одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 28!!, броня 21!, логістика 27!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 6.
Логістика перевалила за 11 000!
Помилка в текстовій статистиці на сайті, забули забрати +3 літачкам, а було би добре ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показать весь комментарий
24.12.2023 09:16 Ответить
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24.12.2023 09:19 Ответить
Владіміру Владіміровичу, мабуть, приємно.
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24.12.2023 10:59 Ответить
Автівки 11 000 чекаємо ББМ
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24.12.2023 12:45 Ответить
 
 