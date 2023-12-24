Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 190 человек (+800 за сутки), 5858 танков, 8314 артсистем, 10888 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 190 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 353190 (+800) человек,

танков - 5858 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10888 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8314 (+28) ед,

РСЗО - 932 (+0) ед,

средства ПВО - 611 (+0) ед,

самолетов - 327 (+3) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20),

крылатые ракеты - 1614 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед,

специальная техника - 1229 (+6)

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